În regiunea Odesa, nouă persoane au murit în urma furtunii, inclusiv un copil. Aceste cifre au fost comunicate pe 1 octombrie de către Serviciul pentru Situații de Urgență (SES).

Pe parcursul nopții, salvatorii au desfășurat operațiuni de intervenție: au evacuat locuitorii din zonele periculoase, au scos vehiculele blocate, au pompat apa din spațiile inundate și au căutat o fată dispărută, care a fost găsită ulterior în jurul orei opt dimineața, scrie mezha.net.

În urma operațiunilor, 362 de persoane au fost salvate și 227 de vehicule evacuate. Pentru intervențiile de salvare au fost mobilizați 255 de salvatori și 68 de unități de tehnică.

Operațiunea de salvare continuă, iar serviciile regionale monitorizează situația și răspund la noile provocări.

Pe 30 septembrie, mai multe regiuni ale Ucrainei au fost lovite de vreme severă, cu ploi abundente şi vânt puternic. În Odesa, în doar şapte ore, cantitatea de precipitaţii a fost aproape egală cu media pentru două luni.

Sistemele de canalizare nu au făcut faţă volumului de apă, oraşul fiind plasat sub cod roşu. Transportul public a fost suspendat, iar şcolile au trecut la învăţământ online.

