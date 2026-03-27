Live TV

Video&Foto Furtuni puternice și inundații în Emiratele Arabe Unite

Data actualizării: Data publicării:
dubai eau inundatii
Imagine din Dubai. Foto: Profimedia

Imagini spectaculoase în Emiratele Arabe Unite. O furtună puternică a adus cantități uriașe de apă și vânt puternic. Furtuna a produs pagube importante, cu șosele și clădiri inundate.

„Ploi abundente, furtuni și vânturi puternice” au măturat mari părți din Emiratele Arabe Unite de joi până vineri dimineața.

Un front atmosferic instabil a provocat „fulgere, tunete puternice și averse intense în mai multe orașe”, a precizat o publicație locală citată de Sky News .

Drumuri din mai multe oraşe din Emiratele Arabe Unite au fost inundate în urma ploilor torenţiale de vineri, transmite agenţia DPA, citată de Agerpres.

În anumite zone din Dubai, maşinile au rămas blocate, iar oamenii au fost nevoiţi să înainteze prin apa care le ajungea până la brâu.

Institutul de Meteorologie al Emiratelor a emis anterior o atenţionare, precizând că regiunea va fi afectată de ploi până vineri seara.

Un brutar din oraşul portuar Sharjah a declarat pentru ziarul de stat The National că nu a putut livra pâinea din cauza nivelului ridicat al apei.

Zborurile din Sharjah erau parţial afectate de intemperii vineri, după cum a indicat autoritatea aeroportuară pe platforma X.

Poliţia oraşului portuar le-a cerut locuitorilor să nu părăsească spaţiile închise decât dacă acest lucru este absolut necesar.

Autoritatea de Apărare Civilă a Emiratelor Arabe Unite a avertizat vineri pe X împotriva deplasărilor în zonele inundate.

Potrivit ziarului The National, unele zone din Abu Dhabi au fost, de asemenea, inundate vineri.

Operaţiunile de curăţare au fost demarate în prima parte a zilei.

Nu există deocamdată cifre oficiale cu privire la eventuale pagube, notează DPA.

Forțele de poliție din Dubai au declarat pe X că eforturile lor s-au intensificat, echipe specializate ajutând pentru menținerea traficului fluid.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
1
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
robinet de apa
2
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
3
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
mirabela gradinaru
4
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
pompa carburanti
5
După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil” guvernul va scădea și...
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Digi Sport
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Inundatii in zona Splaiul Unirii - Mihai Bravu in urma fenomenelor meteorologice, Bucuresti, 9 iunie 2025.
Pericol de inundații. Hidrologii au emis alerte cod portocaliu și cod galben pentru râuri din 16 județe
Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Saudi Arabia's Prime Minister, chaired the Saudi Cabinet meeting held in Jeddah,
Prințul saudit Mohammed bin Salman face presiuni asupra lui Donald Trump ca să continue războiul cu Iranul (NYT)
Vila din Dubai a influencerului Sam Gowland. Foto Instagram
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos. Vile scoase la vânzare cu 25% mai ieftin
Emirates Iran US Israel
Sectorul imobiliar din Dubai începe să arate semne de slăbiciune. Tranzacțiile, la jumătate față de luna trecută (Reuters)
Adrian Țuțuianu.
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția: „Demisia nu îl scapă de răspundere”
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legea bugetului și cea a bugetului...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Înalta Curte de Casație și Justiție amenință că dă Guvernul în...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Sorin Grindeanu acuză Guvernul că a întârziat măsurile privind...
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. Iranul declară Strâmtoarea...
Ultimele știri
Donald Tusk avertizează cu privire la o escaladare a războiului din Orientul Mijlociu: Am motive să cred asta
DOCUMENT De ce a respins CCR contestația AUR la legea bugetului: detaliile motivării
Hackeri cu legături cu Iranul au spart adresa de e-mail a șefului FBI și au publicat informații și fotografii personale ale acestuia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Fanatik.ro
Soluția găsită de ANRE pentru ca românii să evite facturile uriașe la gaz și curent. Cum vor fi date, de...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Giovanni Becali distruge naționala lui Mircea Lucescu: „Ne-am dus în Turcia ca mielul la tăiere!”
Adevărul
Arsenalul Americii se golește într-un ritm alarmant: cât mai rezistă stocurile de rachete THAAD și ATACMS
Playtech
Din ce în ce mai mulţi oameni sunt îndemnaţi să îşi înfăşoare cardurile bancare în folie de aluminiu. Cum te...
Digi FM
Are doar 21 de ani și a cheltuit 16.000 de dolari pe intervenții estetice. Cum justifică decizia în fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
TAS i-a dat lovitura Rusiei
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Reguli noi pentru șoferi din 27 martie: Amenzi plătite la jumătate și condiții stricte pentru reducerea...
Newsweek
Formula de recalculare a pensiei a fost pe masa judecătorilor CCR. Decizia, o jignire la adresa pensionarilor
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”