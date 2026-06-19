Summitul G7 l-a apropiat pe Trump de Europa, dar nu îl aduce pe Putin mai aproape de pace (TVPWorld)

Summitul G7 nu a dus la o evoluție decisivă în ceea ce privește Ucraina, dar a schimbat în mod neașteptat atmosfera diplomatică. Înainte de întâlnirea de la Évian-les-Bains, o stațiune balneară situată pe malul francez al Lacului Geneva, mulți lideri europeni se temeau că Donald Trump își va folosi noua libertate de acțiune – dobândită după scurta pauză care a urmat acordului cu Iranul – pentru a forța Ucraina să facă concesii față de Rusia. Acest lucru nu s-a întâmplat. În schimb, Statele Unite și Europa s-au apropiat în ceea ce privește sancțiunile, apărarea aeriană și presiunea asupra Rusiei, scrie TVPWorld.

Acest lucru sporește probabilitatea reactivării procesului de pace, dar nu și a încetării luptelor. Principalul obstacol rămâne Rusia, care nu a dat niciun semn că ar renunța la pretențiile sale maximaliste privind teritoriul și suveranitatea Ucrainei.

În faza anterioară a diplomației conduse de SUA, mulți europeni se temeau că eforturile de a ajunge la un acord se vor traduce în presiuni asupra Kievului pentru a face concesii. Acum, dinamica s-a schimbat. Abordarea care a reieșit la summitul G7, după ce Trump s-a apropiat oarecum de poziția europeană, constă în intensificarea presiunii asupra Rusiei prin consolidarea Ucrainei din punct de vedere militar și economic.

Multe oficialități occidentale se așteaptă ca înrăutățirea situației pe câmpul de luptă pentru Rusia, presiunea crescândă asupra Crimeei, scăderea veniturilor din petrol, atacurile ucrainene cu rază lungă adânc în teritoriul Rusiei și criticile tot mai intense din interiorul Rusiei însăși să convingă în cele din urmă Moscova că negocierile reprezintă singura cale viabilă de ieșire, și nu doar un alt instrument al războiului.

O schimbare de atitudine

Liderii europeni au sosit în Franța îngrijorați că noul impuls dat de președintele SUA diplomației privind Ucraina ar putea redeschide vechea dispută legată de concesiile pe care ar trebui să le facă Ucraina. Deși implicarea SUA adaugă o pondere diplomatică pe care niciun lider european nu o poate egala, mulți din Europa și din Ucraina încă privesc rolul personal al lui Trump mai degrabă ca pe un risc decât ca pe o oportunitate. El a discutat separat cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski și a declarat că crede că „poate putem face ceva în această privință”.

La sfârșitul sesiunii summitului dedicate Ucrainei, atmosfera părea diferită. Trump le-a spus reporterilor că „Rusia trebuie să ajungă la un acord” și a dat de înțeles că Statele Unite ar putea susține reinstituirea unor sancțiuni mai dure asupra petrolului rusesc, după ce anterior ușuraseră presiunea în timpul șocului energetic provocat de criza din Iran.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că discuțiile cu Trump i-au dat „un anumit sentiment de optimism”.

Europa vrea să se implice

Pe parcursul unei mari părți a războiului, Europa a fost esențială pentru supraviețuirea Ucrainei, dar a avut o pondere militară și diplomatică secundară față de Washington. Acest lucru nu mai este întru totul adevărat. Uniunea Europeană și statele sale membre asigură acum o mare parte din sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei și sunt cele mai expuse la consecințele unui acord slab.

De aceea, președintele francez Emmanuel Macron a insistat că „tipul corect de negociere” ar aduce Ucraina și Rusia la masa negocierilor, alături de europeni și americani.

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat un argument similar, afirmând că sprijinul Europei acoperă aproximativ două treimi din nevoile financiare ale Ucrainei pentru acest an și pentru anul viitor și adăugând că „Ucraina și-a îndeplinit angajamentele, așa că și noi trebuie să ne îndeplinim angajamentele”, referindu-se la negocierile de aderare la UE și la sprijinul suplimentar.

Coordonare fragilă

Noua convergență dintre SUA și Europa, care a reieșit din discuțiile G7, este utilă, dar fragilă. Apropierea lui Trump de Europa în privința Ucrainei a survenit în contextul în care acesta a solicitat, de asemenea, ajutorul european în urma acordului cu Iranul, inclusiv în ceea ce privește securitatea în Strâmtoarea Ormuz, ceea ce conferă Europei o anumită pârghie, dar face totodată ca acest aranjament să fie de natură tranzacțională.

Trump ar putea susține astăzi o presiune sporită asupra Rusiei deoarece are nevoie de sprijinul european în alte domenii, și ar putea schimba cursul dacă decide că un acord mai rapid cu Putin îi este mai avantajos.

De aceea, G7 a îmbunătățit o condiție pentru diplomație fără a rezolva problema centrală. Occidentul poate fi de acord cu mai multe sancțiuni și mai multă apărare aeriană, dar Rusia va negocia serios doar dacă va ajunge la concluzia că continuarea războiului devine mai costisitoare decât încheierea acestuia.

Atacurile cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor, nodurilor logistice, obiectivelor militare și Crimeea ocupată fac acum parte din acest calcul. Presiunea, însă, nu duce automat la un compromis. Putin ar putea răspunde prin intensificarea atacurilor, încercând să demonstreze victoria sau așteptând ca unitatea occidentală să se fisureze.

Testul de la Moscova

Următoarea fază a procesului de pace din Ucraina va pune la încercare două lucruri simultan. Primul este dacă Statele Unite și Europa pot menține o poziție comună. Europa dorește negocieri susținute de presiune, garanții de securitate și sprijin continuu pentru Ucraina. Trump dorește un acord și s-a arătat mai dispus săptămâna aceasta să exercite presiuni asupra Rusiei, dar abordarea sa rămâne una personală și tranzacțională.

Al doilea test este dacă Rusia poate fi forțată să intre în negocieri reale, ceea ce va depinde de evaluarea de către Kremlin a costurilor continuării războiului.

În Franța, săptămâna aceasta, Occidentul ar fi putut îmbunătăți o parte a ecuației. Partea mai dificilă rămâne la Moscova, concluzionează TVPWorld.

Editor : M.C