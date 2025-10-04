Live TV

Furtuna Amy face ravagii în Regatul Unit: un mort și sute de mii de oameni fără curent. „A lovit mult mai puternic decât se aștepta”

Data actualizării: Data publicării:
furtuna amy-masina
Un bărbat de 40 de ani a murit vineri în Irlanda. Foto: Profimedia

Furtuna Amy a lovit Regatul Unit, aducând ploi torențiale și vânturi puternice. O avertizare de vânt de nivel portocaliu este în vigoare pentru unele zone din nordul și vestul Scoției, unde s-au înregistrat rafale de vânt de 154 km/h în timpul nopții, relatează The Guardian, BBC și Sky News.

Sute de mii de oameni au rămas fără curent.  În jur de 184.000 de locuințe, ferme și întreprinderi din Irlanda erau, de asemenea, fără energie electrică la ora 17:15, potrivit Electricity Supply Board. În Irlanda de Nord, NIE Networks a declarat că 50.000 de proprietăți au fost private de energie electrică, a mai transmis Sky News.

O avertizare de nivel galben pentru vânturi a fost emisă pentru restul Regatului Unit până sâmbătă seara. Un bărbat de 40 de ani a murit vineri în Irlanda, într-un incident descris de poliție ca fiind „legat de condițiile meteorologice”.

Vineri dimineață, o parte din Irlanda de Nord a fost afectată de o avertizare de vânt de intensitate medie, iar sute de școli s-au închis, ca măsură de precauție.

Vineri seara, în Tiree, în Insulele Hebride Interioare, s-a înregistrat o rafală de vânt de 154 km/h, iar Irlanda de Nord a înregistrat cea mai puternică rafală de vânt din luna octombrie, cu 148 km/h în Migilligan, Londonderry.

Furtuna Amy se îndepărtează în prezent de nordul Scoției, luând cu ea vânturile cele mai puternice. Totuși, avertismentul de cod galben emis de Serviciul Meteorologic va rămâne în vigoare în nordul Scoției până sâmbătă, la ora 21:00 BST.

Sunt prognozate rafale de vânt de 96 - 112 km/h, cu rafale ocazionale de până la 136 km/h, astfel încât sunt încă posibile unele pagube și perturbări pe tot parcursul zilei de sâmbătă.

În restul Regatului Unit, avertismentele galbene pentru vânt sunt în vigoare până la ora 19:00, când rafalele de vânt vor atinge în general viteze de 72 - 88 km/h, ocazional până la 104 km/h în zonele mai expuse.

Chiar și aceste viteze ale vântului pot doborî copaci, ducând la întreruperi de curent și perturbări ale traficului. Ploile abundente vor continua sporadic în nordul și vestul Scoției.

Network Rail a precizat că furtuna Amy a avut un impact mai mare decât se prevăzuse, serviciile feroviare din și către Glasgow Central fiind suspendate ca urmare a fenomenului meteorologic.

„Furtuna Amy a lovit anumite zone ale țării mult mai puternic și mai rapid decât se aștepta”, a declarat Network Rail. Au fost raportate peste 60 de incidente în primele două ore ale furtunii, inclusiv inundații și copaci căzuți.

Traffic Scotland a raportat o listă lungă de drumuri închise din cauza vremii nefavorabile, podul Forth Road fiind închis pe ambele sensuri, iar podurile Skye, Queensferry Crossing și Clackmannanshire fiind închise pentru vehiculele înalte.

Podul Tay Road a fost redeschis sâmbătă dimineața, cu o limită de viteză de 48 km/h, și a rămas închis pentru vehiculele înalte.

Autostrada M9 în direcția est, lângă Stirling, a fost una dintre numeroasele porțiuni de drum închise din cauza copacilor căzuți, în timp ce autostrada A78 la Skelmorlie a fost redeschisă după ce a fost închisă o perioadă peste noapte din cauza inundațiilor.

Podul M48 Severn între Gloucestershire și Țara Galilor a fost închis peste noapte din cauza vânturilor puternice.

Citește și:

Furtuna Henk face ravagii în Marea Britanie. Un mort, sute de avertizări de inundații. Avioanele abia au aterizat la vânt de 110 km/oră

Sute de curse aeriene au fost anulate în Marea Britanie, unde furtuna Kathleen a adus rafale de peste 140 de kilometri pe oră

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
2
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
3
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
george simion
4
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
5
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a retras din fotbal: "E grav ce se întâmplă!"
Digi Sport
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a retras din fotbal: "E grav ce se întâmplă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
donald trump da noroc cu nicusor dan
Cristian Diaconescu: Lucrăm pentru o întâlnire Donald Trump – Nicușor...
Imagine aeriană din Praga
„Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe...
imagini din Chongqing, China
Cum arată „orașul magic 8D” al Chinei, unde metroul îți trece prin...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
Meteorologii anunță schimbări ale vremii de la o zi la alta. Zonele...
Ultimele știri
Aeroportul din Munchen a fost închis a doua oară după apariția unor drone suspecte
Operațiune de salvare periculoasă pe munte. Patru turiști din Plonia au fost salvați de jandarmi după o operațiune de cinci ore
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ministers Attend Cabinet Meeting
Ambasadorul britanic în SUA, Peter Mandelson, demis din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein
JD Vance si Lammy
Religie, familie și pescuit: Cum au legat o prietenie neașteptată JD Vance și ministrul britanic de externe
palestinieni fasia gaza
Regatul Unit, Franţa şi Germania cer „să înceteze imediat catastrofa umanitară din Fâșia Gaza”. Ce mesaj i-au trimis Israelului
cercetare laborator microscop
Speranță în lupta cu cancerul pancreatic. Un nou test descoperit în Marea Britanie promite depistarea timpurie
Submarin USS Texas
Încă o înțelegere militară ar putea fi „renegociată” de Donald Trump: Pentagonul va revizui rolul SUA în pactul submarin AUKUS
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum au fost afectați prinții George, Louis și prințesa Charlotte de diagnosticul de cancer al mamei lor...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Simona Halep, surpriză uriașă! Sportiva a primit un buchet generos de trandafiri și a postat un mesaj...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Cine este românul care l-a ajutat pe Cristiano Ronaldo să-și cumpere prima mașină. ”Datorită mie și-a luat un...
Adevărul
Cum poate fi blocată aderarea Moldovei la UE. Lecția Austria-România se repetă
Playtech
Ce faci dacă testamentul nu te include? Cum poți contesta un testament și ce șanse ai să câștigi
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
Câți bani cere Ioana, soția lui Gabi Tamaș, pentru o ședință de pilates
Pro FM
Ce spune Theo Rose despre cei care nu au crezut în relația ei cu Anghel Damian: „Nimănui nu-i pasă cu...
Film Now
Sarah Jessica Parker vorbește într-un interviu rar despre finalul „And Just Like That…”: Uneori este cel mai...
Adevarul
Arsenalul nuclear al SUA este învechit și modest în raport cu cel al Rusiei și Chinei, avertizează un raport...
Newsweek
Bolojan spune câți bani pierd pensionarii la pensie anul viitor. Nu vor fi creșteri nici în 2027
Digi FM
A murit Remo Girone, cunoscut pentru rolul Tano Cariddi din „Caracatiţa”. Actorul avea 76 de ani
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Un duo mamă-fiică rar văzut în public. Robin Wright și Dylan Penn, de mână la un eveniment de modă în Paris
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...