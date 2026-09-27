Garda de corp a fostului lider Hamas Ismail Haniyeh a primit cetățenie britanică. Apoi plănuit un atac de amploare în Europa

Mohammed Naim este unul dintre teroriștii islamiști arestați recent pentru că au pus la cale un atac terorist împotriva evreilor europeni. Potrivit unei investigații a publicației britanice The Times, garda de corp a fostului lider al mișcării palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, s-a mutat în Anglia, a primit azil și cetățenie britanică și a fost ulterior arestat ca parte a unei celule care plănuia atacuri asupra evreilor din Europa, „ca răzbunare pentru războiul din Fâșia Gaza”, scrie Channel 13 din Israel.

Mohammed este fiul lui Bassem Naim, o personalitate din biroul politic al Hamas și fost ministru al Sănătății din Gaza.

Mohammed Naim a fost arestat la Londra în baza unui mandat german în luna noiembrie a anului trecut. El este acuzat că a coordonat atacuri antisemite în Europa, din siguranța unei zone de periferie din Anglia, unde locuia, având statut de refugiat.

De asemenea, s-a relatat că atacurile au fost planificate în preajma celei de-a doua comemorări a masacrului din 7 octombrie 2023 și au fost plănuite ca atacuri de răzbunare pentru războiul din Gaza. El a fost arestat în noiembrie anul trecut, ca parte a unei anchete bilaterale privind infrastructura Hamas în Europa și se confruntă acum cu extrădarea în Germania.

Procurorii germani afirmă că acesta s-a întâlnit de două ori cu un suspect din Berlin în vara anului 2025, a preluat cinci pistoale și muniție și le-a transportat într-un depozit din Viena.

Serviciul de informații al Austriei a confiscat apoi ce se afla în ascunzătoare.

Oficialii afirmă că armele erau destinate unor atacuri împotriva evreilor din Europa.

Cu doar două luni înainte de arestarea sa, Mohammed călătorise în Qatar pentru a se întâlni cu tatăl său.

Surse din cadrul agențiilor de securitate consideră acest lucru un semn al aprobării la nivel înalt din partea Hamas pentru atacul terorist planificat.

Conform investigației, bodyguard-ul lui Haniyeh, cunoscut în anchetă drept „Domnul X”, a părăsit Gaza și s-a mutat în Marea Britanie în urmă cu mai bine de un deceniu, unde ar fi lucrat drept consultant tehnic în domeniul IT, și-a schimbat de câteva ori numele și a încercat să nu atragă atenția serviciilor de securitate.

În 2015, a solicitat azil, iar Ministerul de Interne britanic i-a acordat statutul care i-a permis să rămână în țară. Ulterior, a primit cetățenia britanică, chiar dacă legăturile sale cu Hamas și munca sa pentru Haniyeh erau cunoscute autorităților în timp ce acestea îi procesau statutul, scrie Channel 13.

Conform rechizitoriului descris în anchetă, „dl. X” a devenit o figură centrală în infrastructura Hamas care a planificat atacuri împotriva unor ținte evreiești și israeliene din Europa. Printre posibilele ținte identificate s-au numărat centre comunitare evreiești, diplomați israelieni și demonstrații pro-israeliene din Germania și Austria. De asemenea, s-a relatat că informațiile privind intenția de a efectua atacul au fost transmise britanicilor de către Mossad.