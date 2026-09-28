Generalul NATO Alexus Grynkewich: De ce vrea Rusia să slăbească voința aliaților Ucrainei și ce riscă Europa

Comandantul suprem al forţelor aliate în Europa (SACEUR), Alexus Grynkewich, le-a transmis luni eurodeputaţilor că obiectivul Moscovei este de a înfrânge dorinţa aliaţilor Ucrainei de a continua să sprijine această ţară în războiul său de apărare contra Rusiei, transmite Reuters.

„Dacă există un atac hibrid asupra ţării dumneavoastră, consolidarea dorinţei de a sprijini Ucraina le va arăta ruşilor că strategia lor nu funcţionează şi că poate îi îndepărtează de acea strategie”', a spus Grynkewich.

Ca parte a acelei politici, el a afirmat că ar trebui ca statele membre UE să facă publică atribuirea unor asemenea atacuri atunci când ele sunt sigure în legătură cu cine se află în spatele lor, pentru a descuraja astfel „statele susţinătoare”.

La jumătatea lunii iunie, generalul Grynkewich a declarat că Washingtonul se aşteaptă ca aliaţii europeni şi Canada să sporească rapid numărul de aeronave şi nave de luptă pe care le angajează în planurile de apărare ale Alianţei Nord-Atlantice.

SUA nu au dezvăluit detalii despre reducerile decise, dar acestea privesc, printre alte echipamente, avioanele de realimentare în zbor, avioanele de vânătoare, dronele şi navele de luptă, conform datelor furnizate Reuters de o sursă militară.

Astfel, numărul avioanelor de vânătoare americane F-15 şi F-15E disponibile pentru NATO va scădea cu o treime, la 99 de aparate, numărul dronelor MQ-4 şi MQ-9 Reaper la jumătate, respectiv 12, numărul aeronavelor de realimentare în zbor KC-135 şi KC-46 scade de la 79 la 63, în timp ce doar un bombardier strategic şi un portavion vor fi alocate NATO, în loc de două.

De asemenea, numărul avioanelor de patrulare maritimă se va reduce de la 26 la 15, cel al distrugătoarelor de la 17 la 9, iar unicul submarin purtător de rachete de croazieră este eliminat din angajamentele militare ale Washingtonului faţă de NATO.

Editor : B.E.