Gafă uriașă: Sute de mii de oameni au fost informați, din greșeală, că au câștigat premiul cel mare la EuroMillions Data publicării: 28.11.2026 07:00 Foto: Profimedia Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Gafă uriașă la EuroMillions, cea mai mare loterie a Europei. Aproape 360 de mii de oameni au fost informați, din greșeală, că au câștigat premiul cel mare de 39 de milioane de lire sterline. Daniel Zamfir, despre greaua moștenire de la Economie: „Cu Miruță și Darău, România n-a fost în UE” Răspunsul lui Daniel Zamfir, întrebat care e diferența dintre Ilie Bolojan și Luca Niculescu: „Nu am ce reproș să îi fac” Daniel Zamfir, despre voucherele de vacanță: Am vorbit cu Nazare. A tăcut, dar tăcerea lui va fi exploatată favorabil de mine Cât costă un brad de Crăciun anul acesta. Natural sau artificial? Ce preferă acum românii Atac al Mafiei dejucat în sudul Italiei, unde a fost împiedicat un asalt asupra unui tribunal. Ce urmăreau infractorii Cum le răspunde Nicușor Dan celor care refuză invitația la recepția de 1 Decembrie de la Cotroceni Stenograme din dosarul maneliștilor șantajați. Frații Cămătaru s-ar fi pârât unul pe altul la mama lor Haos în tribune la Marsilia: Bătăi, petarde și fumigene înaintea meciului cu Levski Sofia. 11 suporteri bulgari, răniți Primarul din Baia Mare, sechestrat, obligat să consume droguri și filmat pentru a fi șantajat (surse) Eroarea a fost pusă pe seama unei comunicări defectuoase privind distribuirea premiilor.Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Anul trecut, mii de norvegieni au crezut că au devenit milionari, după ce au fost informați că au câștigat la EuroJackpot. Editor : Liviu Cojan Etichete: premiu loterie gafa eroare milionari anunt gresit euromillions Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Taxă de protecţie, un Range Rover şi alimente, primite de Sile Cămătaru şi fiul său de la... 2 Ilie Bolojan: România școlarizează 7.000 de studenţi la medicină, din care, după 10 ani... 3 Neuralink, undă verde în SUA pentru implantarea unui cip în creier în vederea conectării... 4 Ce suprafață trebuie să aibă un teren pentru a putea construi o casă. Condițiile pe care... 5 Guvernul a aprobat cooperarea cu Grecia pentru creșterea încasărilor și combaterea...