Live TV

George Clooney îi răspunde lui Trump, după ce președintele SUA a ironizat cetățenia sa franceză

Data publicării:
george clooney donald trump
Colaj foto: George Clooney și Donald Trump / Surse foto: Profimedia Images

Actorul american George Clooney a reacționat public după ce președintele SUA, Donald Trump, a criticat și ironizat decizia Franței de a-i acorda cetățenie franceză. Schimbul de replici vine după ce Clooney, soția sa și cei doi copii au devenit cetățeni francezi, iar Trump i-a atacat pe rețelele sociale, legând subiectul de imigrație, criminalitate și pozițiile politice ale actorului, relatează The Guardian.

Câștigătorul premiului Oscar, în vârstă de 64 de ani, soția sa, Amal Alamuddin Clooney, și cei doi copii ai lor au devenit cetățeni francezi la începutul acestei luni, după ce au locuit timp de mai mulți ani într-o proprietate din sudul Franței.

Clooney a lăudat legislația franceză privind protecția vieții private, care a ferit în mare măsură familia sa de intruziunea presei internaționale, precum și oportunitatea de a-și crește copiii în afara Hollywoodului.

Trump, a cărui administrație a sprijinit partide anti-imigrație din Europa, a scris pe platforma Truth Social că Franța este binevenită să îl primească pe starul din „Ocean’s Eleven”, un susținător de lungă durată al Partidului Democrat, finanțator de campanii și un critic vocal al președintelui.

„Vești bune! George și Amal Clooney, doi dintre cei mai slabi prognosticatori politici din toate timpurile, au devenit oficial cetățeni ai Franței, care, din păcate, se confruntă cu o problemă majoră a criminalității din cauza modului absolut îngrozitor în care a gestionat imigrația”, a scris Trump.

„Clooney a primit mai multă publicitate pentru politică decât pentru foarte puținele sale filme, total mediocre”, a adăugat președintele. „Nu a fost deloc un star de cinema, ci doar un tip obișnuit care se plângea constant de bunul-simț în politică.”

Referindu-se la alegerile legislative din SUA, programate pentru 3 noiembrie, Clooney a declarat pentru Hollywood Reporter, ca reacție: „Sunt total de acord cu actualul președinte. Trebuie să facem America măreață din nou. Vom începe în noiembrie.”

Informația potrivit căreia Clooney și familia sa au devenit cetățeni francezi apare înainte ca cerințele lingvistice pentru obținerea cetățeniei să fie înăsprite pentru toți ceilalți solicitanți, în baza noilor reguli privind imigrația, care intră în vigoare la 1 ianuarie.

Un membru junior al guvernului președintelui francez Emmanuel Macron a criticat, de asemenea, decizia de acordare a pașapoartelor, în condițiile în care Clooney vorbește slab limba franceză.

„Personal, înțeleg sentimentul unor francezi legat de existența unui dublu standard”, a declarat Marie-Pierre Vedrenne, secretar de stat în Ministerul de Interne, pentru postul de radio France Info. „Trebuie să fim atenți la mesajul pe care îl transmitem.”

Superiorul său, ministrul de interne Laurent Nunez, precum și Ministerul Afacerilor Externe au apărat decizia.

Codul civil prevede că „naționalitatea franceză poate fi acordată prin naturalizare, la propunerea ministrului afacerilor externe, oricărui străin francofon care solicită acest lucru și care contribuie, prin serviciile sale remarcabile, la influența Franței și la prosperitatea relațiilor sale economice internaționale”.

Conform noilor reguli privind imigrația, solicitanții vor trebui să prezinte un certificat care să ateste un nivel de cunoaștere a limbii franceze suficient pentru admiterea la o universitate franceză și vor trebui să susțină un test de cunoștințe civice.

Clooney a recunoscut însă că nivelul său de franceză rămâne scăzut. „Iubesc cultura franceză, limba voastră, chiar dacă încă nu o stăpânesc bine după 400 de zile de cursuri”, a declarat actorul pentru postul RTL, în decembrie, vorbind în limba engleză.

Soția sa, avocat internațional specializat în drepturile omului și cetățean britanico-libanez, vorbește fluent franceza.

Clooney a cumpărat Domaine du Canadel, o fostă podgorie, în apropierea orașului Brignoles din regiunea Provence, în 2021. El a spus că acesta este locul în care familia sa este „cel mai fericită”.

Ministrul de interne Laurent Nunez a declarat că este „foarte fericit” de faptul că actorul și familia sa au devenit cetățeni francezi, afirmând că Franța este norocoasă să îi aibă.

Ministerul francez de Externe a precizat că acordarea pașapoartelor familiei Clooney „îndeplinește condițiile prevăzute de lege” pentru naturalizare, după „o procedură riguroasă care a inclus verificări de securitate, interviuri oficiale de naturalizare la prefectură și plata taxelor aferente”.

Familia Clooney „contribuie, prin serviciile sale remarcabile, la influența internațională și prestigiul cultural al Franței”, prin rolul actorului în industria cinematografică, a mai transmis ministerul, subliniind că acest lucru „va contribui la menținerea și promovarea poziției Franței într-un sector economic esențial”.

Amal Clooney este „un avocat recunoscut”, care „colaborează în mod regulat cu instituții academice și organizații internaționale cu sediul în Franța”, a adăugat ministerul.

Potrivit datelor Ministerului de Interne, aproximativ 48.800 de persoane au dobândit cetățenia franceză prin decret în 2024.

Clooney nu este singurul interesat de un pașaport francez. Regizorul american Jim Jarmusch a anunțat vineri că a depus, la rândul său, o cerere, declarând pentru un post de radio francez că își dorește „un loc în care să poată scăpa din Statele Unite”.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
1
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
2
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Finland
3
Alertă în Marea Baltică. Estonia anunță că cinci cabluri de telecomunicații au...
criza apei
4
Planeta pierde în fiecare secundă un volum de apă dulce echivalent cu patru bazine...
G9jiV50W4AAOkj-
5
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Imaginile au ajuns pe internet. Ce au început să facă mai mulți tineri, după ce barul din Elveția a luat foc
Digi Sport
Imaginile au ajuns pe internet. Ce au început să facă mai mulți tineri, după ce barul din Elveția a luat foc
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Nicolas Maduro.
Maduro deschide ușa negocierilor cu SUA: Venezuela este pregătită să discute despre traficul de droguri, după atacurile americane
proteste iran londra sah
„Suntem înarmaţi şi gata de acţiune". Donald Trump amenință Iranul cu o intervenție armată. Motivul invocat de liderul de la Casa Albă
trump
„Preşedintele crypto”. Donald Trump își lansează o nouă monedă digitală. Cui va fi împărțită aceasta
vladimir putin -sesiune intrebari raspunsuri - decembrie 2025
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Dried spaghetti and tomato puree
SUA reduc tarifele uriașe pentru pastele italiene. Anunțul Italiei după recalcularea taxelor
Recomandările redacţiei
bancnote de euro date dintr-o mana in alta
România rămâne în afara zonei euro. Care sunt motivele care blochează...
AQMYOhLlm3NS0DIHozMf6DfXobk7vaPRkDxckdcselGSFw5S1Hd1EOQiCJr1DjRz6g0b1f_QDhm8bctBeq7-vY4YMgzejtNkbsrI47gO_SVmCw-ezgif.com-video-to-gif-converter
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată de doi...
ninsoare viscol vremea
ANM: Cod portocaliu de viscol și precipitații. Unde se va depune un...
Alexandru Nazare
Ministrul Finanţelor: „România intră în 2026 cu încredere şi...
Ultimele știri
Un tânăr s-a dezbrăcat complet în fața împăratului Japoniei în timpul discursului de Anul Nou
Doi bărbați sunt cercetați de DIICOT pentru trafic de droguri, după ce au fost prinși în flagrant cu 3,5 kilograme de canabis
Apocalipsa n-a venit. Un „profet” care anunța că potopul va veni de Crăciun a fost arestat. El spune că sfârșitul a fost amânat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Prima imagine cu incendiul din Elveția: Cum a luat foc tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana. Ce s-a...
Fanatik.ro
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie...
Adevărul
O româncă a rămas fără economiile strânse muncind în Italia. Angajata băncii care a facilitat dispariția...
Playtech
Cât este punctul de pensie în 2026: metodă simplă de calcul
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Denise Richards și fostul ei soț, evacuați dintr-o vilă din Los Angeles. Nu și-au plătit chiria și au datorii...
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu...
Newsweek
Ministrul muncii vorbește de ajutoare și sprijin la pensie. Ce îi așteaptă pe pensionari în 2026?
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...