Gala premiilor Oscar se reinventează: schimbări majore anunțate pentru ediția din 2029

98-a ediție anuală a Premiilor Academiei, Governors Ball, Los Angeles, California, SUA – 15 martie 2026. Foto: Profimedia Images

Gala de decernare a premiilor Oscar va părăsi Hollywoodul şi se va desfăşura în centrul oraşului Los Angeles începând din 2029, anul în care ceremonia va fi difuzată pentru prima dată pe YouTube, a anunţat joi Academia de film americană (AMPAS), instituţia care atribuie aceste trofee cinematografice.

Ceremonia, desfăşurată până acum în mod tradiţional la Dolby Teatre de pe Hollywood Boulevard, va avea loc începând din acel an la Peacock Theater, o sală de spectacole situată pe o vastă esplanadă amenajată în faţa blocurilor de tip zgârie-nori din centrul oraşului Los Angeles, denumită L.A. Live şi care cuprinde totodată sala Crypto.com Arena, în care joacă echipa de baschet Los Angeles Lakers, informează AFP citată de Agerpres.

Decizia va fi valabilă pentru zece ani, în cadrul unui parteneriat încheiat cu AEG, compania care gestionează acest spaţiu cultural şi sportiv.

„Pentru cea de-a 101-a ceremonie a Oscarurilor şi după ea, Academia îşi exprimă bucuria de a colabora strâns cu AEG pentru a face din L.A. Live decorul ideal al celebrării globale a cinematografiei, atât pentru publicul prezent în sală, cât şi pentru fanii filmului din lumea întreagă”, au declarat CEO-ul Academiei de film americane, Bill Kramer, şi preşedinta instituţiei, Lynette Howell Taylor, într-un comunicat de presă.

