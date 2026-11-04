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Video George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”

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george simion sustine un discurs
George Simion. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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George Simion a fost într-o vizită fulger în Statele Unite, chiar în ziua alegerilor care influențează parcursul politic al lui Donald Trump. Președintele AUR a publicat mai multe imagini de la întâlnirile sale pe rețelele sociale. 

Potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale, liderul AUR s-a întâlnit cu mai mulți români stabiliți peste Ocean, dar și cu Byron Donalds, candidatul susținut de președintele american pentru funcția de guvernator al Floridei.

Cei doi s-au fotografiat împreună, iar Donalds a câștigat scrutinul de ieri.

Într-o altă fotografie publicată în mediul online, George Simion apare alături de mai multe persoane care afișează un steag cu mesajul: „Trump a avut dreptate în toate privințele. Trezește-te, America!”.

Americanii au votat marți în alegerile de la jumătatea mandatului, un scrutin crucial pentru ultimii doi ani ai președinției lui Trump. Republicanii au pierdut controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului.

Rezultatul reprezintă un eșec major pentru Trump, care transformase alegerile de la jumătatea mandatului într-un referendum asupra politicilor sale. Având în vedere că democrații vor controla ambele camere ale Congresului, capacitatea sa de a-și impune agenda politică va fi semnificativ slăbită.

Într-un interviu pentru New York Times, Trump  a declarat că este „absolut dispus să accepte aceste rezultate” și pregătit să colaboreze cu democrații. „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu ei. Probabil vom găsi o soluție”, a spus el. 

După această declarație însă,  el a postat pe Truth Social o imagine cu o şapcă roşie pe care scrie „Veto”.

Citește și: „Trump e în continuare preşedintele vostru.” Mesajul transmis de Casa Albă după înfrângerea republicanilor

Editor : C.L.B.

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