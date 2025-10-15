Live TV

Video Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele ore”

Data publicării:
Ben Hodges Foto: Profimedia

Fostul comandant al Forțelor Armate ale SUA în Europa, generalul Ben Hodges, a avertizat că o invazie rusă a NATO ar fi un dezastru pentru dictatorul rus, deoarece țările Alianței ar lovi cu putere bazele militare ale inamicului. Răspunsul Alianței va fi imediat și devastator, susține el. Potrivit acestuia, obiective militare cheie ale Rusiei, inclusiv cele din Kaliningrad și Sevastopol, ar fi complet distruse în primele ore ale conflictului, potrivit unui interviu acordat în cadrul proiectului Vot Tak.

Potrivit generalului, Putin nu ar trebui să se aștepte ca un eventual război împotriva NATO să fie similar cu războiul de lungă durată împotriva Ucrainei.

Hodges a fost clar: dacă Rusia ar ataca Polonia în 2025, la fel cum a atacat Ucraina, ar fi distrusă de forțele aeriene ale NATO și de forțele terestre ale Alianței.

„Puteți fi siguri: Kaliningradul va fi distrus în primele ore. În primele ore, Kaliningradul va dispărea; toate instalațiile rusești vor fi distruse. Orice instalații militare rusești din Sevastopol vor fi, de asemenea, distruse. Așadar, comparațiile directe sunt inadecvate în acest caz”, a spus Hodges.

Referindu-se la începutul războiului din Ucraina, în 2014, generalul a criticat reacția lentă a Occidentului, punctând că multe state europene au fost prea dependente de resursele energetice ale Rusiei pentru a lua măsuri ferme.

„Acordurile de la Minsk au fost doar o hârtie fără valoare. Sancțiunile nu au avut efect – Rusia le-a ignorat complet”, a spus Hodges.

El susține că, dacă NATO ar fi declarat încă din 2022 un obiectiv clar de eliberare completă a teritoriului ucrainean și ar fi oferit sprijin militar total, situația de astăzi ar fi fost diferită.

Criticând prudența excesivă a liderilor occidentali, Hodges a afirmat că discuțiile despre riscul nuclear și negocieri cu Kremlinul au întârziat sprijinul esențial pentru Ucraina și au avantajat Moscova.

„Nu am reușit să clarificăm atunci, în 2014, că agresiunea Rusiei nu va rămâne nepedepsită. Chiar și acordurile de la Minsk s-au dovedit a fi o farsă. Nicio sancțiune nu a schimbat comportamentul Rusiei — aceasta nu a respectat aceste măsuri”, a recunoscut Hodges.

