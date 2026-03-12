Gardienii Revoluției au amenințat familiile unor membri ai Adunării Experților pentru a asigura alegerea lui Mojtaba Khamenei (presă)

Agenția de informații a Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) ar fi exercitat presiuni asupra membrilor Adunării Experților - organismul format din 88 de lideri religioși care îl alege pe noul ayatollah - și ar fi amenințat familiile acestora pentru a se asigura că Mojtaba Khamenei va fi anunțat drept al treilea Lider Suprem al Republicii Islamice, scrie publicația IranWire.

„Presiunea exercitată de Gardienii Revoluției pentru a-l anunța pe Mojtaba Khamenei drept succesor al tatălui său cât mai repede posibil a fost atât de intensă, încât Organizația de Informații a IRGC a forțat mai mulți membri disidenți ai Adunării Experților să facă această alegere, amenințându-i pe ei și pe membrii familiilor lor. Tăcerea lor după selecție este probabil rezultatul acelor amenințări”, a declarat o sursă bine informată pentru IranWire.

Amenințarea membrilor familiei este o procedură obișnuită pentru agențiile de securitate din Republica Islamică, mai scrie publicație citată, adăugând că familiile jurnaliștilor și ale activiștilor civili au fost deseori luate „ostatice” de aparatul de securitate al Teheranului.

Această tactică a fost folosită și pentru a reduce la tăcere avertizorii de integritate din cadrul guvernului iranian.

IranWire amintește de cazul lui Abbas Palizdar, membru al comitetului de anchetă judiciară în timpul președinției lui Mahmoud Ahmadinejad, ale cărui dezvăluiri au încetat abia după ce el și mai mulți membri ai familiei sale și prieteni au fost arestați. Ulterior, el a declarat că un judecător i-a spus soției sale în instanță: „Nu-l aștepta pe Palizdar. Caută-le un nou tată copiilor tăi”.

O alegere învîluită în mister

Potrivit sursei citate de IranWire, aparatul de securitate al IRGC a adresat amenințări membrilor disidenți ai Adunării Experților și familiilor acestora pentru a împiedica orice contestare a alegerii lui Mojtaba Khamenei.

Pe 8 martie, Adunarea Experților a anunțat că Mojtaba Khamenei a fost ales al treilea lider suprem al Republicii Islamice. Cu câteva zile înainte de anunț, Iran International TV a relatat că Adunarea a luat această decizie sub presiunea IRGC.

În ciuda anunțului, nu au fost difuzate imagini sau discursuri noi ale celui de-al treilea lider.

Mass-media de stat se referă la el ca la „Rănitul Ramadanului”, dar gravitatea rănilor sale în urma atacurilor israeliene și americane asupra Biroului Liderului Suprem rămâne neclară.

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacul din 28 februarie în care au murit șase membri ai familiei sale, inclusiv tatăl său, fostul ayatollah Ali Khamenei, a confirmat ambasadorul Teheranului în Cipru.

