Gafa lui Donald Trump: președintele american se laudă că a încheiat un război între Armenia și Cambodgia, care nu a existat niciodată

Preşedintele american Donald Trump, care-şi doreşte Premiul Nobel pentru Pace, a făcut o gafă într-un discurs ținut la o gală conservatoare, lăudându-se că a pus capăt unui război între Armenia şi Cambodgia, care nu a avut loc vreodată.

Liderul de la Casa Albă a făcut această gafă sâmbătă, la o gală conservatoare, dineul fondatorilor American Cornerstone Institute, un centru de reflecţie conservator înfiinţat în 2021 de către Ben Carson, un fost secretar al Locuinţelor şi Dezvoltării Urbane al actualului preşedinte.

În calitate de invitat de onoare, Donald Trump a susţinut un discurs lung despre războaiele pe care le-a rezolvat.

El a revenit asupra războiului de la frontieră, în iulie, soldat cu aproximativ 40 de morţi, între Cambodgia şi Thailanda.

Președintele american s-a lăudat apoi că a semnat, în biroul său, un acord de pace între liderii Armeniei şi Azerbaidjanului, un conflict vechi de zeci de ani.

El s-a declarat capabil să rezolve conflicte imposibil de soluţionat şi a evocat un improbabil război între Armenia şi Cambodgia care se anunţa teribil, căruia i-a pus rapid capăt.

Nu este nimic uimitor în asta, în măsura în care acest război nu a existat vreodată, Donald Trump amestecând evident cele două conflicte despre care a vorbit mai înainte.

Această gafă nu a provocat absolut nicio reacţie în sală.

Donald Trump a continuat, înşirând numele ţărilor pe care susţine că le-a salvat: „Cambodgia, Armenia, Kosovo, Serbia, Israel, Iran, Egipt, Etiopia” - un bilanţ amplu, căruia i se adaugă războiul între India şi Pakistan.

Editor : C.S.