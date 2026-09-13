Generalul de brigadă Prokopenko a preluat comanda grupului de forțe „Azov”, recent format Data publicării: 13.09.2026 22:04 Generalul Prokopenko alături de președintele Zelenski. Foto: Profimedia Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Generalul de brigadă Denis „Redis” Prokopenko a preluat comanda grupului de forțe Azov pe 13 septembrie, informează Corpul 1 Azov al Gărzii Naționale a Ucrainei pe Telegram Pe 26 august, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Prokopenko va comanda unul dintre cele două grupuri de forțe nou-formate din regiunea Donețk.În aprilie 2025, Prokopenko a fost numit comandant al Corpului 1 Azov al Gărzii Naționale a Ucrainei.Sub conducerea lui Prokopenko, unitatea a evoluat de la o formațiune de voluntari la o formațiune de luptă profesionistă. Editor : Sebastian Eduard Etichete: ucraina general azov Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La eveniment au participat... 2 Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali... 3 Situație critică pe Dunăre: Fluviul, înlocuit de kilometri de nisip la Calafat. Fermierii... 4 Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Ce duc credincioșii la biserică pentru sfințire și ce... 5 Serghei Lavrov, despre invitația ca Zelenski să se vadă cu Putin la Moscova: „Și acesta e...