Live TV

Furtul tezaurului dacic. Fostul director al Muzeului Național de Istorie aduce acuzații grave: „Olandezii au mințit”

Data publicării:
Patru piese de tezaur dacic a fost furate de la Muzeul Drents
Patru piese de tezaur dacic a fost furate de la Muzeul Drents. Foto: Profimedia

Fostul director al Muzeului Național de Istorie, Ernest Oberlander, a povestit într-un interviu pentru presa internațională prin ce a trecut după furtul obiectelor dacice din aur de la muzeul Drents din Țările de Jos, căruia îi fuseseră împrumutate. El spune că partea olandeză „a mințit” în ceea ce privește măsurile de securitate de la muzeu.

„Au mințit”, a declarat Oberlander într-un interviu pentru RTL, preluat de 31mag.nl.

„Nu au respectat acordul din raportul privind instalația. Securitatea era crucială, dar sticla antiefracție promisă nu a fost folosită, iar coiful a fost furat după două lovituri de ciocan”, a spus el.

Fostul director spune că jaful, demiterea sa și criticile primite l-au afectat profund.

„A fost un an întunecat. Îmi revin încet-încet datorită medicamentelor”, a spus el.

Oberlander a mai povestit că decizia de a împrumuta artefactele către Muzeul Drents s-a născut dintr-un sentiment pozitiv față de Olanda.

„Iubesc poporul olandez și am vrut să împărtășesc moștenirea românească cu lumea. Pregătirea pentru expoziție a fost meticuloasă, iar muzeul părea a fi cel mai bine protejat dintre toate muzeele cărora le împrumutasem anterior piesele”, a spus el.

În ciuda sistemelor avansate de alarmă , hoții au reușit să intre printr-o mică deschizătură, scoțând în evidență probleme de securitate neprevăzute în planul oficial.
După jaf, trei suspecți principali au fost arestați, dar coiful de la Cotofenești și cele trei brățări de aur rămân dispărute.

Omul de afaceri olandez Alex van Breemen a oferit o recompensă de 250.000 de euro pentru informații care să ducă la recuperarea lor.

Muzeul Drents nu a făcut declarații legate de calitatea sticlei folosite în vitrine, declarând doar că a respectat condițiile de asigurare și a împărtășit toate informațiile necesare cu colegii români.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
4
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Radoslaw Sikorski
5
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul...
Nu s-a abținut: care va fi ”următoarea oprire” a Statelor Unite, după ce ”jefuiesc” Venezuela
Digi Sport
Nu s-a abținut: care va fi ”următoarea oprire” a Statelor Unite, după ce ”jefuiesc” Venezuela
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Imaginile surprinse de camera web de la teleschiurile Fieberbrunn arată vehiculul care fuge pe pârtia de schi.
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină
masina albastra confiscata
Un bărbat a vrut să intre în România cu o mașină de 32.000 de euro, dar a rămas fără ea
masina de politie din germania
Cei mai cinstiți hoți din lume. Bărbații care au furat 30 de milioane de euro au plătit parcarea pentru locul unde au oprit mașina
Euro cash banknotes in envelope, illegal profit concept
Româncă lăsată fără 34.000 de euro, câștigați în Italia. Hoții i-au golit contul cu ajutorul unei angajate a băncii
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Metoda folosită de un bărbat ca să fure un seif cu 40.000 euro dintr-o locuință din Cluj-Napoca
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola...
Snowman wait spring. Snowman is melting on spring day. Winter and spring, warm winter. Melted snow, winter weather, anomaly weather concept. Spring
România, între două anotimpuri: O masă de aer rece schimbă...
marco rubio
Groenlanda și Danemarca solicită „cu insistență” o întâlnire cu Marco...
Vladimir Putin
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de...
Ultimele știri
Curtea Supremă a Braziliei respinge cererea lui Bolsonaro de a merge la spital după ce s-a lovit la cap
În primul mandat al lui Trump, Rusia ar fi propus un „troc” cu SUA: Venezuela contra Ucraina, spune o fostă consilieră de la Casa Albă
Calendarul inaugurărilor de autostrăzi din 2026. Pro Infrastructură: „Balul poate fi deschis cu A7 Adjud Nord-Răcăciuni”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Ce salariu are un preot în 2026: condiţiile pentru a lua mai mulţi bani
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Cum se face calculul la pensie pentru persoanele care se pensionează în 2026? Iau punctaj în plus
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...