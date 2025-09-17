Furt în 30 de secunde. Cum au reușit hoții să sustragă un desen de Banksy în valoare de 270.000 de lire sterline

Un desen în valoare de 270.000 de lire sterline, atribuit lui Banksy, a fost furat anul trecut dintr-o galerie londoneză în puţin peste 30 de secunde, conform unei plângeri depuse în instanţă.

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a spart uşa din sticlă a Galeriilor Grove în jurul orei locale 23:00, la 8 septembrie anul trecut, a intrat şi a sustras un print ediţie limitată realizat de Banksy. Printul face parte din seria "Girl with Balloon" (Fata cu balon) în care apare o fată care se întinde spre un balon roşu în formă de inimă.

Bărbatul a pledat vinovat la acuzaţiile de spargere în faţa judecătorilor de la Kingston Crown Court, însă un al doilea bărbat, în vârstă de 54 de ani este acuzat de furtul acestui desen, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Conform procurorilor, suspectul în vârstă de 54 de ani a condus până la galeriile de artă din Fitzrovia în dimineaţa în care a avut loc spargerea, era în contact regulat cu suspectul de 48 de ani care a comis spargerea şi apoi a tăinuit opera furată.

Marţi, procurorul Philip Stott a citit o declaraţie semnată de James Ryan - proprietarul Grove Gallery - care povesteşte că anul trecut în luna septembrie s-a decis să găzduiască o expoziţie Banksy în contextul interesului în creştere al publicului pentru artist. Au fost expuse 13 lucrări de artă originale Banksy, unele dintre ele semnate.

"Galeria era încuiată şi securizată încă de vineri, 6 septembrie. Duminică, 8 septembrie, prima operă pe stânga, cum intrai în galerie, a fost furată de un bărbat mascat care a spart uşa din sticlă", conform declaraţiei proprietarului galeriilor.

Conform înregistrărilor de pe camerele de supraveghere, furtul operei de artă a durat exact 36 de secunde.

În ceea ce priveşte acest print Banksy, "a fost realizat în 2004 într-o ediţie limitată de 150 de exemplare. Acesta era exemplarul cu numărul 72. Era deţinut de un colecţionar privat şi era estimat la 270.000 de lire sterline", conform declaraţiilor proprietarului galeriei de artă.

Suspectul în vârstă de 54 de ani neagă spargerea, iar procesul continuă miercuri.

