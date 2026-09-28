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Furie în Rusia după atacurile ucrainene. Dmitri Peskov: „Ucraina va trebui să plătească un preţ”

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Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia
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Ucraina „trebuie să plătească” pentru atacurile desfăşurate în ultimele luni în profunzimea Rusiei, inclusiv cele efectuate în timpul recentelor alegeri legislative, a afirmat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenţiilor Reuters şi EFE.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat pe 25 iunie o campanie de atacuri cu drone în adâncimea teritoriului rus, care vizează cu precădere centre logistice şi rafinării. Preşedintele rus Vladimir Putin a recunoscut luna trecută că aceste lovituri provoacă pagube, dar le-a minimalizat susţinând că nu sunt grave şi că nu au consecinţe majore asupra economiei ruse.

Răspunzând luni la conferinţa sa de presă zilnică unei întrebări despre cât de mult aceste atacuri ucrainene au influenţat poziţia Moscovei faţă de negocierile de pace, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns că „Ucraina va trebui să plătească un preţ pentru acţiunile care au avut loc în ultimele luni”.

„Aceasta este ceea ce se întâmplă acum. Forţele noastre armate continuă operaţiunea militară specială”, a adăugat el.

Această întrebare urmează unei declaraţii date vineri de Putin, care a spus că Rusia este pregătită pentru negocieri de pace cu Ucraina, dar a adăugat că atacurile ucrainene cu drone din timpul alegerilor legislative ruse au îndepărtat şi mai mult şansele reluării acestor negocieri.

„În noaptea de 19 spre 20 (septembrie - n.r.), adică în ziua principală a alegerilor, s-a încercat lansarea unui atac aerian masiv asupra Moscovei. Peste 1.600 de drone au intrat practic în zona Moscovei”, a declarat Putin presei după ce a participat la Sankt Petersburg la Forumul Internaţional al Culturii. Liderul de la Kremlin a acuzat de asemenea Ucraina că a lansat atacuri asupra unor secţii de votare.

Prin urmare, a indicat Putin, Rusia va reflecta bine dacă mai este dispusă să revină la masa negocierilor cu Ucraina.

„Propuneri privind reluarea discuţiilor, da, ele într-adevăr sunt pe masă (...), dar după tot ce au făcut ei (ucrainenii), vom reflecta bine la ceea ce noi ar trebui să facem în schimb”, a spus preşedintele rus. În orice caz, a completat el, Rusia va lua decizii cu privire la posibila reluare a negocierilor „pe baza propriilor interese”.

Pe de altă parte, Kremlinul a apreciat luni că discuţiile dintre SUA şi Rusia asupra controlului armamentelor trebuiau reluate de mult timp şi că, odată ce acestea ar reîncepe, va fi nevoie de negocieri lungi şi minuţioase.

„Este o chestiune atât de complexă încât necesită negocieri îndelungate şi minuţioase la nivel de experţi”, a explicat Dmitri Peskov, adăugând că aceste discuţi ar fi trebuit să fie reluate „chiar de ieri”.

Întrebat despre îndemnul preşedintelui american Donald Trump privind desfăşurarea unor negocieri trilaterale între SUA, Rusia şi China pentru controlul armamentelor, Peskov a menţionat că Beijingul şi-a afirmat în mod repetat decizia de a nu participa la astfel de discuţii şi că din informaţiile Rusiei rezultă că poziţia Chinei în această chestiune nu s-a schimbat.

China notează că arsenalul său nuclear este mult mai mic decât cele ale Rusiei şi SUA, prin urmare consideră inutilă participarea sa la astfel de discuţii.

Editor : C.L.B.

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