„Generația Putin”. Tinerii născuți în 2000, votanții pe care și-i dorește președintele rus la urne

I se spune Generația P. „P” de la Putin. Sunt copiii născuți în anul 2000, când actualul lider de la Kremlin urca pentru prima oară pe scaunul de președinte. Acum, acest filon generaționist este unul dintre segmentele de vot râvnite de șeful statului rus.

În anul 2000, când epoca Putin își luat volta neo-țaristă, în Rusia s-au născut 1,3 milioane de copii. După 18 ani, această generație a ajuns la vârsta majoratului și își va exercita în premieră dreptul de vot în scrutinul prezidențial de duminică.

Sunt cei care au crescut sub Vladimir Putin, cu Vladimir Putin pe retină și au respirat un singur oxigen politic: cel al unui regim autocratic capabil să își schimbe fațetele cu rapiditatea unui cub rubik.

Sau după cum definește scriitorul Peter Pomerantsev (în cartea sa demitizantă despre societatea rusă contemporană în ecluza putinismului – Nothing Is True and Everything Is Possible) capacitatea regimului de a-și schimba identitățile: „dimineața poate semăna cu o oligarhie, iar după-amiaza cu o democrație, după care, până la cină, ar putea imita o monarhie, pentru a se transforma la ora culcării într-un stat totalitar”.

Graffiti-uri, muzica de underground, cultura social media, fascinația față de trend-urile showbizocrației occidentale, cartiere pline de reminiscențe arhitecturale sovietice, nori contaminați chimic de reactoarele care împânzesc de la Kazan și până la Moscova teritoriul Federației Ruse, plus indiferența față de geopolitica imperialistă a Statului. Astfel de crâmpeie antropologice alcătuiesc constelația în care Generația P trăiește.

Irina Papandopulo enumeră, între două cursuri la universitatea unde studiază, în sudul Rusiei, calităţile pe care i le atribuie lui Vladimir Putin: „este puternic, este diplomat, este apropiat de popor şi face sport”.

La vârsta de 21 de ani, această studentă în turism, la Soci, va vota pe 18 martie pentru prima oară în alegerile prezidenţiale. Ea îl ştie doar pe Putin la conducerea ţării, preşedinte şi premier din 1999 încoace.

În timp ce opozantul Aleksei Navalnîi, îndepărtat din alegerile prezidenţiale, îşi îndeamnă susţinătorii la boicot, Kremlinul şi-a multiplicat gesturile adresate acestei categorii de vârstă, transmite News.ro.

În ziua în care şi-a anunţat candidatura la al patrulea mandat, Putin şi-a făcut o apariţie mediatizată la Forumul tineretului. Atunci când preşedintele a întrebat mulţimea entuziasmată dacă-l susţine, în cazul în care ar candida să fie reales, tinerii au scandat „Da!”.

De atunci el a apărut la mai multe evenimente consacrate tinerilor. Iar pentru a-i curta şi mai bine, şi-a luat-o ca şefă de campanie pe Elena Şmelieva, care conduce un centru dedicat dezvoltării tinerelor talente, la Soci.

Mai puţin de jumătate dintre tinerii cu vârsta între 18 şi 24 de ani se declară siguri că se vor prezenta la urne, potrivit unui sondaj al Institutului public VTsIOM, iar aproape 82% dintre cei siguri că vor vota spun că vor să voteze cu Putin.

„Susţinerea şi aprobarea lor faţă de candidatul Putin este mai ridicată decât în alte categorii” de vârstă, a declarat pentru AFP Denis Volkov de la Centrul de sondare independent Levada.

Cu scopul de a-i încuraja să se prezinte la vot, Uniunea rusă a tineretului, o organizaţie care lucrează cu regularitate la evenimente ce au legătură cu Kremlinul, a pus pe picioare o serie de concerte în institute şi universităţi.

„Stabilitatea este cheia succesului”, afirmă studenta la Drept Diana Ceniakovskaia, în vârstă de 21 de ani, justificându-şi astfel susţinerea faţă de preşedintele rus, care agită adesea capa roşie a „haosului” ce ameninţă Rusia dacă nu ar mai fi el la putere şi care ar trimite ţara înapoi în tulburările din anii '90.

Acest argument o exasperează pe Olesia Hristosenko, o activistă pro-Navalnîi care lipeşte afişe ce îndeamnă la boicotarea alegerilor într-un cartier de periferie defavorizat, la Soci.

„Multora le este frică de schimbare”, spune ea, dând asigurări că singurele lucruri care au rămas „stabile” în timpul lui Putin sunt „corupţia şi salariile mici”.

„Ceea ce cred aceste persoane este că situaţia este rea dar suportabilă. Ele nici măcar nu-şi imaginează că lucrurile s-ar putea îmbunătăţi” cu un nou conducător, îşi exprimă regretul tânăra activistă în vârstă de 20 de ani.

Sediul de campanie în care lucrează a fost percheziţionat de poliţie la începutul lui februarie, iar mai mulţi tineri activişti pro-Navalnîi au fost avertizaţi de către profesori că angajamentul lor le va aduce probleme la universitate, povesteşte Olesia.

Asemenea avertismente - uneori chiar în liceu - sunt relatate cu regularitate pe reţele de socializare.

Tinerii „care se vor duce în secţiile de votare vor vota cu Putin, dar ei vor fi foarte puţin numeroşi. Nu pentru că sunt împotriva lui, ci pentru că ei nu se amestecă în politică”, explică analistul Denis Volkov.

Ignorată de presa federală, opoziţia reuşeşte să se facă auzită de o parte a tineretului pe reţele de socializare, mai ales mulţumită clipurilor difuzate de Aleksei Navalnîi, în care denunţă corupţia elitelor.

Însă opţiunile politice ale celor mai mulţi tineri nu sunt afectate de ceea ce văd online, afirmă acest expert.

Astfel, Nikita, în vârstă de 23 de ani, care munceşte la Soci, preferă să se uite la emisiunile informative de la televiziunea publică.

El dă asigurări că este mândru de preşedintele său, dar mărturiseşte că nu este sigur că se va duce să voteze.

„Totul va depinde de faptul dacă lucrez în acea zi sau dacă sunt obosit. Nu am votat niciodată şi nu cred că votul meu va schimba multe lucruri într-o ţară atât de vastă”, a declarat Nikita.

Vladimir Putin este aşteptat să câştige - fără surprize - al patrulea mandat prezidenţial la alegerile de astăzi, ceea ce l-ar plasa la conducerea ţării până în 2024.