Gafă uriașă la EuroMillions, cea mai mare loterie a Europei. Aproape 360 de mii de oameni au fost informați, din greșeală, că au câștigat premiul cel mare de 39 de milioane de lire sterline.

Eroarea a fost pusă pe seama unei comunicări defectuoase privind distribuirea premiilor.

Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Anul trecut, mii de norvegieni au crezut că au devenit milionari, după ce au fost informați că au câștigat la EuroJackpot.

Editor : Liviu Cojan