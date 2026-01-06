Garanţii de securitate pentru Ucraina: SUA promit sprijin în cazul unui atac al Rusiei, potrivit unui document aflat în discuţii

Statele Unite sunt pregătite să ofere „sprijin” unei viitoare forţe multinaţionale europene pentru Ucraina în cazul unui atac al Rusia, potrivit unui proiect de declaraţie al summitului de la Paris, citat de AFP. Documentul arată că aliaţii Kievului intenţionează să includă garanţii de securitate cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic pentru Ucraina, care ar urma să fie activate după intrarea în vigoare a unui eventual armistiţiu cu Moscova, relatează News.ro.

Proiectul de declaraţie indică faptul că „Coaliţia de Voinţă”, formată în principal din aliaţi europeni ai Ucrainei, se pregăteşte să afirme că viitoarea sa „forţă multinaţională pentru Ucraina” va beneficia de „un angajament american de a sprijini forţa în cazul unui atac” rus. Totodată, aliaţii sunt gata să ofere Ucrainei garanţii de securitate „obligatorii din punct de vedere juridic”.

Cei 30 de lideri reuniți marţi după-amiază la Palatul Élysée, alături de emisari americani şi de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, urmează să se declare „gata” să ofere Kievului „garanţii politice şi juridice obligatorii, care vor fi activate atunci când va intra în vigoare un armistiţiu” cu Rusia, potrivit documentului.

„Partenerii din Coaliţie şi Statele Unite vor juca un rol vital, în strânsă coordonare, în furnizarea acestor garanţii de securitate”, se arată în proiectul de declaraţie. Un eventual armistiţiu ar urma să fie supervizat de americani, cu „participarea” membrilor Coaliţiei, conform textului, care poate suferi încă modificări marginale, potrivit surselor diplomatice.

Aliaţii Ucrainei vor conveni că garanţiile de securitate trebuie să includă angajamente obligatorii de sprijin pentru Kiev în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei, notează şi Reuters.

„Aceste angajamente pot include utilizarea capacităţilor militare, sprijinul informaţional şi logistic, iniţiativele diplomatice şi adoptarea de sancţiuni suplimentare”, se arată în proiectul de declaraţie, care urmează să fie aprobat de liderii Coaliţiei mai târziu în cursul zilei.

La summitul de la Paris au sosit deja trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, precum şi ginerele acestuia, Jared Kushner. Reuniunea are ca obiectiv finalizarea contribuţiilor la viitoarele garanţii de securitate pentru a linişti Kievul în perspectiva unui armistiţiu cu Rusia, care a invadat Ucraina în 2014 şi din nou la scară largă în 2022.

Proiectul de text subliniază progresele înregistrate în ultimele săptămâni în discuţiile privind garanţiile de securitate, chiar dacă Moscova nu a dat niciun semn public că ar accepta astfel de aranjamente. Până de curând, atenţia s-a concentrat în principal pe promisiunile de ajutor militar pentru forţele ucrainene şi pe posibile contribuţii la o forţă internaţională de asigurare a securităţii.

Diplomaţii spun însă că accentul se mută acum pe garanţii juridice obligatorii pentru a veni în ajutorul Kievului în cazul unui nou atac al Moscovei. Posibilitatea unei reacţii militare ar putea declanşa dezbateri ample în mai multe state europene.

Kievul a susţinut constant că nu poate fi în siguranţă fără garanţii comparabile cu acordul de apărare reciprocă al NATO, menite să descurajeze Rusia să atace din nou. Moscova, la rândul său, doreşte ca orice acord de pace să împiedice Ucraina să încheie alianţe militare.

Preşedintele Volodimir Zelenski participă la reuniunea din capitala Franţei ca parte a unui efort mai amplu de a elabora o poziţie comună a Ucrainei, Europei şi Americii, care să poată fi prezentată ulterior Rusiei.

„Aceste discuţii au scopul de a oferi mai multă protecţie şi putere Ucrainei. Contăm pe sprijinul partenerilor noştri şi pe măsuri care pot garanta securitatea reală a poporului nostru”, a transmis Zelenski pe X, la sosirea sa în Franţa.

Discuţiile pentru a pune capăt conflictului care durează de aproape patru ani s-au accelerat din noiembrie, însă Moscova nu a dat încă semne că ar fi dispusă să facă concesii. Un oficial european de rang înalt a declarat că există speranţa ca întărirea garanţiilor oferite de Coaliţie să contribuie şi la consolidarea angajamentelor Statelor Unite.

Proiectul de declaraţie prevede, de asemenea, participarea aliaţilor la un mecanism de monitorizare şi verificare a încetării focului, condus de SUA, precum şi asistenţă militară continuă şi pe termen lung pentru Ucraina, alături de crearea unei forţe multinaţionale dedicate securităţii acesteia.

Editor : Ș.A.