George Clooney: A fost o greșeală înlocuirea lui Joe Biden cu Harris. „I s-a dat o sarcină foarte dificilă”

George Clooney a declarat recent, în cadrul emisiunii „Sunday Morning” de la CBS, că nu regretă articolul publicat în New York Times în care insista ca fostul preşedinte Joe Biden să se retragă din cursa pentru alegerile prezidenţiale din 2024.

Cu toate acestea, privind în urmă, el consideră că a fost o greşeală înlocuirea lui Biden cu Kamala Harris.



Când a fost întrebat dacă ar scrie din nou articolul de opinie pentru NYT dacă ar avea ocazia, Clooney a răspuns: „Da. Am avut o şansă. Am vrut să existe, aşa cum am scris în articolul de opinie. Să testăm rapid acest lucru şi să-l punem în practică. Cred că greşeala în cazul Kamalei este că a trebuit să candideze împotriva propriului său palmares. Este foarte greu de făcut dacă scopul candidaturii este să spui: „Nu sunt acea persoană”. Este greu de făcut, aşa că i s-a dat o sarcină foarte dificilă. Sincer, cred că a fost o greşeală. Dar suntem unde suntem. Se spune că am fi pierdut mai multe locuri în Camera Reprezentanţilor. Aşa că nu ştiu. A nu face asta ar însemna să spun: „Nu voi spune adevărul”.

Retragerea

După prestaţia dezastruoasă a lui Biden în prima dezbatere prezidenţială cu Donald Trump, mulţi din Hollywood au cerut ca acesta să se retragă în favoarea unui candidat mai capabil. Clooney a devenit figura de facto a acestei mişcări după eseul său din iulie 2024. În acesta, el scria despre Biden: „Nu vom câştiga în noiembrie cu acest preşedinte. În plus, nu vom câştiga Camera Reprezentanţilor şi vom pierde Senatul. Aceasta nu este doar părerea mea, ci şi părerea tuturor senatorilor, membrilor Congresului şi guvernatorilor cu care am discutat în privat. Fiecare dintre ei, indiferent de ceea ce declară public”.

După ce a fost criticat pentru articolul său, Clooney i-a spus lui Jake Tapper de la CNN că a simţit că era „datoria sa civică” să atragă atenţia asupra a ceea ce considera a fi o problemă imperativă.

„Aşa stau lucrurile, trebuie să iei atitudine dacă crezi în ceva”, a spus el.

„Ia atitudine, susţine-ţi punctul de vedere şi apoi asumă-ţi consecinţele. Astea sunt regulile, aşa că atunci când oamenii mă critică - m-au criticat pentru poziţia mea împotriva războiului de acum 20 de ani, oamenii au pichetat filmele mele şi m-au pus pe un pachet de cărţi de joc - trebuie să accept asta, e corect. Nu am nimic împotrivă, nu am nimic împotrivă cu criticile pentru poziţia mea. Le apăr dreptul de a mă critica la fel cum îmi apăr dreptul de a-i critica pe ei”.

