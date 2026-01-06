Live TV

Garanţii de securitate pentru Ucraina: SUA promit sprijin în cazul unui atac al Rusiei, potrivit unui document aflat în discuţii

Data publicării:
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
Donald Trump și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Statele Unite sunt pregătite să ofere „sprijin” unei viitoare forţe multinaţionale europene pentru Ucraina în cazul unui atac al Rusia, potrivit unui proiect de declaraţie al summitului de la Paris, citat de AFP. Documentul arată că aliaţii Kievului intenţionează să includă garanţii de securitate cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic pentru Ucraina, care ar urma să fie activate după intrarea în vigoare a unui eventual armistiţiu cu Moscova, relatează News.ro.

Proiectul de declaraţie indică faptul că „Coaliţia de Voinţă”, formată în principal din aliaţi europeni ai Ucrainei, se pregăteşte să afirme că viitoarea sa „forţă multinaţională pentru Ucraina” va beneficia de „un angajament american de a sprijini forţa în cazul unui atac” rus. Totodată, aliaţii sunt gata să ofere Ucrainei garanţii de securitate „obligatorii din punct de vedere juridic”.

Cei 30 de lideri reuniți marţi după-amiază la Palatul Élysée, alături de emisari americani şi de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, urmează să se declare „gata” să ofere Kievului „garanţii politice şi juridice obligatorii, care vor fi activate atunci când va intra în vigoare un armistiţiu” cu Rusia, potrivit documentului.

„Partenerii din Coaliţie şi Statele Unite vor juca un rol vital, în strânsă coordonare, în furnizarea acestor garanţii de securitate”, se arată în proiectul de declaraţie. Un eventual armistiţiu ar urma să fie supervizat de americani, cu „participarea” membrilor Coaliţiei, conform textului, care poate suferi încă modificări marginale, potrivit surselor diplomatice.

Aliaţii Ucrainei vor conveni că garanţiile de securitate trebuie să includă angajamente obligatorii de sprijin pentru Kiev în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei, notează şi Reuters.

„Aceste angajamente pot include utilizarea capacităţilor militare, sprijinul informaţional şi logistic, iniţiativele diplomatice şi adoptarea de sancţiuni suplimentare”, se arată în proiectul de declaraţie, care urmează să fie aprobat de liderii Coaliţiei mai târziu în cursul zilei.

La summitul de la Paris au sosit deja trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, precum şi ginerele acestuia, Jared Kushner. Reuniunea are ca obiectiv finalizarea contribuţiilor la viitoarele garanţii de securitate pentru a linişti Kievul în perspectiva unui armistiţiu cu Rusia, care a invadat Ucraina în 2014 şi din nou la scară largă în 2022.

Proiectul de text subliniază progresele înregistrate în ultimele săptămâni în discuţiile privind garanţiile de securitate, chiar dacă Moscova nu a dat niciun semn public că ar accepta astfel de aranjamente. Până de curând, atenţia s-a concentrat în principal pe promisiunile de ajutor militar pentru forţele ucrainene şi pe posibile contribuţii la o forţă internaţională de asigurare a securităţii.

Diplomaţii spun însă că accentul se mută acum pe garanţii juridice obligatorii pentru a veni în ajutorul Kievului în cazul unui nou atac al Moscovei. Posibilitatea unei reacţii militare ar putea declanşa dezbateri ample în mai multe state europene.

Kievul a susţinut constant că nu poate fi în siguranţă fără garanţii comparabile cu acordul de apărare reciprocă al NATO, menite să descurajeze Rusia să atace din nou. Moscova, la rândul său, doreşte ca orice acord de pace să împiedice Ucraina să încheie alianţe militare.

Preşedintele Volodimir Zelenski participă la reuniunea din capitala Franţei ca parte a unui efort mai amplu de a elabora o poziţie comună a Ucrainei, Europei şi Americii, care să poată fi prezentată ulterior Rusiei.

„Aceste discuţii au scopul de a oferi mai multă protecţie şi putere Ucrainei. Contăm pe sprijinul partenerilor noştri şi pe măsuri care pot garanta securitatea reală a poporului nostru”, a transmis Zelenski pe X, la sosirea sa în Franţa.

Discuţiile pentru a pune capăt conflictului care durează de aproape patru ani s-au accelerat din noiembrie, însă Moscova nu a dat încă semne că ar fi dispusă să facă concesii. Un oficial european de rang înalt a declarat că există speranţa ca întărirea garanţiilor oferite de Coaliţie să contribuie şi la consolidarea angajamentelor Statelor Unite.

Proiectul de declaraţie prevede, de asemenea, participarea aliaţilor la un mecanism de monitorizare şi verificare a încetării focului, condus de SUA, precum şi asistenţă militară continuă şi pe termen lung pentru Ucraina, alături de crearea unei forţe multinaţionale dedicate securităţii acesteia.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
protestatari in iran
1
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
2
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
3
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
4
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
polar bear mama
5
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Venezuela atac
Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
harta pe care se văd în prim plan românia, moldova și ucraina
Mandatul lui Nicușor Dan în discuțiile de la Paris. Ce este dispusă România să ofere Ucrainei (surse)
gorenlanda pe harta si steagul sua
Șapte puteri europene fac front comun împotriva lui Trump: „Groenlanda aparţine poporului său”
militari români
Câți români își doresc reintroducerea serviciului militar obligatoriu (Sondaj Avangarde)
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
Recomandările redacţiei
2025-12-21-9343-scaled-e1767708156491
Nicușor Dan pregătește referendumul în justiție. Când va participa...
nicolas maduro la bordul USS Iwo Jima
Treningul în care Nicolas Maduro apare imediat după arestarea sa a...
nicusor dan semneaza la masa dosare documente
Nicușor Dan vrea să facă numirile la SRI și SIE. Ce alte funcții mai...
nicusor dan emmanuel macron
Coaliția de Voință: Garanţiile de securitate pentru Ucraina vor...
Ultimele știri
Rusia condamnă „amenințările neocoloniale” împotriva Venezuelei: „Fără nicio interferență externă distructivă”
Represalii la proteste, în Iran: 19 morți. Manifestațiile s-au extins în majoritatea provinciilor țării. Avertismentul dur al lui Trump
Avaria de la CET Sud a fost remediată. Anunțul Elcen privind căldura și apa caldă livrate bucureștenilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Dan Petrescu, imaginile momentului după luni de absență! Unde a fost văzut antrenorul român
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Adevărul
Cine este constructorul din Neamț fără niciun kilometru de autostradă care l-a învins pe Umbrărescu la...
Playtech
Un nou tip de concediu plătit în România. Cine va avea parte de noi libere de la stat
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul...
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine...
Newsweek
Bolojan și ministrul muncii nu cad de acord pe o modificare în legea pensiilor. „Afectează mulți românii”
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...