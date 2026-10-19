Funcționarii lui Trump „fug” dintr-o administrație sortită eșecului, susține trimisul special proaspăt demis, Paolo Zampolli

Paolo Zampolli, vechiul prieten al președintelui american, care, recent, a fost demis de Departamentul de Stat din calitatea sa de trimis special, avertizează în legătură cu un „exod” din Administrație. Zampolli a afirmat că funcționarii „fug” din administrația SUA înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, scrie The Independent, care citează un interviu acordat de acesta cotidianului italian La Repubblica.

Paolo Zampolli, despre care se spune că l-a prezentat pentru prima dată pe președintele SUA viitoarei sale soții Melania, a fost demis joi din Departamentul de Stat după ce unele e-mailuri scurse în presă au dezvăluit o dispută cu Christopher Landau, secretarul de Stat adjunct.

Într-un interviu acordat ziarului italian La Repubblica și publicat sâmbătă, Zampolli a declarat că, „în acest moment, guvernul se schimbă, iar multe persoane părăsesc administrația.”

El a adăugat: „Nu doar pleacă, ci fug.”

Cotele de popularitate ale lui Trump se află la minime istorice, iar republicanii se consideră. în general, că vor pierde controlul asupra Congresului și, posibil, asupra Senatului, în cadrul alegerilor viitoare.

Comentariile lui Zampolli vin în urma unei serii de plecări de mare amploare din administrație, înregistrate săptămâna aceasta.

Katie Zacharia, secretara de presă a lui Trump, și-a dat demisia după doar cinci zile în funcție, în urma unui val de întrebări privind competența sa și dacă a fost vreodată avocată.

După știrea concedierii acesteia, Kristi Noem, fosta secretară pentru securitate internă care a fost concediată în martie, a anunțat că mandatul său în calitate de trimis special a luat sfârșit.

Conform e-mailurilor scurse în presă, Zampolli și-ar fi depășit mandatul de reprezentant special al SUA pentru parteneriate globale – o funcție în mare parte ceremonială – implicându-se în diverse chestiuni diplomatice.

El a fost acuzat că a călătorit la Republika Srpska, o entitate pro-rusă din Balcani, la începutul acestui an, și că s-a întâlnit cu Giuseppe Conte, unul dintre liderii Mișcării Cinque Stele din Italia, pentru discuții privind o afacere hotelieră în Roma.

„Misiunea ta la Departamentul de Stat s-a încheiat”, i-a spus Trump trimisului Zampolli, potrivit interviului acordat de acesta din urmă ziarului La Repubblica. „De ce nu te apuci de afaceri, din moment ce te pricepi la asta? Măcar vei câștiga niște bani”, i-ar mai fi spus Trump.

Zampolli a susținut că plecarea sa era ceva pe care îl planificase și a lăsat să se înțeleagă că și alți funcționari cu roluri neoficiale ar putea fi pe cale să plece.

„Discutam despre asta de ceva vreme”, a spus el, adăugând: „Se poartă discuții și în privința altora, precum Grenell, Boulos, chiar și Kushner și Witkoff, toți aceștia ocupând funcții neoficiale”, a spus Zampolli. Jared Kushner, ginerele lui Trump, și Steve Witkoff, fără legătură cu diplomația, sunt trimiși speciali ai lui Trump pentru războiul din Ucraina și pentru Orientul Mijlociu.

Întrebat dacă are vreun detaliu jenant de dezvăluit despre Administrație, Zampolli a răspuns pur și simplu: „Informațiile ies la iveală de la sine.”

Editor : M.C