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Generalul de brigadă Prokopenko a preluat comanda grupului de forțe „Azov”, recent format

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Generalul Prokopenko
Generalul Prokopenko alături de președintele Zelenski. Foto: Profimedia
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Generalul de brigadă Denis „Redis” Prokopenko a preluat comanda grupului de forțe Azov pe 13 septembrie, informează Corpul 1 Azov al Gărzii Naționale a Ucrainei pe Telegram

Pe 26 august, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Prokopenko va comanda unul dintre cele două grupuri de forțe nou-formate din regiunea Donețk.

În aprilie 2025, Prokopenko a fost numit comandant al Corpului 1 Azov al Gărzii Naționale a Ucrainei.

Sub conducerea lui Prokopenko, unitatea a evoluat de la o formațiune de voluntari la o formațiune de luptă profesionistă.

Editor : Sebastian Eduard

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