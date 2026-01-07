Live TV

Video&Foto Funeraliile lui Brigitte Bardot: Mireille Mathieu a cântat a cappella. Omagiul adus de Gypsy Kings la finalul ceremoniei

Data publicării:
Brigitte Bardot Funeral - Saint-Tropez
Ceremonia funerară a regretatei actriţe franceze Brigitte Bardot, la Saint-Tropez, în sud-estul Franţei, pe 7 ianuarie 2026. Foto: Profimedia Images
Din articol
Personalităţi prezente la funeralii Mesaje de recunoştinţă pentru Bardot Detalii despre moartea actriţei De ce a fost înmormântată la Saint-Tropez

Cântăreaţa Mirelle Matieu a cântat a cappella în faţa sicriului lui Brigitte Bardot, miercuri, la înmormântarea acesteia în oraşul mediteranean Saint-Tropez, unde celebra actriţă şi activistă pentru drepturile animalelor a murit pe 28 decembrie de cancer, la vârsta de 91 de ani, şi unde a trăit o mare parte din viaţă. La sfârşitul ceremoniei, trupa Gipsy Kings a interpretat Djobi Djoba”.

@brutofficiel Mireille Mathieu chante pour l’enterrement de Brigitte Bardot, sous les applaudissements de la foule à Saint-Tropez. #brigittebardot #sainttropez #mireillemathieu ♬ son original - Brut.

Mireille Mathieu a interpretat „Panis Angelicus”, bazată pe opera lui Cesar Franck, cu versuri de Sfântul Toma d'Aquino, în faţa sicriului fostei vedete franceze, potrivit EFE preluată de Agerpres. Apoi, tenorul francez de operă pop Vincent Niclo a cântat „Ave Maria” de Gounod.

Sicriul a părăsit biserica pe acordurile cântecului Djobi Djoba” al trupei Gipsy Kings, grup la a cărui promovare Bardot a contribuit.

Sicriul lui Brigitte Bardot, acoperit cu ratan şi împodobit cu buchete de flori, a intrat în Biserica Adormirii Maicii Domnului la ora 11:20 pentru o ceremonie privată şi simplă, la care au participat 400 de invitaţi, în principal prieteni apropiaţi şi rude, precum şi membri ai Fundaţiei Brigitte Bardot. Totuşi, ceremonia funerară a fost transmisă în direct pe mai multe ecrane gigantice din Saint-Tropez.

Citește și: Fundația „Brigitte Bardot” va ataca în justiție escrocii care vând produse cu imaginea actriței, sub pretextul unor donații false

Personalităţi prezente la funeralii

La funeralii a fost prezentă şi lidera extremei drepte franceze, Marine le Pen, şi, din partea statului francez, a participat şi Aurore Berge, ministrul delegat pentru egalitatea dintre femei şi bărbaţi şi lupta împotriva discriminării.

Fiul artistei, Nicolas-Jacques Charrier, în vârstă de 65 de ani, a primit sicriul la intrarea în biserică şi a stat în primul rând în timpul ceremoniei religioase, care a început cu părintele Jean-Paul Gouarin rugându-i pe cei prezenţi să-şi pună deoparte telefoanele mobile şi să se abţină de la a face fotografii.

Brigitte Bardot Funeral - Saint-Tropez
Ceremonia funerară a regretatei actriţe franceze Brigitte Bardot, la Saint-Tropez, în sud-estul Franţei, pe 7 ianuarie 2026. Foto: Profimedia Images

Sicriul a ajuns la biserică pe muzica Mariei Callas pe fundal, într-o procesiune urmată pe străzi de sute de localnici şi fani ai lui Bardot, care au filmat momentul cu telefoanele mobile. Unii au exclamat cuvinte de recunoaştere pentru artistă la trecerea sa: „Bravo, mulţumim Brigitte” sau „Te iubim, Brigitte”, potrivit presei locale.

De la moartea lui Brigitte Bardot, acum zece zile, omagiile fanilor şi turiştilor au umplut străzile din Saint-Tropez.

În Place Blanqui, lângă port, fotografii ale vedetei de cinema, împreună cu mesaje de afecţiune şi flori, au fost expuse în jurul unei statui de aur a lui Brigitte Bardot, dezvelită în 2017 ca un omagiu al oraşului Saint-Tropez adus celui mai faimos locuitor al său.

Brigitte Bardot Funeral - Saint-Tropez
Chico and the Gypsies la biserica Notre-Dame de l'Assomption, în cadrul ceremoniei funerare a regretatei actriţe franceze Brigitte Bardot, la Saint-Tropez, în sud-estul Franţei, pe 7 ianuarie 2026.. Foto: Profimedia Images

Mesaje de recunoştinţă pentru Bardot

Ofrande similare au fost amplasate în Golful Canebiers, lângă La Madrague, reşedinţa lui Bardot, unde admiratorii actriţei au lăsat şi căţei şi pisici de pluş în semn de recunoaştere a îndelungatei sale lupte pentru drepturile animalelor.

În oraş, magazinele şi-au decorat şi ele vitrinele cu imagini ale vedetei, în timp ce biroul de turism a expus imagini cu Brigitte Bardot, cu un mesaj simplu: Mulţumim, Brigitte”.

La rândul său, primăria oraşului a coborât steagurile în bernă şi a afişat două bannere cu imaginea lui Brigitte Bardot pe faţada clădirii.

Detalii despre moartea actriţei

Anterior, agenţia AFP a relatat că Brigitte Bardot a murit de cancer, conform declaraţiilor soţului ei, Bernard d'Ormale, pentru revista săptămânală Paris Match.

Brigitte Bardot „a rezistat foarte bine celor două operaţii pe care le-a suferit pentru a trata cancerul care i-a luat viaţa”, a declarat d'Ormale, într-un interviu publicat marţi seara pe site-ul Paris Match.

El nu a specificat de ce tip de cancer suferea actriţa.

Brigitte Bardot Funeral - Saint-Tropez
Ceremonia funerară a regretatei actriţe franceze Brigitte Bardot, la Saint-Tropez, în sud-estul Franţei, pe 7 ianuarie 2026. Foto: Profimedia Images

De ce a fost înmormântată la Saint-Tropez

În acest interviu acordat Paris Match, Bernard d'Ormale a explicat şi motivele înmormântării lui Bardot în cimitirul marin din Saint-Tropez, chiar dacă ea şi-a exprimat adesea dorinţa de a fi înmormântată la La Madrague.

„Acum câţiva ani, şi-a dat seama că nu ar fi fost gestionabil pentru primărie... Imaginaţi-vă procesiunile de turişti care se înghesuiau de-a lungul îngustei poteci de coastă. (...) Brigitte se resemnase, aşadar, să renunţe la demersuri, acceptând ideea de a fi înhumată în cavoul unde se află părinţii ei, pe care îi adora, în cimitirul marin”, a explicat d'Ormale.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
4
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
5
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1061970047
Soțul actriței Brigitte Bardot dezvăluie cauza morții acesteia. „A rezistat foarte bine celor două operaţii”
Brigitte Bardot Tribute At Town Hall - Saint Tropez
Fundația „Brigitte Bardot” va ataca în justiție escrocii care vând produse cu imaginea actriței, sub pretextul unor donații false
profimedia-1045186370
Unde va fi înmormântată Brigitte Bardot. Anunțul prietenilor celebrei actrițe
brigitte bardot
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. A părăsit lumea cinematografiei acum 50 de ani și și-a dedicat energia apărării animalelor
Brigitte Bardot
Reacția actriței Brigitte Bardot, după apariţia unor zvonuri privind starea sa de sănătate. „Nu știu care e imbecilul care a spus asta”
Recomandările redacţiei
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
SUA au declanșat operațiunea de confiscare a unei nave din...
nicusor in zapada
Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola...
Trafic intens de autovehicule pe DN1, în Comarnic, județul Prahova
Trafic intens pe DN1: se circulă greu pe sensul spre București. Care...
Un bărbat și o femeie cu facturi și laptop.
Plafonarea prețului la gaze expiră la 1 aprilie 2026. Cât ar putea...
Ultimele știri
Reacția ministrului Sănătății după ce un tânăr cu fractură de femur a murit la Spitalul Judeţean Buzău: „Voi sesiza Colegiul Medicilor”
Două companii americane oferă 22 miliarde de dolari pentru activele internaţionale ale Lukoil (FT)
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump. Șeful armatei a amenințat cu o acțiune militară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Fanatik.ro
Șefii BNR vor mașini noi în 2026. Suma uriașă alocată pentru achiziția de automobile. Care e cel mai mare...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Câți bani a luat campionul de la Jocurile Olimpice pe medaliile de aur scoase la licitație. Suma este uriașă
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Litera interzisă la numerele de înmatriculare în România. De ce nu ai voie să o pui pe numărul maşinii
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a aflat că s-a logodit cu băiatul lui
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...