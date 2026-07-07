Garry Kasparov crede că sfârșitul războiului ar însemna sfârșitul lui Putin: „Așteptați-vă la o escaladare, nu la negocieri de la el”

Președintele rus Vladimir Putin este mai probabil să escaladeze conflictul decât să negocieze în războiul său cu Ucraina, deoarece sfârșitul războiului ar însemna sfârșitul domniei sale, a declarat legenda șahului Garry Kasparov într-un interviu pentru TVP World.

Putin nu are nicio intenție de a pune capăt ostilităților, deoarece acest lucru i-ar pune în pericol regimul, a spus Kasparov, care conduce ONG-ul „Renew Democracy Initiative”, sugerând în continuare că liderul rus ar putea testa hotărârea NATO în lunile următoare.

„Sunt de acord că Putin se confruntă cu tot mai multe probleme, deoarece Rusia simte presiunea”, a declarat Kasparov într-un interviu acordat miercuri. „Cu ce nu sunt de acord este presupunerea că acest lucru ar duce la negocieri de pace.”

Marele maestru internațional de șah a susținut că nu doar economia Rusiei, ci întreaga țară „de la grădiniță până la vârful guvernului” se află acum în stare de război.

„Se simte în aer în Rusia”, a spus el. „Și chiar dacă există unii care sunt dispuși să pună capăt conflictului, acest lucru nu va afecta starea de spirit generală.”

Kasparov a afirmat că rușii nu doresc atât de mult să pună capăt războiului, cât să scape de propriile greutăți, pe măsură ce criza combustibililor se agravează și sancțiunile își fac simțite efectele.

„Dar modul în care Putin abordează această nemulțumire este escaladarea”, a spus el. „De aceea, dacă doriți să căutați scenarii realiste pentru viitor, este mai probabil să asistați la o escaladare decât la negocieri.

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„Negociere” = capitulare

Respingând ca fiind lipsite de sens declarațiile Kremlinului privind disponibilitatea de a discuta, Kasparov a afirmat că termenul „negocieri” a fost folosit de conducerea Rusiei ca sinonim pentru capitularea Ucrainei.

„Și îi cunoaștem pretențiile”, a continuat Kasparov. „Încă din 2007, a fost foarte consecvent. Iar în 2021, a emis acest ultimatum: NATO să se retragă la granițele din 1997, lăsând Europa de Est, inclusiv Polonia, sub control rusesc.”

Afirmând că Ucraina a fost „vândută” lui Putin de către președintele american Donald Trump în timpul discuțiilor cu Putin din Alaska din 2025, Kasparov a susținut că SUA nu mai reprezintă o țintă principală în ceea ce el a descris drept războiul Rusiei împotriva Occidentului.

În acest context, Kasparov a sugerat că Putin și-ar putea îndrepta atenția direct către teritoriul NATO.

„Cred că șansele ca Putin să-și încerce norocul atacând țările NATO – în primul rând țările baltice, o incursiune limitată doar pentru a testa hotărârea NATO – cred că aceste șanse cresc pe zi ce trece, deoarece Putin are nevoie disperată să schimbe narațiunea”, a spus el.

Kasparov și-a reafirmat poziția conform căreia singura modalitate de a pune capăt războiului din Ucraina este înlăturarea regimului lui Putin.

„Am fost foarte consecvent, afirmând că singura modalitate de a pune capăt acestui război este distrugerea regimului lui Putin”, a spus el. „Putin va continua războiul atâta timp cât va rămâne la putere. Acesta este obiectivul său.”

Editor : Sebastian Eduard