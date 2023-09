Gafă de proporții la vizita lui Zelenski în Canada. Un veteran ucrainean cu legături naziste a fost ovaționat în parlament

Un parlamentar canadian a fost nevoit să își ceară scuze comunităților evreiești din întreaga lume pentru o gafă ce a avut loc în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Ottawa, după ce i-a făcut pe parlamentari să-l onoreze pe Yaroslav Hunka, un veteran ucrainean acuzat că a luptat într-o divizie nazistă în al Doilea Război Mondial, transmite Politico.

Duminică, organizațiile evreiești canadiene au făcut front comun și au cerut să fie adresate scuze, după ce s-a dezvăluit că membrii parlamentului din toate partidele i-au acordat vineri ovații în picioare unui veteran de 98 de ani, la scurt timp după ce Zelensky s-a adresat Camerei Comunelor din Canada.

„Această inițiativă a fost în întregime a mea”

Yaroslav Hunka s-a ridicat și a salutat din galeria publică când a fost prezentat de președintele Camerei, Anthony Rota, care l-a introdus pe Hunka drept un erou de război canadian-ucrainean din districtul său politic.

„Avem astăzi aici în sală un veteran ucrainean-canadian din cel de-al Doilea Război Mondial care a luptat pentru independența Ucrainei împotriva rușilor și continuă să sprijine trupele astăzi, chiar și la vârsta de 98 de ani”, a spus Rota vineri, urmat de un val de aplauze și de saluturile lui Zelenskyi și Trudeau. „Este un erou ucrainean, un erou canadian și îi mulțumim pentru toate serviciile oferite. Mulțumesc."

Yaroslav Hunka (dreapta) / Sursa foto: Profimedia Images

Grupurile evreiești Friends of Simon Wiesenthal Center și B'nai Brith Canada au condamnat onorarea sa ca fiind tulburătoare și „mai mult decât scandaloasă”, deoarece veteranul Hunka a luptat cu Prima Divizie ucraineană, cunoscută și sub numele de Divizia a 14-a Waffen Grenadier, care a servit sub comanda naziștilor.

Site-ul de știri evreiesc ”The Forward” a informat că Hunka a scris postări care descriu timpul petrecut în Divizia 14 pe un site web în limba ucraineană condus de o asociație a veteranilor numită „Combatant News”.

„O eroare îngrozitoare de judecată”

Într-o declarație făcută duminică după-amiaza târziu, Rota a spus că a devenit recent „conștient de mai multe informații care mă fac să regret decizia mea” de a-l omagia pe Hunka. El a spus că își asumă întreaga responsabilitate pentru gafa uriașă.

„Vreau să precizez că nimeni, inclusiv colegii parlamentari și delegația Ucrainei, nu a fost conștient de intenția mea sau de observațiile mele înainte de a le rosti”, a spus el. „Această inițiativă a fost în întregime a mea, persoana în cauză fiindu-mi mie adusă în atenție.”

Liderul opoziției conservatoare Pierre Poilievre a numit-o „o eroare îngrozitoare de judecată” a premierului Justin Trudeau, deoarece biroul său ar fi aprobat invitarea și onoarea lui Hunka și i-a cerut lui Trudeau să-și ceară scuze și să se abțină de la „a da vina pe alții, așa cum face întotdeauna”.

O declarație a biroului primului ministru a specificat că nu a primit nici o notificare prealabilă cu privire la recunoașterea sau invitația din partea biroului vorbitorului, care acționează independent de prim-ministru.

Povestea a fost preluată rapid de site-urile media rusești controlate de stat, RT și Sputnik

Ambasada Rusiei în Canada a postat pe rețelele de socializare că este o „insultă adusă memoriei fiilor și fiicelor Canadei care au luptat împotriva nazismului în al Doilea Război Mondial”.

Întrebat de reporteri la o conferință de presă de vineri despre susținerea neclintită pentru Ucraina în Congres și în alte părți, Zelenski a spus că este pentru a căuta ajutor în Canada pentru a susține un front unit, deoarece Ottawa are o „relație puternică cu multe țări ale lumii”.

Vestea șocantă a ajuns în aceeași zi în care prim-ministrul a făcut o declarație care marchează ziua sfântă a evreilor de Yom Kippur (Ziua Iertării).

