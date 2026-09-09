Funeraliile regelui Harald al V-lea au loc miercuri în Norvegia: evenimentul începe cu un minut de reculegere la nivel național

Regele Harald al V-lea al Norvegiei va fi înmormântat miercuri, în cadrul unei serii de ceremonii care marchează punctul culminant al celor 13 zile de doliu naţional care au urmat decesului său, survenit la vârsta de 89 de ani, scrie Reuters.

Harald, un reformator care a petrecut mai mult de trei decenii pe tron după ce a ieşit treptat din umbra tatălui său popular şi carismatic, a murit într-un moment marcat de multiple crize pentru familia regală norvegiană.

O procesiune pe jos de la palatul regal la Catedrala din Oslo va începe la ora 12:00, ora locală (10:00 GMT), urmată de o ceremonie religioasă la aproximativ ora 13:00, ora locală (11:00 GMT).

Ceremonia va începe cu un minut de reculegere la nivel naţional.

Printre oaspeţii aşteptaţi se numără prinţul William şi prinţesa Anne din Marea Britanie; prinţul moştenitor Akishino şi prinţesa moştenitoare Kiko din Japonia; regele Felipe, regina Letizia şi regina Sofia din Spania; familia regală a Suediei; precum şi regele Frederik şi regina Mary din Danemarca.

Au fost invitaţi, de asemenea, şefi de stat din întreaga lume. România va fi reprezentată de ministrul de externe Oana Țoiu.

Va fi prezentă noua regină?

Se aşteaptă ca regina Mette-Marit, în vârstă de 53 de ani, să participe, dar va călători cu maşina împreună cu văduva lui Harald, regina Sonja, în vârstă de 89 de ani. Regina Mette-Marit continuă să se recupereze după un transplant pulmonar efectuat în luna iunie.

Săptămâna trecută, Mette-Marit a fost nevoită să-şi anuleze planurile de a participa la ceremonia de depunere a jurământului soţului său, regele Haakon al VIII-lea, în Parlament, din cauza complicaţiilor apărute în urma operaţiei.

Fiul ei, Marius Borg Hoiby, dintr-o relaţie anterioară căsătoriei cu Haakon, este de asemenea aşteptat la înmormântare, în ciuda faptului că se află în arest la domiciliu şi poartă un brăţară electronică la gleznă, după ce a fost condamnat pentru viol şi violenţă domestică. ⁠El a formulat apel împotriva sentinţei.

Hoiby a fost unul dintre purtătorii sicriului în timpul transferului sicriului lui Harald către capela regală, fapt care a stârnit critici în anumite cercuri din Norvegia şi din străinătate.

După slujba de miercuri, un cortegiu mai restrâns va însoţi sicriul până la cripta regală de la Cetatea Akershus, cu vedere spre portul din Oslo. Acolo, sicriul lui Harald va fi aşezat într-un sarcofag, alături de cele ale părinţilor săi.

Când Haakon va ieşi din criptă, perioada de doliu naţional se va încheia oficial, iar steagurile care au fluturat în bernă de la moartea lui Harald vor fi ridicate din nou.

Un rege popular

Poliţia norvegiană a declarat că asigurarea securităţii înmormântării reprezintă cea mai mare operaţiune planificată din istoria forţei de ordine, fiind aşteptate mulţimi numeroase în centrul oraşului Oslo. Elevii vor avea permisiunea să lipsească de la ore pentru a participa la înmormântare.

Sute de mii de norvegieni i-au adus un omagiu lui Harald, lăsând flori, lumânări şi steaguri în faţa Palatului Regal sau defilând pe lângă sicriul său în capela regală.

Mulţi dintre cei prezenţi la priveghi au lăudat căldura şi spiritul de deschidere al lui Harald, în timp ce Haakon l-a descris ca fiind un tată minunat în primul său discurs adresat naţiunii în calitate de suveran.

Monarhia rămâne în general populară: 72% dintre norvegieni o susţin, în timp ce 20% sunt în favoarea unei republici sau a unei alte forme de guvernare, conform unui sondaj Norstat realizat pentru postul de televiziune NRK şi publicat pe 1 septembrie, primul sondaj efectuat de la moartea lui Harald.

Editor : B.E.