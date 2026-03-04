Funeraliile ayatollahului Khamenei au fost amânate. Ce motiv invocă autoritățile iraniene

Iranul a decis miercuri să amâne funeraliile naţionale ale liderului său suprem, ayatollahul Ali Khamenei, prevăzute iniţial să aibă loc în cursul serii la Teheran, în timp ce ţara se confruntă cu atacuri masive israeliano-americane.

„Ceremonia de adio faţă de imamul martir a fost amânată (...) fiind anticipată o afluenţă fără precedent”, a anunţat televiziunea de stat iraniană, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit aceluiaşi anunţ, noua dată va fi „comunicată ulterior”.

Miercuri dimineaţă fusese anunţat un omagiu pentru aceeaşi seară la Teheran în faţa rămăşiţelor pământeşti ale lui Ali Khamenei, mort la 86 de ani într-un atac israeliano-american sâmbătă. Ayatollahul urmează să fie înhumat în oraşul sfânt Mashhad (nord-est), de unde era originar.

