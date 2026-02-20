Live TV

Video Gărzile de corp ale celui mai vechi președinte din Caucaz au bătut protestatarii care l-au așteptat în Washington

Data actualizării: Data publicării:
protestatar
Sursa foto: X

Gărzile de securitate ale președintelui azer Ilham Aliev (n.red. aflat la putere din 2003) au bătut protestatarii pe Pennsylvania Avenue în Washington, D.C., joi, 19 februarie, scrie  Zartonk Media. Aliev se afla în SUA pentru a participa la Consiliul Păcii. 

Potrivit martorilor și videoclipurilor difuzate online, membrii echipei de securitate a lui Aliev s-au confruntat fizic cu demonstranții în timpul vizitei sale în capitala SUA, la începutul evenimentului dedicat Consiliului Păcii.

Prima reuniune a Consiliului Păcii privind Gaza a avut loc joi la Washington, la inițiativa președintelui american Donald Trump, în prezența prim-ministrului armean Nikol Pashinyan și a președintelui azer Ilham Aliyev.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Directorul de politici al Comitetului Național Armenesc al Americii (ANCA), Alex Galitsky, a scris pe X: „Regimul Azerbaidjanului și-a adus tirania la Washington, întrucât agenții de securitate ai lui Aliev au agresat protestatarii în timpul participării sale la evenimentul „Consiliul Păcii” al lui Trump. Și aceștia ar trebui să fie „partenerii noștri în pace”? Aliev trebuie să răspundă pentru această represiune transnațională nerușinată”.

Directorul de advocacy al ANCA, Gev Iskajyan, a adăugat: „Acest lucru vine în urma întâlnirii „Consiliului Păcii” a lui Trump, în timp ce Aliyev exportă represiunile sale autoritare în Statele Unite. Aceasta este antiteza a tot ceea ce pretinde că reprezintă Statele Unite”.

Ilham Aliev se află la putere încă din anul 2003, când a „moștenit” funcția de la tatăl său. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
2
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
liviu gheorghe odagiu
3
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
5
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Digi Sport
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russia Putin Supreme Eurasian Economic Council
„Un act considerat ostil”. Ilham Aliyev acuză Rusia că a atacat în mod deliberat ambasada Azerbaidjanului din Ucraina
patinatori in concurs
JO 2026 Milano-Cortina. Titlul melodiei alese de o pereche armeană la patinaj artistic, schimbat după o plângere făcută de Azerbaidjan
trump
Conectarea Azerbaidjanului, protejarea Armeniei: jocul discret al lui Trump în Caucaz marginalizează Rusia: „Realizare pozitivă”
Transport de combustibil din Azerbaidjan către Armenia. Foto captură video
Azerbaidjanul începe livrările de combustibil către Armenia pe calea ferată. Primul export din ultimele decenii
Armenia,And,Azerbaidjan,Conflict,In,Nagorno,Karabakh.,Azerbaijan,And,Armenian
Măsură fără precedent într-o fostă republică sovietică. Peste 20.000 de condamnați vor fi eliberați: un gest de umanism şi de clemenţă
Recomandările redacţiei
Usa,National,Flag,Waving,In,The,Wind,In,Front,Of
Toate taxele vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, a decis...
2025-12-21-9351
Magistrații îi cer președintelui să retrimită în Parlament legea care...
USS Gerald R Ford
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul...
traian basescu in studioul digi24
Traian Băsescu îi critică pe fanii lui Călin Georgescu, după ce...
Ultimele știri
Atac cu grenadă la Cernăuți: doi polițiști au fost răniți. Momentul exploziei, filmat
Ungaria va folosi ţiţei din rezervele strategice, după ce livrările de petrol rusesc au fost întrerupte
Internetul din Groenlanda, dat peste cap în urma unui atac cibernetic. Cine sunt atacatorii și ce scop urmăresc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru zodia Tigru. Mai multă maturitate și răbdare în dragoste, afirmare...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
După 12 ani de la căsătoria cu Novak Djokovic, Jelena a făcut anunțul: ”Soțul meu divorțează de mine de șase...
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
apa la robinet
Bacteria Clostridium perfringers a fost identificată din nou în apa de la Curtea de Argeş
Newsweek
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului?
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...