Live TV

Furt în 30 de secunde. Cum au reușit hoții să sustragă un desen de Banksy în valoare de 270.000 de lire sterline

Data publicării:
fata cu balonul
Fata cu balonul de Bansky. Sursa foto: Profimedia Images

Un desen în valoare de 270.000 de lire sterline, atribuit lui Banksy, a fost furat anul trecut dintr-o galerie londoneză în puţin peste 30 de secunde, conform unei plângeri depuse în instanţă.

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a spart uşa din sticlă a Galeriilor Grove în jurul orei locale 23:00, la 8 septembrie anul trecut, a intrat şi a sustras un print ediţie limitată realizat de Banksy. Printul face parte din seria "Girl with Balloon" (Fata cu balon) în care apare o fată care se întinde spre un balon roşu în formă de inimă.

Bărbatul a pledat vinovat la acuzaţiile de spargere în faţa judecătorilor de la Kingston Crown Court, însă un al doilea bărbat, în vârstă de 54 de ani este acuzat de furtul acestui desen, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Conform procurorilor, suspectul în vârstă de 54 de ani a condus până la galeriile de artă din Fitzrovia în dimineaţa în care a avut loc spargerea, era în contact regulat cu suspectul de 48 de ani care a comis spargerea şi apoi a tăinuit opera furată.

Marţi, procurorul Philip Stott a citit o declaraţie semnată de James Ryan - proprietarul Grove Gallery - care povesteşte că anul trecut în luna septembrie s-a decis să găzduiască o expoziţie Banksy în contextul interesului în creştere al publicului pentru artist. Au fost expuse 13 lucrări de artă originale Banksy, unele dintre ele semnate.

"Galeria era încuiată şi securizată încă de vineri, 6 septembrie. Duminică, 8 septembrie, prima operă pe stânga, cum intrai în galerie, a fost furată de un bărbat mascat care a spart uşa din sticlă", conform declaraţiei proprietarului galeriilor.

Conform înregistrărilor de pe camerele de supraveghere, furtul operei de artă a durat exact 36 de secunde.

În ceea ce priveşte acest print Banksy, "a fost realizat în 2004 într-o ediţie limitată de 150 de exemplare. Acesta era exemplarul cu numărul 72. Era deţinut de un colecţionar privat şi era estimat la 270.000 de lire sterline", conform declaraţiilor proprietarului galeriei de artă.

Suspectul în vârstă de 54 de ani neagă spargerea, iar procesul continuă miercuri.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Digi Sport
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Fostul campion la șah Garry Kasparov
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că...
coalitie dominic fritz
SURSE Coaliția a decis împărțirile politice: USR ia 4 posturi de...
US President Donald Trump and King Charles III at Windsor Castle in Windsor, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
Ceremonii fastuoase pentru Donald Trump și Melania în Marea Britanie...
florin barbu la o sedinta
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado...
Ultimele știri
Procurorii cer arestarea lui Toto Dumitrescu, acuzat că a fugit de la locul unui accident rutier. Expertiza INML: a consumat cocaină
Economistul-şef al BNR spune că inflaţia ar trebui să scadă la 3,5%, până la finalul anului 2026. „Trebuie să avem răbdare”
Schimbare radicală de abordare la vârful UE: Kaja Kallas propune sancțiuni și tarife suplimentare pentru Israel
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
barbat cu catuse la maini
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reţinut după ce a furat un geamantan din gară
barbat fura colete
Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru că ar fi furat colete de 3.700 euro de pe Aeroportul Otopeni
cutie postala
O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav bolnavă și ar fi luat banii pentru tratament
Polish F-16s on display as Prime Minister Donald Tusk meets pilots after Russian drone breach
Mașina premierului polonez Donald Tusk a fost furată din fața casei. Locuința este păzită 24 de ore din 24
15 bărbați au jefuit un magazin de bijuterii din California.
VIDEO Momentul în care o mașină sparge fațada unui magazin de bijuterii, apoi 15 hoți intră și fură tot ce prind
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
'La cât timp de la căsătorie am dreptul la pensie de urmaş?'. Avocaţii explică legea
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andrea Bocelli, mărturisiri intime despre familie și carieră. Cum își menține artistul flacăra vie cu...