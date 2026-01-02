George Clooney îi răspunde lui Trump, după ce președintele SUA a ironizat cetățenia sa franceză

Actorul american George Clooney a reacționat public după ce președintele SUA, Donald Trump, a criticat și ironizat decizia Franței de a-i acorda cetățenie franceză. Schimbul de replici vine după ce Clooney, soția sa și cei doi copii au devenit cetățeni francezi, iar Trump i-a atacat pe rețelele sociale, legând subiectul de imigrație, criminalitate și pozițiile politice ale actorului, relatează The Guardian.

Câștigătorul premiului Oscar, în vârstă de 64 de ani, soția sa, Amal Alamuddin Clooney, și cei doi copii ai lor au devenit cetățeni francezi la începutul acestei luni, după ce au locuit timp de mai mulți ani într-o proprietate din sudul Franței.

Clooney a lăudat legislația franceză privind protecția vieții private, care a ferit în mare măsură familia sa de intruziunea presei internaționale, precum și oportunitatea de a-și crește copiii în afara Hollywoodului.

Trump, a cărui administrație a sprijinit partide anti-imigrație din Europa, a scris pe platforma Truth Social că Franța este binevenită să îl primească pe starul din „Ocean’s Eleven”, un susținător de lungă durată al Partidului Democrat, finanțator de campanii și un critic vocal al președintelui.

„Vești bune! George și Amal Clooney, doi dintre cei mai slabi prognosticatori politici din toate timpurile, au devenit oficial cetățeni ai Franței, care, din păcate, se confruntă cu o problemă majoră a criminalității din cauza modului absolut îngrozitor în care a gestionat imigrația”, a scris Trump.

„Clooney a primit mai multă publicitate pentru politică decât pentru foarte puținele sale filme, total mediocre”, a adăugat președintele. „Nu a fost deloc un star de cinema, ci doar un tip obișnuit care se plângea constant de bunul-simț în politică.”

Referindu-se la alegerile legislative din SUA, programate pentru 3 noiembrie, Clooney a declarat pentru Hollywood Reporter, ca reacție: „Sunt total de acord cu actualul președinte. Trebuie să facem America măreață din nou. Vom începe în noiembrie.”

Informația potrivit căreia Clooney și familia sa au devenit cetățeni francezi apare înainte ca cerințele lingvistice pentru obținerea cetățeniei să fie înăsprite pentru toți ceilalți solicitanți, în baza noilor reguli privind imigrația, care intră în vigoare la 1 ianuarie.

Un membru junior al guvernului președintelui francez Emmanuel Macron a criticat, de asemenea, decizia de acordare a pașapoartelor, în condițiile în care Clooney vorbește slab limba franceză.

„Personal, înțeleg sentimentul unor francezi legat de existența unui dublu standard”, a declarat Marie-Pierre Vedrenne, secretar de stat în Ministerul de Interne, pentru postul de radio France Info. „Trebuie să fim atenți la mesajul pe care îl transmitem.”

Superiorul său, ministrul de interne Laurent Nunez, precum și Ministerul Afacerilor Externe au apărat decizia.

Codul civil prevede că „naționalitatea franceză poate fi acordată prin naturalizare, la propunerea ministrului afacerilor externe, oricărui străin francofon care solicită acest lucru și care contribuie, prin serviciile sale remarcabile, la influența Franței și la prosperitatea relațiilor sale economice internaționale”.

Conform noilor reguli privind imigrația, solicitanții vor trebui să prezinte un certificat care să ateste un nivel de cunoaștere a limbii franceze suficient pentru admiterea la o universitate franceză și vor trebui să susțină un test de cunoștințe civice.

Clooney a recunoscut însă că nivelul său de franceză rămâne scăzut. „Iubesc cultura franceză, limba voastră, chiar dacă încă nu o stăpânesc bine după 400 de zile de cursuri”, a declarat actorul pentru postul RTL, în decembrie, vorbind în limba engleză.

Soția sa, avocat internațional specializat în drepturile omului și cetățean britanico-libanez, vorbește fluent franceza.

Clooney a cumpărat Domaine du Canadel, o fostă podgorie, în apropierea orașului Brignoles din regiunea Provence, în 2021. El a spus că acesta este locul în care familia sa este „cel mai fericită”.

Ministrul de interne Laurent Nunez a declarat că este „foarte fericit” de faptul că actorul și familia sa au devenit cetățeni francezi, afirmând că Franța este norocoasă să îi aibă.

Ministerul francez de Externe a precizat că acordarea pașapoartelor familiei Clooney „îndeplinește condițiile prevăzute de lege” pentru naturalizare, după „o procedură riguroasă care a inclus verificări de securitate, interviuri oficiale de naturalizare la prefectură și plata taxelor aferente”.

Familia Clooney „contribuie, prin serviciile sale remarcabile, la influența internațională și prestigiul cultural al Franței”, prin rolul actorului în industria cinematografică, a mai transmis ministerul, subliniind că acest lucru „va contribui la menținerea și promovarea poziției Franței într-un sector economic esențial”.

Amal Clooney este „un avocat recunoscut”, care „colaborează în mod regulat cu instituții academice și organizații internaționale cu sediul în Franța”, a adăugat ministerul.

Potrivit datelor Ministerului de Interne, aproximativ 48.800 de persoane au dobândit cetățenia franceză prin decret în 2024.

Clooney nu este singurul interesat de un pașaport francez. Regizorul american Jim Jarmusch a anunțat vineri că a depus, la rândul său, o cerere, declarând pentru un post de radio francez că își dorește „un loc în care să poată scăpa din Statele Unite”.

Editor : Ș.A.