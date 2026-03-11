Gard de patru metri la granița UE. O țară realizează cu armata o construcție fără precedent la frontiera cu Belarus

Polonia începe construcția unui alt gard la granița cu Belarus. Bariera înaltă de 4 metri va apărea în voievodatul Podlaskie, lângă drumul tehnic, informează RMF FM.

Va fi o plasă instalată pe stâlpi și întărită cu legături, cu două rânduri de sârmă ghimpată deasupra și încă două – imediat în spatele construcției. „Pentru a depăși acești patru metri, va fi nevoie de mult timp. Și noi vom avea mai multe șanse să ajungem la destinație”, a declarat comandantul secției Podlasie a Serviciului de Frontieră, Sławomir Klekotka.

Construcția va fi realizată de militari din unitățile de geniu. Inițial, gardul trebuia să fie gata până în primăvară, însă iarna foarte rece a întârziat lucrările. În spatele noii fortificații va fi instalată și o barieră specială de doi metri pentru a proteja animalele din pădure de accidentări.

În iunie 2022, Polonia a închis aproape 190 km de frontieră cu un gard de oțel de cinci metri, cu sârmă ghimpată, senzori de mișcare și camere video rezistente la intemperii. Astfel, republica spera să se protejeze de pătrunderea migranților ilegali din Belarus.

Gărzile de frontieră prevăd că în această primăvară se vor confrunta din nou cu tentative masive de trecere ilegală a frontierei de către refugiați din Orientul Mijlociu și Africa, organizate de regimul lui Alexander Lukașenko. De la începutul anului 2026, serviciile poloneze au înregistrat câteva zeci de astfel de cazuri, iar numai în luna martie – 13.

În voivodatul Podlaskie activează 2300 de polițiști de frontieră. Aceștia sunt ajutați de peste 5000 de militari, care nu numai că se ocupă de paza frontierei, ci și desfășoară instruire militară la fața locului.

Anterior, Lituania și Letonia au construit, de asemenea, un gard la granița cu Belarus. Prima a finalizat lucrările în august 2022, iar a doua – în decembrie 2025.

