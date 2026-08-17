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Funcţia de başcan al Găgăuziei a fost declarată vacantă, după ce Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare

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Evghenia Guţul. Foto: Profimedia Images
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Deputaţii Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia din Republica Moldova au declarat vacantă, în cadrul şedinţei de luni, funcţia de guvernator (başcan) al UTA Găgăuzia, decizie susţinută de 12 deputaţi, transmite Moldpres, care menţionează că data alegerilor pentru funcţia de başcan nu a fost stabilită deocamdată.

Anterior, preşedintele Adunării Populare, Valentin Gaidarji, a admis că scrutinul ar putea fi organizat în aceeaşi zi cu alegerile pentru noua componenţă a Adunării Populare, programate pentru 15 noiembrie.

Funcţia a rămas vacantă după condamnarea başcanei proruse a Găgăuziei, Evghenia Guţul, potrivit Agerpres.

La 28 mai, Curtea de Apel Centru a menţinut sentinţa pronunţată în privinţa acesteia, prin care a fost condamnată la şapte ani de închisoare pentru finanţarea ilegală a unui partid şi acceptarea de fonduri din partea unui grup criminal condus de Ilan Şor.

Evghenia Guţul a fost reţinută la 25 martie 2025, iar pe 5 august a fost condamnată la pedeapsa cu închisoarea.

Anterior, avocaţii Evgheniei Guţul au anunţat că vor contesta la Curtea Supremă de Justiţie sentinţa pronunţată de instanţa de apel, informează Deschide.md.

Tot Deschide.md notează că, după ce Curtea de Apel Centru a menţinut sentinţa în privinţa Evgheniei Guţul, aceasta şi-a pierdut automat mandatul de şef al regiunii, fără a mai fi necesară o altă procedură administrativă sau politică.

În acest context, deputaţii Adunării Populare a Găgăuziei s-au reunit în şedinţă şi, cu votul aleşilor socialişti şi a unui grup de parlamentari independenţi, au declarat vacantă funcţia de başcan.

Decizia privind declararea vacantării funcţiei de başcan deschide procedura pentru organizarea unui nou scrutin în autonomia găgăuză.

Editor : M.B.

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