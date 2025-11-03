Live TV

George Clooney: A fost o greșeală înlocuirea lui Joe Biden cu Harris. „I s-a dat o sarcină foarte dificilă”

Data actualizării: Data publicării:
George Clooney
Clooney nu regretă editorialul semnat în New York Times REUTERS/Mario Anzuoni
Din articol
Retragerea

George Clooney a declarat recent, în cadrul emisiunii „Sunday Morning” de la CBS, că nu regretă articolul publicat în New York Times în care insista ca fostul preşedinte Joe Biden să se retragă din cursa pentru alegerile prezidenţiale din 2024.

Cu toate acestea, privind în urmă, el consideră că a fost o greşeală înlocuirea lui Biden cu Kamala Harris.

Când a fost întrebat dacă ar scrie din nou articolul de opinie pentru NYT dacă ar avea ocazia, Clooney a răspuns: „Da. Am avut o şansă. Am vrut să existe, aşa cum am scris în articolul de opinie. Să testăm rapid acest lucru şi să-l punem în practică. Cred că greşeala în cazul Kamalei este că a trebuit să candideze împotriva propriului său palmares. Este foarte greu de făcut dacă scopul candidaturii este să spui: „Nu sunt acea persoană”. Este greu de făcut, aşa că i s-a dat o sarcină foarte dificilă. Sincer, cred că a fost o greşeală. Dar suntem unde suntem. Se spune că am fi pierdut mai multe locuri în Camera Reprezentanţilor. Aşa că nu ştiu. A nu face asta ar însemna să spun: „Nu voi spune adevărul”.

Citește și

Dezvăluiri despre declinul lui Joe Biden: fostul președinte nu l-a recunoscut pe celebrul George Clooney, la o strângere de fonduri

Retragerea

După prestaţia dezastruoasă a lui Biden în prima dezbatere prezidenţială cu Donald Trump, mulţi din Hollywood au cerut ca acesta să se retragă în favoarea unui candidat mai capabil. Clooney a devenit figura de facto a acestei mişcări după eseul său din iulie 2024. În acesta, el scria despre Biden: „Nu vom câştiga în noiembrie cu acest preşedinte. În plus, nu vom câştiga Camera Reprezentanţilor şi vom pierde Senatul. Aceasta nu este doar părerea mea, ci şi părerea tuturor senatorilor, membrilor Congresului şi guvernatorilor cu care am discutat în privat. Fiecare dintre ei, indiferent de ceea ce declară public”.

După ce a fost criticat pentru articolul său, Clooney i-a spus lui Jake Tapper de la CNN că a simţit că era „datoria sa civică” să atragă atenţia asupra a ceea ce considera a fi o problemă imperativă.

„Aşa stau lucrurile, trebuie să iei atitudine dacă crezi în ceva”, a spus el.

„Ia atitudine, susţine-ţi punctul de vedere şi apoi asumă-ţi consecinţele. Astea sunt regulile, aşa că atunci când oamenii mă critică - m-au criticat pentru poziţia mea împotriva războiului de acum 20 de ani, oamenii au pichetat filmele mele şi m-au pus pe un pachet de cărţi de joc - trebuie să accept asta, e corect. Nu am nimic împotrivă, nu am nimic împotrivă cu criticile pentru poziţia mea. Le apăr dreptul de a mă critica la fel cum îmi apăr dreptul de a-i critica pe ei”.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
Vladimir Putin și Donald Trump
2
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
3
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
dominic fritz sustine un discurs
4
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
Fiul Laurei Vicol, Luca FOTO Captură Video / TikTok
5
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu...
Milionarul român fugit din țară divorțează, după 7 ani de căsnicie. Ce avere are și unde se află acum
Digi Sport
Milionarul român fugit din țară divorțează, după 7 ani de căsnicie. Ce avere are și unde se află acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fratii micula - cross adevarul
Percheziții la firmele din grupul European Food and Drinks al...
foc de artilerie în Ucraina
Analiză ISW: armata lui Putin și-a schimbat prioritățile pe frontul...
planseu piata unirii
Posibil blocaj la lucrările de la planșeul Unirii din București, după...
polițiști care anchetează după un atac cu cuțitul din tren in londra
„Era sânge peste tot”. Mărturii cutremurătoare după atacul din trenul...
Ultimele știri
Alexandr Lukașenko dezvăluie de ce i-a cerut lui Vladimir Putin temutele rachete Oreșnik: „Să știe că îi putem zdrobi”
O întreagă regiune din Ucraina a rămas fără curent electric din cauza bombardamentelor rușilor
Cum a devenit regiunea chineză controversată Xinjiang un paradis turistic: „Ceea ce experimentează este o versiune cosmetizată”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
O politică externă fără precedent în era modernă a Americii. Care sunt cele trei „triburi” din spatele „doctrinei Trump”
Donald Trump Viktor Orban
Presa din Polonia comentează vizita lui Orban la Casa Albă: „Ocazia perfectă pentru profesor să-și întâlnească cel mai ambițios elev”
drona
NATO, în alertă: drone observate deasupra unei baze militare din Belgia, unde ar fi stocate arme nucleare americane
Oana Țoiu.
Oana Țoiu: „Încercările lui Putin vor eșua”. De ce a decis Trump retragerea a sute de soldați americani din România
Rachete de croazieră, steagul Rusiei în fundal
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Partenerii noștri
Pe Roz
Anthony Hopkins nu a mai vorbit de 24 de ani cu fiica sa: Îi doresc tot binele din lume
Cancan
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Fanatik.ro
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Contre fără precedent în direct Florin Prunea – Ilie Dumitrescu: „Tu trebuia să ieși la Kennet Andersson” /...
Adevărul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Playtech
Se poate cumula pensia militară cu salariul? Ce spune legea în 2025
Digi FM
Mereu îndrăgostiți. Salma Hayek, la brațul soțului ei, la o gală în LA. Actrița din „Desperado” și...
Digi Sport
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație...
Pro FM
De la imperiu la izolare. Cu barbă albă și hainele din închisoare, Diddy apare în primele poze de când e în...
Film Now
Ce a răspuns Keanu Reeves când a fost întrebat dacă își urmărește propriile filme. Actorul și-a uimit fanii...
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Newsweek
Ministrul Muncii, mulțumit de mica recalculare a pensiilor. Este întârziată enorm, creșteri mici
Digi FM
Casa la care au visat. Prințul William și prințesa Kate s-au mutat la Forest Lodge. Schimbarea vine după cea...
Digi World
Cum îi afectează fumatul pe oamenii care-și fac implanturi dentare. Și cei cu dinți naturali au de suferit
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
De ce s-au despărțit Tom Cruise și Ana de Armas. „Ea a simțit nevoia să facă un pas înapoi”
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles