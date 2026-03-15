Gardienii Revoluției din Iran îl amenință pe Benjamin Netanyahu. „Vom continua să-l vânăm și să-l ucidem"

Gardienii Revoluţiei, forţa militară dominantă a Iranului, au promis că îl vor „vâna şi ucide” pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, în a 16-a zi a războiului dintre Republica Islamică, Israel şi Statele Unite ale Americii, potrivit News.ro.

„Dacă acest criminal care a ucis copii este încă în viaţă, vom continua să-l vânăm şi să-l ucidem cu toată puterea noastră”, au scris gardienii pe site-ul lor, Sepah News.

Și ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat duminică, într-un interviu pentru Associated Press, că Israelul va continua să identifice „un inamic” în regiune cât timp Benjamin Netanyahu rămâne premier.

„Atât timp cât Netanyahu este acolo, (Israelul) va identifica mereu pe cineva drept inamic”, a afirmat Fidan, adaugând că „au nevoie de acest lucru pentru a-și promova propria agendă politică. Dacă nu ar fi Turcia, ar alege o altă țară din regiune”, susține șeful diplomației turce.

Corpul Gardienilor Revoluţiei este forţa militară dominantă a Iranului, are propria armată, marină, forţă aeriană şi aripă de informaţii, scrie Reuters.

Acesta a fost înfiinţat la scurt timp după Revoluţia islamică din 1979 pentru a proteja sistemul de conducere clerical musulman şiit şi pentru a oferi o contrapondere la forţele armate regulate.

Gărzile Revoluţionare ale Iranului (IRGC) răspund în faţa liderului suprem.  Catalogat drept grupare teroristă de către SUA, IRGC încearcă de ani de zile să modeleze Orientul Mijlociu în funcţie de interesele Iranului.

În 1982, a fondat mişcarea politică şiită Hezbollah, puternic înarmată, în Liban, ca vehicul pentru a exporta Revoluţia islamică iraniană şi pentru a lupta împotriva forţelor israeliene care invadaseră Libanul în acel an. În prezent, Hezbollah este o forţă militară majoră care a jucat un rol în conflictele regionale.

IRGC supraveghează programul de rachete balistice al Iranului, considerat de experţi drept cel mai mare din Orientul Mijlociu. Gărzile dispun de echipamente şi capacităţi de luptă convenţionale extinse, care au fost prezente în cadrul implicării lor în conflictele din Siria şi Irak.Se estimează că au un efectiv de 125.000 de militari cu unităţi militare, navale şi aeriene.

IRCG comandă, de asemenea, miliţia religioasă Basij, o forţă paramilitară voluntară loială sistemului clerical, care este adesea folosită pentru a reprima protestele antiguvernamentale.

Basijii au organizat atacuri în „valuri umane” împotriva trupelor irakiene în timpul războiului din anii 1980. Pe timp de pace, ei aplică codurile sociale islamice şiite din Iran. Analiştii spun că voluntarii Basij ar putea fi de ordinul milioanelor, cu 1 milion de membri activi.

