Ordinea nucleară globală amenință să se prăbușească, după colapsul înțelegerii dintre SUA și Rusia privind limitarea arsenalelor lor nucleare, expansiunea nucleară fulgerătoare a Chinei și dezintegrarea regimului de neproliferare. Întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă nu a făcut decât să accelereze această fragmentare, iar aliații și partenerii Statelor Unite au început să facă primii pași înspre o ordine nucleară post-americană – o nouă realitate care va ridica semne de întrebare despre răspândirea, utilizarea și controlul celei mai puternice arme create vreodată.

Rolul Washingtonului ca lider al ordinii nucleare globale reprezintă una dintre cele mai mari – și cele mai puțin apreciate – reușite din era postbelică, scrie Foreign Policy. După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, liderii lumii au presupus că răspândirea armelor nucleare va fi inevitabilă.

În 1960, John F. Kennedy, care urma să devină președintele SUA, a spus că în doar patru ani vor exista până la 20 de puteri nucleare în toată lumea. Totuși, 65 de ani mai târziu, doar nouă țări au ajuns să aibă arme nucleare.

Washingtonul a cooperat cu Moscova ca să limiteze răspândirea armelor nucleare prin Tratatul de Neproliferare a Armamentului Nuclear (NPT).

În timpul și după Războiului Rece, Statele Unite au recrutat țări din toată lumea pentru a împiedica proliferarea printr-un sistem complex de sancțiuni, restricții privind exporturile, garanții cuprinse în cooperarea nucleară civilă și, în câteva cazuri, utilizarea forței militare.

În prezent, însă, aliații europeni ai Statelor Unite pun la îndoială angajamentul Washingtonului pentru apărarea colectivă, după ce Trump a spus că America îi va apăra doar pe aliații NATO care își plătesc „facturile”, a părut să conteste semnificația Articolului 5 al NATO și a început să retragă o parte din trupele americane de pe flancul estic, inclusiv din România.

În timpul campaniei prezidențiale, Trump a susținut că aliații Statelor Unite ar trebui să aibă propriile lor arme nucleare – o părere pe care o împărtășește și subsecretarul apărării Elbridge Colby, care crede că Coreea de Sud ar trebui să dezvolte arme nucleare.

Donald Trump a spus că armele nucleare „sunt atât de puternice încât pur și simplu nu le putem folosi niciodată”, dar Washingtonul s-ar putea să devină tot mai puțin capabil să prevină utilizarea acestor arme. Foto: Profimedia Images

Acordurile nucleare semnate între aliați și parteneri ai Statelor Unite

În aceste condiții, a apărut un nou trend în care aliații și partenerii Statelor Unite semnează acorduri nucleare între ei pentru a-și garanta securitatea fără Statele Unite.

Tratatul de apărare comună între Arabia Saudită și Pakistan este cel mai recent exemplu. Un oficial saudit a spus pentru Financial Times că acordul asigură utilizarea „tuturor mijloacelor de apărare și militare necesare”, ceea ce implică faptul că ar putea fi folosite și arme nucleare.

Cu toate că înțelegerea nu schimbă cine controlează armele nucleare ale Pakistanului, aceasta este menită să le arate adversarilor saudiților că Riadul are și alți prieteni puternici în afară de Statele Unite.

Armele nucleare ale Pakistanului erau menite să descurajeze un atac nuclear din partea Indiei. Acum, însă, orice agresiune împotriva uneia dintre cele două țări va fi considerată „o agresiune împotriva ambelor” țări, după cum a spus chiar premierul pakistanez Shehbaz Sharif.

Marea Britanie și Franța au anunțat anul trecut Declarația de la Northwood privind securitatea nucleară, prin care s-au angajat să își coordoneze politicile privind folosirea armelor nucleare.

Polonia a semnat un tratat de securitate cu Franța în luna mai, în timp ce cancelarul german Friendrich Merz susține ideea extinderii umbrelei nucleare a Franței, astfel încât capacitatea de descurajare a Europei să nu mai depindă de Statele Unite.

Cancelarul german Friedrich Merz susține ideea extinderii umbrelei nucleare a Franței, astfel încât capacitatea de descurajare a Europei să nu mai depindă de Statele Unite. Foto: Profimedia Images

Începutul unei noi ordini nucleare post-americane

Dacă Statele Unite vor deveni un garantor al securității pe care partenerii săi nu mai pot conta, noile înțelegeri nucleare ar putea fi începutul unei ordini nucleare post-americane – una care, însă, prezintă riscuri mari.

Dacă nu este gestionată corect, proliferarea nucleară în rândul aliaților și partenerilor SUA ar putea destabiliza regiuni critice, ar declanșa noi curse ale înarmării nucleare și ar exacerba amenințările la adresa securității statelor nucleare - un grup care s-ar putea, în curând, să se lărgească.

Trump a spus în luna septembrie, în cadrul Națiunilor Unite, că armele nucleare „sunt atât de puternice încât pur și simplu nu le putem folosi niciodată”. Însă, dacă acest trend continuă și ne apropiem de o nouă ordine nucleară globală, Washingtonul va deveni tot mai puțin capabil să prevină utilizarea acestor arme.

Editor : Raul Nețoiu