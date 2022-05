Geoană: Putin nu și-a abandonat planul inițial de a ocupa Ucraina sau măcar de a decapita regimul de la Kiev

Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoană, spune că președintele rus Vladimir Putin nu a abandonat planul său inițial de a decapita regimul de la Kiev sau de cuceri capitala Ucrainei. Geoană mai spune că, pe de altă parte, există riscul luării unor decizii ad-hoc, care nu iau în calcul realitatea de pe teren, nici rezistența îndârjită a ucrainenilor.

Geoană a comentat declarația șefei spionajului SUA, Avril Haines, care a spus că Putin ar intenționa să meargă mai departe de regiunea separatistă Donbas din Ucraina, spre Transnistria.

„M-am întâlnit cu doamna Haines și avem analize foarte similare. Există o discrepanță semnificativă între nivelul ambiției politice a președintelui Putin - noi nu credem că și-a abandonat planul inițial de a ocupa Ucraina sau măcar de a decapita regimul de la Kiev. Nu a reușit să facă asta, așa că are ambiții politice la un nivel ridicat, în timp ce capabilitățile militare, trupele pe care le are la sol, înfrângerea suferită la Kiev, faptul că are probleme cu moralul trupelor, prin toate acestea vedem o discrepanță între ambițiile politice și capabilități”, a spus Geoană într-un interviu la CNN.

„Haines are dreptate, deoarece când există astfel de discrepanțe, riscul unor decizii luate ad-hoc, care nu iau în considerare reacțiile de pe teren – rezistența îndârjită a ucrainenilor, sprijinul pe care îl primesc din partea țărilor aliate – ar putea genera un oarecare factor de risc”, a adăugat el.

Întrebat dacă NATO se așteaptă ca Rusia să-și amplifice operațiunile în Ucraina, în condițiile în care mai mulți analiști se așteptau ca Putin să declare oficial război, Geoană a răspuns: „Nu a făcut acest lucru la parada de 9 Mai și credem că, chiar și pentru el, există o anumită dificultate politică să cheme poporul rus și să trimită tinerii într-un loc în care majoritatea concetățenilor lor sunt omorâți sau răniți”. „Așa că NATO are o triplă obligație pe care o îndeplinește. În primul rând, continuăm să ajutăm Ucraina în lupta sa curajoasă. Facem asta, o facem cu succes, o facem cu viteza de care e nevoie. A doua obligație ține de scopul NATO de a apăra țările membre, așa că ne întărim semnificativ prezența pe Flancul Estic și, pentru prima dată de la crearea NATO, am activat planurile de apărare pentru Flancul Estic. A treia obligație, care este un corolar al primelor două, este să ne asigurăm că nu escaladăm acest conflict deja sângeros dintre Rusia și Ucraina într-un război între NATO și Rusia. Deci acesta este rolul NATO: să apărăm Ucraina – și o facem, să apărăm aliații NATO – și facem acest lucru, dar tototdată să ne asigurăm că reducem la minimum riscul unei escaladări.

Editor : M.B.