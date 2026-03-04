Live TV

Gazele continuă să se scumpească în Europa, deși Trump a anunțat un plan privind Strâmtoarea Ormuz

Data publicării:
Gaze naturale. Foto- Inquam Photos:Octav Ganea
Gaze naturale. Foto- Inquam Photos/Octav Ganea

Preţurile de referinţă la gaze în Europa şi-au continuat creşterea miercuri dimineaţa, după ce marţi au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani din cauza războiului din Orientul Mijociu, ceea ce eclipsează un plan american destinat protejării transporturile maritime în zona crucială a Strâmtorii Ormuz, transmite Bloomberg.

În jurul orei 8:30 a.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în creştere cu 1,7%, la 55,23 de euro pentru un Megawatt-oră (MWh), notează Agerpres. 

Este a treia zi de creştere a cotaţiilor la gaze la Bursa de la Amsterdam, chiar dacă este vorba despre creşteri mai modeste decât cele observate la începutul acestei săptămâni. Cea mai mare instalaţie de gaze naturale lichefiate din lume, amplasată în Qatar, rămâne oprită, iar incertitudinea cu privire la repornirea acesteia a provocat îngrijorări cu privire la o criză a aprovizionării.

Chiar dacă preşedintele american, Donald Trump, a declarat, marţi, că Marina SUA ar putea escorta petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă crucială pentru transportul de petrol şi gaze lichefiate, mai multe detalii cu privire la acest plan sunt încă neclare.

Au crescut temerile privind o perturbare de amploare a aprovizionării globale cu petrol şi gaze, pe măsură ce noi atacuri au avut loc în Orientul Mijlociu. Infrastructura energetică este prinsă în schimbul de focuri, iar situaţia riscă să provoace cel mai grav şoc de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, care a dat peste cap comerţul global cu energie.

Deşi ţările asiatice sunt cele care cumpără cea mai mare parte a gazelor lichefiate transportate din Orientul Mijlociu, orice întrerupere prelungită a livrărilor ar creşte concurenţa pentru surse alternative de aprovizionare, menţinând preţurile ridicate la nivel mondial, inclusiv în Europa.

Deocamdată, criza nu s-a repercutat asupra aprovizionării fizice a Europei, deoarece durează aproximativ o lună pentru ca navele încărcate cu gaze lichefiate din Qatar să ajungă pe continent, iar navele programate pentru luna martie au plecat deja. Dar Europa este deosebit de vulnerabilă în timpul verii, deoarece trebuie să cumpere volume mari de gaze lichefiate pentru a-şi reface rezervele de gaze epuizate.

De asemenea, traderii sunt atenţi la potenţiale redirecţionări ale navelor care transportă gaze din Europa către ţările asiatice sau Egipt, care nu mai beneficiază de aprovizionarea cu gaze prin conducte din Israel.

„Observăm o reducere pe scară largă a poziţiilor şi o grabă către acoperirea riscurilor, un comportament clasic de aversiune la risc în perioade incerte”, a declarat Marco Saalfrank, şeful diviziei de tranzacţionare la Axpo Holding AG.

