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„Gemeni digitali” pentru a prezice evoluţia bolilor: Proiectul prin care un spital din Spania vrea să personalizeze tratamentele

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Foto: Guliver/GettyImages
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Un spital din oraşul spaniol Barcelona intenţionează să dezvolte „gemeni digitali” ai oamenilor, în colaborare cu companii tehnologice de top, cu scopul de a prezice evoluţia bolilor şi de a personaliza tratamentele, a transmis unitatea medicală într-un comunicat recent, informează Xinhua.

Dr. Manel Escobar, director clinic al departamentului de Radiologie şi Diagnostic din cadrul Spitalului Vall d'Hebron, a declarat vineri într-un interviu că cercetătorii vor utiliza computere pentru a crea o replică digitală a unei părţi a corpului uman - mai exact, a unei persoane care suferă de o anumită afecţiune - şi „vor folosi apoi acea replică pentru a simula modul în care ar putea evolua boala”.

„De asemenea, putem simula ce tip de tratament ar fi cel mai eficient pentru persoana respectivă, precum şi modul în care ar evolua starea sa de sănătate în urma aplicării acelui tratament”, a precizat Manel Escobar, citat de Agerpres.

Replici digitale ale organelor, sistemelor sau proceselor biologice vor fi create pe baza imaginilor medicale, a datelor clinice şi a informaţiilor genomice provenite de la pacienţi individuali.

Potrivit lui Manel Escobar, această tehnologie i-ar putea ajuta pe medici să gestioneze o gamă largă de afecţiuni congenitale şi complexe, în special în cardiologie, precum şi afecţiuni frecvente, cum ar fi migrena.

Proiectul este finanţat cu 11,7 milioane de euro prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR).

În următorii trei ani, specialişti din cadrul spitalelor şi parteneri din sectorul tehnologic vor dezvolta modele computerizate avansate pentru diverse specialităţi medicale şi chirurgicale, cu scopul de a aduce această tehnologie mai aproape de practica clinică.

Editor : A.P.

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