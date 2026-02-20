Gărzile de securitate ale președintelui azer Ilham Aliev (n.red. aflat la putere din 2003) au bătut protestatarii pe Pennsylvania Avenue în Washington, D.C., joi, 19 februarie, scrie Zartonk Media. Aliev se afla în SUA pentru a participa la Consiliul Păcii.

Potrivit martorilor și videoclipurilor difuzate online, membrii echipei de securitate a lui Aliev s-au confruntat fizic cu demonstranții în timpul vizitei sale în capitala SUA, la începutul evenimentului dedicat Consiliului Păcii.

Prima reuniune a Consiliului Păcii privind Gaza a avut loc joi la Washington, la inițiativa președintelui american Donald Trump, în prezența prim-ministrului armean Nikol Pashinyan și a președintelui azer Ilham Aliyev.

Directorul de politici al Comitetului Național Armenesc al Americii (ANCA), Alex Galitsky, a scris pe X: „Regimul Azerbaidjanului și-a adus tirania la Washington, întrucât agenții de securitate ai lui Aliev au agresat protestatarii în timpul participării sale la evenimentul „Consiliul Păcii” al lui Trump. Și aceștia ar trebui să fie „partenerii noștri în pace”? Aliev trebuie să răspundă pentru această represiune transnațională nerușinată”.

Directorul de advocacy al ANCA, Gev Iskajyan, a adăugat: „Acest lucru vine în urma întâlnirii „Consiliului Păcii” a lui Trump, în timp ce Aliyev exportă represiunile sale autoritare în Statele Unite. Aceasta este antiteza a tot ceea ce pretinde că reprezintă Statele Unite”.

Ilham Aliev se află la putere încă din anul 2003, când a „moștenit” funcția de la tatăl său.

