Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, spune că nu se anticipează riscuri la adresa securității țărilor din Alianța Nord-Atlantică în contextul războiului din Ucraina. Geoană a mai precizat și că Rusia a adus în Ucraina 75% din totalul forțelor sale militare, dar și că, cel mai probabil, conflictul va fi de durată. Geoană a mai spus și că NATO este în deplin acord cu Curtea Penală Internațională și cu anchetarea crimelor de război comise de armata rusă în Ucraina.

„În continuare nu anticipăm riscuri la adresa securității țărilor aliate. Federația Rusă are, astăzi, în Ucraina, blocate 75% din totalul forțelor sale militare și nu anticipăm, inclusiv din acest punct de vedere, riscuri la adresa securității țărilor aliate.

În același timp, suntem foarte preocupați de faptul că, în pofida unui început de dialog diplomatic, semnalele sunt că Federația Rusă va continua acest asalt pe trei direcții strategice în jurul Kievului, în este și în sud și, din păcate, anticipăm că acest conflict va mai dura. Amplificând numărul de victime, amplificând victimele civile, adevărate acte de război și suntem, evident, în deplin acord cu Curtea Penală Internațională care a declanșat o anchetă cu privire la crime de război efectuate de Federația Rusă”, a spus Mircea Geoană.

Despre propunerea privind o zonă de interdicție aeriană

Întrebat despre propunerea parlamentului eston, de ieri, care susținea impunerea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, un lucru cerut insistent și de președintele Volodimir Zelenski de-a lungul ultimelor săptămâni, Mircea Geoană a spus:

„Săptămâna viitoare vom avea un summit al liderilor NATO, președintele Biden, premierul Trudeau și liderii europeni vor veni la sediul NATO. Vom discuta și vom decide, probabil, continuarea acordării de sprijin financiar, militar și umanitar Ucrainei eroice.

În același timp, liderii NATO și noi, ca lideri ai NATO, avem responsabilitatea de a veghea, ca în paralel cu sprijinul pentru ucraineni, și îl merită cu prisosință și o vom face și mai energic, să veghem în așa fel încât să nu transformăm un război complicat într-o conflagrație la nivel mondial între o alianță nucleară și o putere nucleară, care este Federația Rusă.

De aceea, această linie de demarcație și de responsabilitate, este ceea ce facem în acest moment. Au fost multe discuții, inclusiv declarații, solicitări din partea liderilor Ucrainei, politicieni din țările NATO, care susțin că ar trebui să facem mai mult pentru Ucraina. Suntem de acord. Trebuie să facem mai mult pentru Ucraina. Dar, în același timp, trebuie să fim atenți la modalitățile în care facem acest lucru. Pentru că o zonă de interdicție aeriană înseamnă, în fapt, că ea trebuie să fie implementată și asigurată de către NATO.

Ceea ce înseamnă că trebuie să tragem în avioane rusești, să bombardăm aeroporturi rusești sau din Belarus, înseamnă, de fapt, un act de război direct cu Federația Rusă.

Asta nu înseamnă că nu există alte metode, inclusiv sisteme moderne de armament care să asigure apărarea anti-aeriană. Sisteme apărare anti-rachetă, sisteme anti-tanc și multe alte dispozitive de ultimă generație pe care ați observat că, în ultima perioadă, președintele Biden a decis într-un fel, premierul Boris Johnson, premierul Canadei, inclusiv țări din vecinătatea Ucrainei.

Deci, de aceea înțelegem foarte mult emoția, înțelegem dramatismul situației prin care Ucraina trece dar, în același timp, ajutându-i pe ucraineni, care fac o treabă admirabilă. Armata ucraineană are, astăzi, succes în plan militar, producând pierderi masive forțelor și echipamentelor Federației Ruse și pentru că se luptă eroic ca națiune pentru libertatea lor, împotriva tiraniei și pentru suveranitatea acestei țări, dar și pentru că NATO, din 2014, după ocuparea ilegală a Crimeei, am transformat și am ajutat armata ucraineană să devină o armată de tip occidental, de tip NATO și nu de tip post-sovietic. În mare parte, succesul armatei ucrainene se datorează și antrenamentului și modului în care i-am ajutat să se transforme într-o armată mult mai capabilă, mult mai performantă decât ce vedem că este armata Federației Ruse”.

