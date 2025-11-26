Narațiunea Casei Albe și a Kremlinului, potrivit căreia Kievul pierde și face concesii inevitabile în negocierile de pace, s-a lovit de un obstacol destul de greu sub forma unui general dur al marinei ucrainene, scrie Kyiv Post.

Contrazicând știrile despre o concesie majoră a Kievului față de Kremlin, un general ucrainean de rang înalt prezent la recentele negocieri de pace de la Geneva și Abu Dhabi a declarat marți că nimeni nu a stabilit o limită a dimensiunii armatei ucrainene și că Kievul nu ar accepta o astfel de limită dacă aceasta ar face Ucraina vulnerabilă la o nouă invazie rusă.

Comentariile făcute de lt. gen. Andrii Hnatov pentru platforma națională de știri Liga.net contrazic articolele din mass-media occidentală, potrivit cărora procesul de pace în războiul ruso-ucrainean a avansat dramatic datorită unei concesii majore din partea Ucrainei, care ar fi acceptat să limiteze dimensiunea forțelor sale armate la 800.000 de persoane.

Hnatov, în vârstă de 45 de ani, a fost membru al delegației ucrainene la negocierile de pace din 23 noiembrie de la Geneva, Elveția, și la negocierile din 24-25 noiembrie de la Abu Dhabi, cu delegațiile americane.

Un articol publicat luni în Financial Times, citând „negociatorii ucraineni”, a raportat că conducerea națională a Ucrainei a acceptat să limiteze forțele sale armate la 800.000 de persoane în timp de pace. Cererea actuală a Rusiei este ca Ucraina să reducă la jumătate dimensiunea armatei sale și să promită că nu va achiziționa, dezvolta sau utiliza arme avansate de atac cu rază lungă de acțiune.

Hnatov, într-un interviu de nouă minute publicat marți de Liga.Net, a declarat platformei de știri ucrainene că, în timpul discuțiilor dintre SUA și Ucraina – la care a participat în calitate de reprezentant militar ucrainean de rang înalt – s-a discutat despre dimensiunea forțelor armate ucrainene (AFU) în contextul forței care ar putea descuraja în mod realist Rusia să atace din nou odată ce pacea va fi restabilită. Delegația ucraineană nu a văzut și nici nu a acceptat nicio propunere de limitare a dimensiunii sau a capacității de luptă a Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), a spus el.

„[Discuțiile de la Geneva] nu au vizat reducerea Forțelor Armate ale Ucrainei. Au vizat opiniile cu privire la dimensiunea Forțelor Armate în timp de pace. Acesta este un subiect foarte controversat”, a spus Hnatov.

Cine este Andrii Hnatov

Ofițer decorat al Marinei, cu 27 de ani de serviciu și aproape un deceniu de experiență în conducerea soldaților în luptă, Hnatov este respectat pe scară largă în Ucraina ca un comandant de „nouă generație”, cu legături strânse cu trupele de pe linia frontului și dispus să utilizeze noi tehnologii de război, cum ar fi dronele. El a preluat funcția de numărul doi în armata ucraineană în martie 2025.

În urma acestor discuții, marile agenții de știri americane, citând un oficial american anonim, au raportat că delegația ucraineană a fost de acord cu un acord de pace și că mai rămăseseră doar „câteva detalii minore de rezolvat”.

Editor : Sebastian Eduard