Ucraina a reușit să provoace Rusiei una dintre cele mai mari pierderi înregistrate în istoria modernă a aviației ruse: cel puțin 9 elicoptere de atac rusești au fost distruse sau avariate în doar câteva minute în urma unui atac cu rachete lansate de Ucraina asupra aerodromurilor din Berdiasnk și Luhansk. „Responsabilă” de această reușită a armatei ucrainene a fost racheta americană ATACMS, o armă cerută insistent de Ucraina de aproape un an. Este prima oară când ucrainenii folosesc împotriva Rusiei o astfel de rachetă a cărei rază de acțiune depășește cu mult ceea ce se afla până în prezent în dotarea forțelor Kievului. Ucrainenii pot lovi acum cu precizie ținte aflate la peste 160 de kilometri de linia frontului, precum centre de comandă, depozite de muniții ori - cum a fost în cazul de față - aerodromuri (cu toate „țintele” care se află pe piste ori în hangare). Va fi ATACMS - cum spun unii analiști - un „gamechanger”, o armă care ar putea înclina balanța pe câmpul de luptă. Sau, ca să-l cităm pe Putin, o armă care doar să „prelungească agonia” Ucrainei? Totul depinde de ritmul livărilor de muniții și armament occidental pentru Ucraina. În privința ATACMS, SUA a decis să livreze aceste rachete Ucrainei „într-un ritm constant”.

Pe rețelele sociale au fost deja publicate imagini din satelit cu urmările atacului de marți cu rachete ATACMS asupra aerodromurilor rusești din Berdiansk și Luhansk. Din imaginile furnizate de sateliții civili (Planet Lab, Maxar etc.), deși lipsite de claritatea și rezoluția unor sateliți militari, se pot observa totuși efectele impresionante ale bombardamentului.

Publicația de specialitate The War Zone a obținut câteva astfel de fotografii din care se observă cel puțin nouă „pete înnegrite”, provocate cel mai probabil de incendii, vizibile pe pista și căile de rulare ale aeroportului din Berdiansk. „Locurile unde se obsevă petele de arsuri sau ale rămășițelor de pe pistă corespund cu cele în care se aflau elicopterele rusești în imaginile din arhiva Planet Lab” (de dinainte de atacul de marți, 17 octombrie), precizează The War Zone.

Alte trei elicoptere pot fi văzute pe pista aeroportului, fără a fi clar dacă acestea au fost avariate și, dacă da, cât de mari sunt aceste avarii.

În cazul atacului de la aeroportul din Luhansk, cel puțin 5 elicoptere sunt avariate, conform imaginilor furnizate de același Planet Labs.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Forțele armate ucrainene au susținut că nouă elicoptere au fost distruse în atac, laolaltă cu un depozit de muniții, un lansator de rachete antiaeriene și „alte echipamente speciale”.

Atacul reprezintă o lovitură serioasă dată aviației ruse, în special flotilei de elicoptere de atac, fie că vorbim de elicoptere de atack Ka-52, Mi-24, Mi-28 sau elicoptere de transport Mi-8/Mi-17 (care, la rândul lor, pot fi și ele echipate cu armament la bord pentru misiuni de atac la sol).

Comandorul în rezervă al armatei române, Sandu-Valentin Mateiu, a atras atenția că aerodromul din Berdiasnk era una dintre principalele baze aeriene de unde zburau elicopterele de atac ale Rusiei care au creat până acum mari probleme unităților ucrainene angajate în contraofensiva de pe frontul din Zaporojie.

„Au existat informații despre elicopterele dislocate aici încă de la începutul contraofensivei, dar, probabil, UA (armata ucraineană, n.r.) nu a putut lovi, deși era strict necesar (elicopterele de atac au avut un rol important în lovirea forțelor terestre UA încă de la începutul acestei contraofensive din sud) deoarece apărarea Rusiei a fost impenetrabilă, în sensul în care sistemele de apărare antiaeriană, de senzori (radare), și, mai ales, cele de război electronic au fost concentrate la un nivel la care au asigurat o rețea de apărare antiaeriană formidabilă. Soluția pare să fi fost o incursiune a forțelor speciale UA”, a spus Sandu-Valentin Mateiu într-o postare pe Facebook.

Ce este ATACMS și de ce această rachetă creează probleme Moscovei mai mult decât orice armă din arsenalul Ucrainei. De ce nu se compară ATACMS cu Storm Shadow

ATACMS este un acronim de la „Army Tactical Missile System”. Practic, cum îi spune și numele, vorbim despre o „rachetă tactică”, expresie care în limbaj militar se referă, de regulă, la rachetele cu rază „scurtă” de acțiune și a căror rază este de până la 300 de kilometri.

Ucrainenii au folosit pentru prima oară în cele 20 de luni de conflict aceste rachete pentru a lovi aerodromurile și elicopterele rusești parcate pe pistă din Berdiansk și Luhansk. O astfel de lovitură era, până în prezent, imposibilă, deoarece ucrainenii pur și simplu nu dispuneau de arme capabile de astfel de distrugeri.

Ucrainenii mai au în dotare rachete de croazieră Storm Shadow, cu rază de acțiune de 550 de kilometri și folosite deja cu succes în misiuni precum distrugerea clădirii comandamentului naval rus din Sevastopol sau avarierea serioasă unui submarin aflat în rada aceluiași port.

În atacul de marți asupra aerodromurilor rusești, ucrainenii au folosit însă un model mai „vechi” de ATACMS, fabricat în anii 1996-1997, cu o rază de acțiune de „doar” 165 de kilometri.

De ce nu au folosit ucrainenii Storm Shadow? Deși are o rază mai mică - 165 de kilometri, comparativ cu 550 - și deși vorbim de un model „mai vechi”, racheta ATACMS Block I folosită în Berdiansk și Luhansk conține 950 de submuniții M74- practic, o singură astfel de rachetă acoperă o suprafață mult mai mare (mii de metri pătrați), comparativ cu o rachetă de croazieră.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În plus, Storm Shadow e rachetă „subsonică”, în vreme ce ATACMS are o viteză de Mach 3 - de trei ori viteza sunetului. De asemenea, ATACMS e mult mai „mobilă”, în sensul că poate fi lansată mult mai ușor - de pe un vehicul Himars (Storm Shadow trebuie montată pe un avion, care trebuie pregătit pentru zbor etc.), iar viteza supersonică înseamnă că ajunge mai repede la țintă iar apărarea antiaeriană are un timp de reacție mai mic.

Sursele media rusești au publicat pe rețelele sociale imagini cu submunițiile specifice unei rachete ATACMS și susțin că ucrainenii au lansat 6 rachete, din care 3 au fost interceptate de antiaeriana rusă, iar celelalte trei și-au atins ținta.

Conform Financial Times, „cel puțin 4 rachete” și-au atins țintele.

Armata ucraineană a publicat un scurt clip video în care se văd cel puțin două lansări de ATACMS.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-un interviu acordat pentru Digi24.ro, generalul american Ben Hodges arăta importanța înarmării Ucrainei cu rachete ATACMS și rolul acestora în „izolarea” și eliberarea peninsulei Crimeea.

„Cheia victoriei ucrainenilor este să facă peninsula Crimeea imposibil de apărat și o zonă periculoasă pentru marina și aviația rusă, astfel încât să-i oblige pe ruși s-o părăsească. Rachetele cu rază lungă de acțiune, precum ATACMS (ale SUA), Taurus (Germania), Storm Shadow (UK) ori SCALP (Franța), sunt armele care ar putea lovi portul Sevastopol, baza aeriană Saki, ori huburile logistice. Rușii nu ar mai avea unde să se ascundă. Ucrainenii trebuie să aibă capacitatea de a putea atinge aceste ținte. Odată ce rușii se vor vedea nevoiți să părăsească Crimeea, Donbasul nu mai contează. Donbasul e important pentru Rusia datorită legăturii terestre care face legătura dintre Crimeea și Rostov. Dacă ucrainenii ar avea arme cu rază lungă de acțiune, ar putea face Crimeea imposibil de apărat, iar rușii vor trebui să o părăsească”, a spus Ben Hodges.

Președintele rus Vladimir Putin a calificat livrarea de către SUA a rachetelor balistice tactice cu rază lungă de acțiune către Kiev drept „o altă greșeală a Statelor Unite”. Putin a adăugat că aceste rachete nu vor schimba situația de pe front și nu vor face decât să prelungească „agonia” Ucrainei.

SUA au anunțat că vor trimite un „număr mic” de rachete cu rază lungă de acțiune ATACMS în Ucraina, potrivit unor declarații sub anonimat ale unor oficiali americani, în contextul în care Casa Albă vrea să se asigure că nu furnizează arme care ar putea fi folosite pentru a lovi teritoriul Rusiei, de teamă ca acest lucru să nu fie considerat de Moscova o implicare directă a SUA în război. Trei oficiali, care au dorit să-și păstreze anonimatul, au declarat pentru NBC că SUA vor livra o cantitate nespecificată de armament Ucrainei, fără a oferi însă un calendar în acest sens.