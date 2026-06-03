Șeful armatei franceze atenționează că există riscul ca Germania să devină principala putere militară a Europei, depășind Franța

Armata franceză are nevoie de mai multe arme, iar producția acestora trebuie să se accelereze, a avertizat șeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon, relatează POLITICO. Acesta spune că există un risc real ca Germania să depășească Franța la acest capitol și să devină principală putere militară a continentului.

„Nu am atins încă nivelul necesar pentru a aborda pe deplin provocările viitoare”, a declarat Mandon despre dimensiunea armatei franceze, într-o ședință cu ușile închise a Senatului, conform rapoartelor publicate recent.

Șeful Statului Major al Apărării s-a întâlnit cu senatorii în aprilie și mai, iar în timpul audierilor - care sunt în mod normal închise publicului - a subliniat, de asemenea, că există un risc real ca Germania să depășească Franța la acest capitol și să devină principala putere militară a continentului, spunând cu voce tare ceea ce în cercurile franceze de apărare se vorbește timid de luni de zile.

„Am putea rămâne în urmă. Dacă Germania continuă în acest ritm, în cinci ani, argumentul că avem experiență operațională și o anumită cultură nu va mai ține”, a spus generalul francez. „Pentru americani, Germania devine treptat referința europeană.”

Până în 2029, se așteaptă ca Germania să cheltuiască 153 de miliarde de euro pe an pentru apărare. Asta reprezintă aproximativ 3,5% din PIB, cea mai ambițioasă expansiune militară a țării de la reunificare. Franța, prin comparație, intenționează să ajungă la aproximativ 76,3 miliarde de euro până în 2030.

Mandon a vorbit în timpul audierilor despre legea actualizată a planificării militare a Franței, care alocă 36 de miliarde de euro suplimentari pentru apărare până în 2030, dar nu prevede ca Parisul să achiziționeze aeronave sau nave militare suplimentare.

Generalul Mandon pregătește armata franceză pentru un „șoc” cu Rusia în următorii trei-patru ani

În timp ce Adunarea Națională, camera inferioară a Parlamentului, a aprobat în mare textul guvernului, Senatul insistă asupra mai multor bani și a mai multor echipamente militare. Senatorii votează proiectul de lege săptămâna aceasta.

„Legea actualizată a planificării militare reprezintă o orientare către o rigoare, o profunzime și o consecvență sporite, dar nu am ajuns încă la modelul potrivit”, a declarat șeful Statului Major francez în fața comisiei pentru afaceri externe și apărare a Senatului. „Pentru a realiza acest lucru, decizia trebuie să fie una politică.”

Mandon a prezentat provocările cu care se confruntă Franța. În urmă cu opt luni, le-a spus parlamentarilor că pregătește armata franceză pentru un „șoc” cu Rusia în următorii trei-patru ani.

Generalul francez a lăudat capacitatea armatei franceze de a desfășura trupe și echipamente militare cu viteză și în medii variind de la Groenlanda până în Orientul Mijlociu, dar a scos în evidență problemele.

El a spus că forțele aeriene franceze sunt subdimensionate. Deși prim-ministrul Sebastien Lecornu și președintele Emmanuel Macron au promis inițial 30 de avioane de vânătoare Rafale suplimentare, legea planificării militare nu prevede suplimentarea avioanelor de luptă.

Pentru a compensa acest lucru, Mandon - el însuși pilot - a declarat că șeful forțelor aeriene, generalul Jerome Bellanger, ar putea crea rapid o escadrilă de drone cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri, care să transporte încărcături de explozibili de la 200 la 400 de kilograme.

„Nu sunt mulțumit de nivelul actual de producție, reprezintă o amenințare la adresa apărării noastre”

Șeful Statului Major al Apărării a subliniat, de asemenea, probleme legate de producția de apărare, la aproape patru ani după ce Macron a îndemnat companiile franceze să intre într-o economie de război.

„Nu sunt mulțumit de nivelul actual de producție și cred că insuficiența acestuia reprezintă o amenințare la adresa apărării noastre naționale”, a declarat Mandon senatorilor. „Companiile noastre sunt capabile să producă produse remarcabile, de înaltă tehnologie, dar nu știu cum să le fabrice rapid și la costuri reduse.”

El a menționat numele producătorului de rachete MBDA, recunoscând că firma lucrează 24 de ore pe zi, dar s-a plâns de un număr „insuficient” de linii de producție.

În timp ce senatorii reclamă faptul că această creștere a cheltuielilor pentru apărare, prevăzută de legea privind planificarea militară, nu a fost suficientă, Mandon a răspuns că orice creștere masivă va trebui decisă de următorul președinte.

Macron, un susținător ferm al unor bugete militare mai mari și al unei colaborări strânse cu NATO, se află în ultimul an al președinției sale. Înlocuitorul său va fi decis anul viitor, iar noul președinte va trebui să găsească bani pentru armată, în contextul unor finanțe publice franceze din ce în ce mai șubrede.

„Ce investiții va face Franța în apărarea sa? Răspunsul va deveni clar după viitoarele alegeri prezidențiale”, a adăugat el.

Editor : Liviu Cojan