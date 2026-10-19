Live TV

Funcționarii lui Trump „fug” dintr-o administrație sortită eșecului, susține trimisul special proaspăt demis, Paolo Zampolli

Data publicării:
Paolo Zampolli. Foto Profimedia
Paolo Zampolli. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Paolo Zampolli, vechiul prieten al președintelui american, care, recent, a fost demis de Departamentul de Stat din calitatea sa de trimis special, avertizează în legătură cu un „exod” din Administrație.  Zampolli a afirmat că funcționarii „fug” din administrația SUA înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, scrie The Independent, care citează un interviu acordat de acesta cotidianului italian La Repubblica.

Paolo Zampolli, despre care se spune că l-a prezentat pentru prima dată pe președintele SUA viitoarei sale soții Melania, a fost demis joi din Departamentul de Stat după ce unele e-mailuri scurse în presă au dezvăluit o dispută cu Christopher Landau, secretarul de Stat adjunct.

Într-un interviu acordat ziarului italian La Repubblica și publicat sâmbătă, Zampolli a declarat că, „în acest moment, guvernul se schimbă, iar multe persoane părăsesc administrația.”

El a adăugat: „Nu doar pleacă, ci fug.”

Cotele de popularitate ale lui Trump se află la minime istorice, iar republicanii se consideră. în general, că vor pierde controlul asupra Congresului și, posibil, asupra Senatului, în cadrul alegerilor viitoare.

Comentariile lui Zampolli vin în urma unei serii de plecări de mare amploare din administrație, înregistrate săptămâna aceasta.

Katie Zacharia, secretara de presă a lui Trump, și-a dat demisia după doar cinci zile în funcție, în urma unui val de întrebări privind competența sa și dacă a fost vreodată avocată.

După știrea concedierii acesteia, Kristi Noem, fosta secretară pentru securitate internă care a fost concediată în martie, a anunțat că mandatul său în calitate de trimis special a luat sfârșit.

Conform e-mailurilor scurse în presă,  Zampolli și-ar fi depășit mandatul de reprezentant special al SUA pentru parteneriate globale – o funcție în mare parte ceremonială – implicându-se în diverse chestiuni diplomatice.

El a fost acuzat că a călătorit la Republika Srpska, o entitate pro-rusă din Balcani, la începutul acestui an, și că s-a întâlnit cu Giuseppe Conte, unul dintre liderii Mișcării Cinque Stele din Italia, pentru discuții privind o afacere hotelieră în Roma.

„Misiunea ta la Departamentul de Stat s-a încheiat”, i-a spus Trump trimisului Zampolli, potrivit interviului acordat de acesta din urmă ziarului La Repubblica. „De ce nu te apuci de afaceri, din moment ce te pricepi la asta? Măcar vei câștiga niște bani”, i-ar mai fi spus Trump.

Zampolli a susținut că plecarea sa era ceva pe care îl planificase și a lăsat să se înțeleagă că și alți funcționari cu roluri neoficiale ar putea fi pe cale să plece.

„Discutam despre asta de ceva vreme”, a spus el, adăugând: „Se poartă discuții și în privința altora, precum Grenell, Boulos, chiar și Kushner și Witkoff, toți aceștia ocupând funcții neoficiale”, a spus Zampolli. Jared Kushner, ginerele lui Trump, și Steve Witkoff, fără legătură cu diplomația, sunt trimiși speciali ai lui Trump pentru războiul din Ucraina și pentru Orientul Mijlociu.

Întrebat dacă are vreun detaliu jenant de dezvăluit despre Administrație, Zampolli a răspuns pur și simplu: „Informațiile ies la iveală de la sine.”

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hanz von Foerster / mulțime de oameni la un concert
1
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii...
Ciuperca
2
Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate...
Blood pressure measurement in progress
3
Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de...
atac scoala bistrita colaj
4
Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți. Suspectul a premeditat...
Sfântul Luca 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox: Cine își serbează onomastica și cui trebuie să-i urezi...
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
Digi Sport
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sistem de rachete Patriot.
Zelenski afirmă că livrările vitale de arme din SUA către Ucraina sunt întârziate. O formă de presiune politică pe Ucraina
Minister of Foreign Affairs of Poland, Radoslaw Sikorski speaks during a joint press conference with the Foreign Secretary of the United Kingdom, Edward Miliband at the Ministry of Foreign Affairs in Warsaw, Poland on October 13, 2026. The politicians dis
„Spune asta familiilor”: Ministrul polonez de Externe îi bate obrazul lui Hegseth în legătură cu declarațiile privind Afganistanul
trump putin xi
Când și unde ar putea avea loc summitul Putin - Trump - Xi. Kremlinul: „S-a adus în discuție subiectul unei întâlniri ipotetice”
Volodimir Zelenski.
„Bineînțeles”. Zelenski a anunțat ce va face dacă vor fi organizate alegeri pe timp de război. Condiția pentru organizarea scrutinului
profgaze rusia europa vladimir putin
SUA vor să dea Moscovei o nouă mână de ajutor. Trimișii lui Donald Trump au propus Europei să cumpere mai mult gaz rusesc (NYT)
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan
Ilie Bolojan face bilanţul mandatului de premier: Dacă nu am fi...
Kelemen
Kelemen Hunor explică de ce UDMR nu a intrat la guvernare: Era...
dominic fritz face declaratii
„Love is in the air”: Dominic Fritz acuză AUR că „a dat o mână de...
simina tanasescu Marta Cartabia comisia de la venetia
Șefa CCR, discuții cu delegația Comisiei de la Veneția despre...
Ultimele știri
Papa Leon al XVI-lea, discuție cu Zelenski după convorbirea cu Putin. Apel pentru un armistițiu umanitar în Ucraina
Kelemen Hunor, despre Nicuşor Dan: „Nu poţi să-l bănuieşti de răutate. Are un anumit ritm, care pentru unii e mai încet. Dar face faţă”
Norvegia pregătește noi interdicții pentru copiii sub 16 ani: Jocurile online și aplicațiile de mesagerie, pe lângă rețelele sociale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă în bine pentru 3 zodii pe 20 octombrie 2026. Norocul revine de partea lor, iar greutățile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în...
Fanatik.ro
Guțea la FCSB? “Gigi Becali va încerca, probabil, să-l transfere, dar talentatul puști are o mare problemă!”...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Rapid, gest de mare club după atacul sângeros din Bistrița! Ce surpriză i-au pregătit giuleștenii...
Adevărul
Rusia își mută tancurile în apropierea granițelor NATO. Ce au descoperit analiștii în imaginile din satelit
Digieconomic
Pensia de invaliditate: cine poate beneficia, cum se obține și care este diferența față de pensia de handicap
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ministrul de Interne din Franța a făcut anunțul mult așteptat, după protestele violente de la Paris
Pro FM
Elton John, mărturisiri despre George Michael și lupta acestuia cu dependența: "Nu poți ajuta pe cineva care...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sylvester Stallone și Arnold Schwarzenegger nu se suportau deloc: "Ne uram cu adevărat". Cum au ajuns...
Adevarul
Un patron român din Italia i-a schimbat contractul unei angajate însărcinate. Femeia se temea că va rămâne...
Newsweek
CCR decide joi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională. Care pensionari vor fi afectați? Și cum?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de iarnă 2026. Când se schimbă ceasurile și de ce ne putem simți mai obosiți, deși dormim o oră în plus
Digi Animal World
Un cățel a devenit viral după ce și-a revăzut stăpânul. Cum a reacționat după ce acesta a lipsit doar o oră...
Film Now
Ben Affleck, despre colaborarea cu Bruce Willis pe platourile de la "Armageddon: "Îl iubesc. Este cel mai...
UTV
Mădălina Ghenea a ales o rochie neagră din dantelă la Bucharest Fashion Week. A continuat seara în club până...