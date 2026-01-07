Furtul tezaurului dacic. Fostul director al Muzeului Național de Istorie aduce acuzații grave: „Olandezii au mințit”

Fostul director al Muzeului Național de Istorie, Ernest Oberlander, a povestit într-un interviu pentru presa internațională prin ce a trecut după furtul obiectelor dacice din aur de la muzeul Drents din Țările de Jos, căruia îi fuseseră împrumutate. El spune că partea olandeză „a mințit” în ceea ce privește măsurile de securitate de la muzeu.

„Au mințit”, a declarat Oberlander într-un interviu pentru RTL, preluat de 31mag.nl.

„Nu au respectat acordul din raportul privind instalația. Securitatea era crucială, dar sticla antiefracție promisă nu a fost folosită, iar coiful a fost furat după două lovituri de ciocan”, a spus el.

Fostul director spune că jaful, demiterea sa și criticile primite l-au afectat profund.

„A fost un an întunecat. Îmi revin încet-încet datorită medicamentelor”, a spus el.

Oberlander a mai povestit că decizia de a împrumuta artefactele către Muzeul Drents s-a născut dintr-un sentiment pozitiv față de Olanda.

„Iubesc poporul olandez și am vrut să împărtășesc moștenirea românească cu lumea. Pregătirea pentru expoziție a fost meticuloasă, iar muzeul părea a fi cel mai bine protejat dintre toate muzeele cărora le împrumutasem anterior piesele”, a spus el.

În ciuda sistemelor avansate de alarmă , hoții au reușit să intre printr-o mică deschizătură, scoțând în evidență probleme de securitate neprevăzute în planul oficial.

După jaf, trei suspecți principali au fost arestați, dar coiful de la Cotofenești și cele trei brățări de aur rămân dispărute.

Omul de afaceri olandez Alex van Breemen a oferit o recompensă de 250.000 de euro pentru informații care să ducă la recuperarea lor.

Muzeul Drents nu a făcut declarații legate de calitatea sticlei folosite în vitrine, declarând doar că a respectat condițiile de asigurare și a împărtășit toate informațiile necesare cu colegii români.

