Video Furtuna Goretti lovește Franța: 380.000 de case fără curent. Viscolul și zăpada abundentă paralizează nordul Europei

Data publicării:
goretti furtuna din franta
Foto: The Local France Facebook
Aproximativ 380.000 de locuințe din Franța au rămas fără curent vineri, în timp ce furtuna Goretti a lovit nordul Europei cu rafale de vânt de peste 200 km/h, lucru care a provocat perturbări în transporturi după o săptămână de ninsori abundente, potrivit France24.

Majoritatea gospodăriilor afectate se află în nordul regiunii Normandia, potrivit Enedis, furnizorul de energie electrică, dar locuitori din Brittany, Picardia și regiunea Ile-de-France, în jurul Parisului, au fost și ei afectați.

Meteorologii au emis avertizări înainte de furtună, îndemnând oamenii să rămână în case.

Noaptea trecută, în nord-vestul Franței, în regiunea Manche, a fost înregistrată o rafală de vânt de 213 km/h. Prefectura Manche a avertizat pe X: „Adăpostiți-vă și nu folosiți vehiculul”, recomandând locuitorilor să pregătească surse de iluminat de urgență și apă potabilă.

Avertizări extreme în Marea Britanie

Met Office din Marea Britanie a emis un avertisment roșu „rar” pentru Insulele Scilly și Cornwall – cel mai ridicat nivel de alertă – unde se așteaptă vânturi „excepțional de puternice” de până la 160 km/h. Autoritățile au avertizat că valurile mari vor crea condiții periculoase în zonele de coastă.

De asemenea, a fost emis un avertisment portocaliu de ninsoare pentru Țara Galilor, centrul Angliei și părți din nordul Angliei, cu zăpadă de până la 30 cm în anumite zone.

CFR-ul britanic (National Rail) a anunțat că serviciile feroviare vor fi afectate în următoarele două zile și a cerut oamenilor să evite călătoriile neesențiale.

Situația meteorologică extremă în Europa

Vremea extremă a provocat cel puțin opt decese în Europa. Joi, poliția din orașul albanez Durrës a scos un bărbat mort din ape după zile de ninsori și ploi torențiale în Balcani.

În Germania, ninsorile și vânturile puternice din nord afectează școlile, spitalele și transporturile. În nord pot cădea până la 15 cm de zăpadă, iar în sud există risc de polei, potrivit Serviciului German de Meteorologie (DWD).

Temperaturile ar putea scădea până la -20°C în anumite zone, a declarat meteorologul Andreas Walter pentru AFP.

Închiderea școlilor și mobilizarea autorităților

Unele regiuni au anunțat închiderea școlilor vineri, inclusiv în orașele Hamburg și Bremen. În Hamburg, vremea a provocat deja întârzieri și anulări în transportul public joi.

Compania națională feroviară Deutsche Bahn a avertizat asupra întârzierilor semnificative în zilele următoare și a mobilizat peste 14.000 de angajați pentru a curăța zăpada de pe șine și peroane.

