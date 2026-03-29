Invitat în studioul Digi24, generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a încercat să răspundă la întrebarea care este pe buzele tuturor: cât mai durează intervenția americană din Iran. Va continua aceasta cu o operațiune terestră, așa cum scrie presa americană?

Pentagonul se pregătește acum pentru săptămâni de operațiuni terestre. Cel puțin asta spun surse Washington Post. Mii de pușcași marini au ajuns în Orientul Mijlociu la bordul unui port-avion. Sunt pregătiți pentru asalt. Obiectivul ar fi capturarea insulei iraniene Kharg. „Trebuie să îi lăsăm neputincioși”, spune vicepreședintele Statelor Unite. JD Vance. De partea cealaltă, Teheranul dă replica: „oamenii noștri așteaptă sosirea soldaților americani pe teren pentru a-i ataca și pentru a-i pedepsi o dată pentru totdeauna”.

„Asupra acestei situații, sunt câteva necunoscute. Necunoscutele țin de dacă planificarea operațională a următoarelor etape a loviturilor asupra Iranului presupune și operație să nu îi spunem terestră, să îi spunem operația anfibie și aero-terestră. Din moment ce în zonă nu sunt dislocate forțe terestre, ci numai unități de infanterie marină și unități aeropurtate”, spune Bălăceanu. „O a doua întrebare este dacă lucrul acesta se întâmplă într-o perioadă de timp foarte scurtă și lucrul acesta ne arată că nu s-ar întâmpla într-o perioadă de timp foarte scurtă.Abia au ajuns în zonă cei de pe USS Tripoli. Este un mini-portavion, are nu numai F-35, are și elicoptere și avioane cu decolare-aterizare verticală care sunt folosite pe timpul acțiunilor militare de debarcare ale infanteriei marine. Dar cealaltă navă amfibie model și mai puternică ca și Tripoli, Boxer de-abia a plecat înspre golf. Brigada din divizia 82 aeroportată nu este dislocat în zonă, ci doar un batalion de reacție imediată. Asistăm la o construcție a acestor forțe și cel puțin această construcție în timp pentru mine înseamnă o demonstrație de forță”, explică militarul

Generalul Bălăceanu este de părere că în acest moment asistăm la o operație de forță, însă nu se știe când vor putea ajunge restul efectivelor militare, cel mai probabil am putea vorbi de mijlocul lunii aprilie.

„Ca atare, criza energetică va continua și probabil se va accentua până la jumătatea lui aprilie, când s-ar împlini și cele 6 săptămâni „ prezise de” Trump, de JD Vance, legate de încetarea acestui conflict”.

Citește și

Marea Britanie nu mai poate conta pe SUA din cauza „imprevizibilității” lui Trump: „Trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”

„Pe de altă parte, puteam face și o analiză a terenului. Dacă vor cuceri insula Kharg - fără doar și poate au forța să o cucerească dacă vorbim de ambele unități de infanterie mărină asociate cu acțiune aeroportată. Dar nu este suficient. Insula Kharg este la 20km de coasta iraniană, de o zonă unde avem o localitate și un centru nuclear Bushehr, care a fost lovit de ultimă dată. Dacă vei cuceri doar insula și nu cucerești și coasta, vei fi puternic lovit pe tot timpul menținerii insulei. Insula nu este esențială pentru deblocare, este esențială pentru exportul Iranului. Iranul este pregătit pentru un război total, asta însemnând că activitatea industrială nu va mai însemna export. Vor asigura condiții de război pentru populație. Din punct de vedere al resurselor energetice vedem exemplu „rezistenței energetice” a Ucrainei. Mai avem însă și alte insule, mai jos, pregătite pentru apărare”, a explicat generalul.

Gen Bălăceanu crede că o eventuală cucerire a Kharg-ului nu va duce la deblocarea strîmtorii. Dimpotrivă, se vor pregăti condițiile de mobilizare a iranienilor.

„Ei nu au mobilizat, n-au trecut la mobilizarea parțială, nici mobilizarea generală. La ora actuală acționează cu forțele active. Vorbim de 125-150.000 din corpul Gardienilor Revoluție islamice, la care trebuie să adăugăm aproape 350.000 de luptători în armata iraniană și milițiile. În momentul în care Iranul va trece la o mobilizare, probabil vom vorbi de 1,6-2 milioane de luptători. Ori, în condițiile acestea ai suficientă forță pentru a trece la un război de uzură. Iranu asta își dorește. O operație, fie ea în amfibie și aeroterstră, să nu mai vorbesc de operație terestră, pentru că asta înseamnă un conflict prelungit, care nu este avantajos SUA. Această operațiune nu doar dereglează piața energetică, creează condiții grave la nivel macroeconomic”.

