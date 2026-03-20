General american de rang înalt, întrebat despre o posibilă invazie în Cuba: SUA sunt pregătite să abordeze orice ameninţări

Armata americană nu se pregăteşte pentru o invazie în Cuba sau pentru preluarea militară a insulei, a declarat, joi, în Congres, generalul care supervizează forţele SUA din America Latină, relatează Reuters. Francis Donovan, şeful Comandamentului Sudic al SUA, a afirmat că SUA sunt pregătite însă să abordeze orice ameninţări la adresa ambasadei americane, să îşi apere baza din Golful Guantanamo, în Cuba, şi să sprijine eforturile administraţiei americane de a răspunde la orice migraţie în masă de pe insulă, dacă este necesar.

Donovan a făcut aceste comentarii în timpul unei audieri în Senat axate pe utilizarea din ce în ce mai puternică a armatei americane de către preşedintele Donald Trump în America Latină, unde administraţia sa a reafirmat ideea că regiunea se află în zona de influenţă a Washingtonului.

Trump a lansat atacuri militare asupra unor nave suspectate de trafic de droguri şi extinde alianţele antidrog cu guvernele pro-Washington din America Latină, chiar efectuând operaţiuni comune cu Ecuador pe teren la începutul acestei luni.

În ianuarie, forţele speciale americane l-au capturat pe preşedintele Venezuelei de atunci, Nicolas Maduro, într-un raid asupra complexului său din Caracas şi l-au dus la New York, unde este inculpat pentru trafic de droguri.

Donovan, care era numărul doi la Comandamentul Operaţiunilor Speciale la momentul raidului, a efectuat o vizită surpriză în Venezuela pentru discuţii de securitate luna trecută, la scurt timp după ce a preluat postul din America Latină.

Citește și: Mesajul Rusiei, după ce Donald Trump a amenințat cu preluarea Cubei: „Condamnăm cu fermitate încercările de ingerință gravă”

Trump a declarat luni că se aşteaptă să preia Cuba într-o formă sau alta şi că poate face „orice vrea" cu ţara vecină, care se află la aproximativ 180 km sud de Key West din Florida. Dar, până acum, eforturile SUA par să vizeze crearea unei influenţe economice asupra insulei.

Trump a exercitat o presiune economică enormă asupra Cubei prin oprirea tuturor transporturilor de petrol venezuelean către insulă, care a fost forţată să efectueze o raţionalizare severă a energiei. O mare parte din economia sa a stagnat. Luni, reţeaua electrică a Cubei s-a prăbuşit, lăsând ţara cu 10 milioane de locuitori fără energie electrică.

Întrebat dacă SUA desfăşoară vreo repetiţie militară care implică preluarea, ocuparea sau afirmarea controlului asupra Cubei, Donovan a spus: „Comandamentul Sudic al SUA nu face acest lucru".

Apoi a fost întrebat dacă ştie de vreun comandament militar american care face asta, iar Donovan a răspuns: „Nu".

Întrebările despre următorii paşi ai SUA apar în contextul în care Cuba şi Statele Unite au deschis discuţii menite să îmbunătăţească relaţiile lor în mare parte adverse, care au ajuns într-unul dintre cele mai tensionate momente din cei 67 de ani de când Fidel Castro a răsturnat regimul din ceea ce fusese un aliat apropiat al SUA.

Citește și: Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o rezistență de nezdruncinat”

În cadrul audierii, Donovan a menţionat „că Golful Guantanamo a suferit pagube provocate de furtuni şi are nevoie de investiţii noi, alături de alte locuri din Caraibe despre care oficialii americani au spus de mult timp că au suferit din cauza investiţiilor insuficiente în ultimele două decenii, când armata americană s-a concentrat pe combaterea grupărilor militante precum Al-Qaida şi Statul Islamic".

„Nu voi renunţa, este într-o stare proastă", a spus Donovan despre Golful Guantanamo.

„Din cauza pagubelor provocate de uragan, am rămas cu un singur debarcader funcţional şi un debarcader de realimentare. Cred că (baza) este un punct central pentru orice operaţiuni din Caraibe", a adăugat el.

Donovan a spus că Departamentul de Securitate Internă, care supraveghează Garda de Coastă a SUA, va fi în prima linie în cazul unui eveniment de migraţie în masă din Cuba, despre care experţii au avertizat de mult timp că ar putea urma unei prăbuşiri a guvernului comunist de la Havana. Dar a lăsat deschisă posibilitatea înfiinţării unei tabere în Golful Guantanamo pentru orice avalanşă de migranţi.

Întrebat ce sunt pregătite să facă forţele americane în cazul în care ar exista o ameninţare la adresa securităţii americanilor din Cuba, Donovan a răspuns: „Dacă aceasta s-ar transforma într-o ameninţare fizică la adresa Ambasadei SUA sau a bazei de la Gitmo, am trimite trupe SUA să apere vieţile americanilor".

