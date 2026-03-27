Imagini spectaculoase în Emiratele Arabe Unite. O furtună puternică a adus cantități uriașe de apă și vânt puternic. Furtuna a produs pagube importante, cu șosele și clădiri inundate.

„Ploi abundente, furtuni și vânturi puternice” au măturat mari părți din Emiratele Arabe Unite de joi până vineri dimineața.

Un front atmosferic instabil a provocat „fulgere, tunete puternice și averse intense în mai multe orașe”, a precizat o publicație locală citată de Sky News .

Drumuri din mai multe oraşe din Emiratele Arabe Unite au fost inundate în urma ploilor torenţiale de vineri, transmite agenţia DPA, citată de Agerpres.

În anumite zone din Dubai, maşinile au rămas blocate, iar oamenii au fost nevoiţi să înainteze prin apa care le ajungea până la brâu.

Institutul de Meteorologie al Emiratelor a emis anterior o atenţionare, precizând că regiunea va fi afectată de ploi până vineri seara.

Un brutar din oraşul portuar Sharjah a declarat pentru ziarul de stat The National că nu a putut livra pâinea din cauza nivelului ridicat al apei.

Zborurile din Sharjah erau parţial afectate de intemperii vineri, după cum a indicat autoritatea aeroportuară pe platforma X.

Poliţia oraşului portuar le-a cerut locuitorilor să nu părăsească spaţiile închise decât dacă acest lucru este absolut necesar.

Autoritatea de Apărare Civilă a Emiratelor Arabe Unite a avertizat vineri pe X împotriva deplasărilor în zonele inundate.

Potrivit ziarului The National, unele zone din Abu Dhabi au fost, de asemenea, inundate vineri.

Operaţiunile de curăţare au fost demarate în prima parte a zilei.

Nu există deocamdată cifre oficiale cu privire la eventuale pagube, notează DPA.

Forțele de poliție din Dubai au declarat pe X că eforturile lor s-au intensificat, echipe specializate ajutând pentru menținerea traficului fluid.

