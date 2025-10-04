Furtuna Amy face ravagii în Regatul Unit: un mort și sute de mii de oameni fără curent. „A lovit mult mai puternic decât se aștepta”

Furtuna Amy a lovit Regatul Unit, aducând ploi torențiale și vânturi puternice. O avertizare de vânt de nivel portocaliu este în vigoare pentru unele zone din nordul și vestul Scoției, unde s-au înregistrat rafale de vânt de 154 km/h în timpul nopții, relatează The Guardian, BBC și Sky News.

Sute de mii de oameni au rămas fără curent. În jur de 184.000 de locuințe, ferme și întreprinderi din Irlanda erau, de asemenea, fără energie electrică la ora 17:15, potrivit Electricity Supply Board. În Irlanda de Nord, NIE Networks a declarat că 50.000 de proprietăți au fost private de energie electrică, a mai transmis Sky News.

O avertizare de nivel galben pentru vânturi a fost emisă pentru restul Regatului Unit până sâmbătă seara. Un bărbat de 40 de ani a murit vineri în Irlanda, într-un incident descris de poliție ca fiind „legat de condițiile meteorologice”.

Vineri dimineață, o parte din Irlanda de Nord a fost afectată de o avertizare de vânt de intensitate medie, iar sute de școli s-au închis, ca măsură de precauție.

Vineri seara, în Tiree, în Insulele Hebride Interioare, s-a înregistrat o rafală de vânt de 154 km/h, iar Irlanda de Nord a înregistrat cea mai puternică rafală de vânt din luna octombrie, cu 148 km/h în Migilligan, Londonderry.

Furtuna Amy se îndepărtează în prezent de nordul Scoției, luând cu ea vânturile cele mai puternice. Totuși, avertismentul de cod galben emis de Serviciul Meteorologic va rămâne în vigoare în nordul Scoției până sâmbătă, la ora 21:00 BST.

Sunt prognozate rafale de vânt de 96 - 112 km/h, cu rafale ocazionale de până la 136 km/h, astfel încât sunt încă posibile unele pagube și perturbări pe tot parcursul zilei de sâmbătă.

În restul Regatului Unit, avertismentele galbene pentru vânt sunt în vigoare până la ora 19:00, când rafalele de vânt vor atinge în general viteze de 72 - 88 km/h, ocazional până la 104 km/h în zonele mai expuse.

Chiar și aceste viteze ale vântului pot doborî copaci, ducând la întreruperi de curent și perturbări ale traficului. Ploile abundente vor continua sporadic în nordul și vestul Scoției.

Network Rail a precizat că furtuna Amy a avut un impact mai mare decât se prevăzuse, serviciile feroviare din și către Glasgow Central fiind suspendate ca urmare a fenomenului meteorologic.

„Furtuna Amy a lovit anumite zone ale țării mult mai puternic și mai rapid decât se aștepta”, a declarat Network Rail. Au fost raportate peste 60 de incidente în primele două ore ale furtunii, inclusiv inundații și copaci căzuți.

Traffic Scotland a raportat o listă lungă de drumuri închise din cauza vremii nefavorabile, podul Forth Road fiind închis pe ambele sensuri, iar podurile Skye, Queensferry Crossing și Clackmannanshire fiind închise pentru vehiculele înalte.

Podul Tay Road a fost redeschis sâmbătă dimineața, cu o limită de viteză de 48 km/h, și a rămas închis pentru vehiculele înalte.

Autostrada M9 în direcția est, lângă Stirling, a fost una dintre numeroasele porțiuni de drum închise din cauza copacilor căzuți, în timp ce autostrada A78 la Skelmorlie a fost redeschisă după ce a fost închisă o perioadă peste noapte din cauza inundațiilor.

Podul M48 Severn între Gloucestershire și Țara Galilor a fost închis peste noapte din cauza vânturilor puternice.

Citește și:

Furtuna Henk face ravagii în Marea Britanie. Un mort, sute de avertizări de inundații. Avioanele abia au aterizat la vânt de 110 km/oră

Sute de curse aeriene au fost anulate în Marea Britanie, unde furtuna Kathleen a adus rafale de peste 140 de kilometri pe oră

Editor : A.M.G.