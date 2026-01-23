Live TV

Georgia Meloni: Dacă Donald Trump oprește războiul din Ucraina, îl vom nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace

Meloni and Trump Meet in the Oval Office
Donald Trump și Giorgia Meloni (în plan apropiat), la Casa Albă. Foto: Profimedia

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat, vineri, că speră ca președintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să-l poată nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace, potrivit News.ro.

„Sper că într-o zi vom putea acorda Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump. Am încredere că, dacă va face o diferență în realizarea unei păci juste și durabile pentru Ucraina, în cele din urmă și noi l-am putea nominaliza pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat Meloni într-o conferință de presă susținută după o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz, potrivit The Guardian.

Joi, Trump a prezentat „Consiliul pentru Pace”, conceput inițial pentru a superviza armistițiul din Gaza și reconstrucția teritoriului. Inițiativa s-a transformat ulterior într-un mecanism care vizează rezolvarea mai multor tipuri de conflicte internaționale.

Italia a fost invitată să se alăture „Consiliului”, însă Meloni a declarat că i-a spus lui Trump că Italia se confruntă cu „probleme constituționale”.

Vineri, serviciul de politică externă al Uniunii Europene a ridicat semne de întrebare cu privire la prerogativele lui Trump în cadrul „Consiliului pentru Pace”.

Într-o analiză confidențială, văzută de Reuters, datată 19 ianuarie și transmisă statelor membre ale UE, Serviciul European de Acțiune Externă și-a exprimat îngrijorarea cu privire la concentrarea puterii în mâinile lui Trump. Carta Consiliului Păcii „ridică îngrijorări în ceea ce privește principiile constituționale ale UE”, iar „autonomia ordinii juridice a UE se opune, de asemenea, concentrării puterilor în mâinile președintelui”, se arată în document.

Pe de altă parte, Politico a relatat că Giorgia Meloni l-a apărat în privat pe Donald Trump în fața liderilor UE, săptămâna aceasta, cerând prudență în relațiile cu președintele SUA. Potrivit sursei, Meloni i-ar fi îndemnat pe liderii europeni să nu-l eticheteze pe Trump drept „nebun sau imprevizibil” și ar fi spus că „Europa are totul de pierdut dintr-un conflict cu America”.

Giorgia Meloni l-a primit vineri, la Roma, pe cancelarul german Friedrich Merz, care a declarat jurnaliștilor că ar fi dispus să se alăture inițiativei „Board of Peace” (Consiliul Păcii) a președintelui SUA pentru binele Gazei, dar că nu poate accepta planul în forma sa actuală.

Tot Politico a scris că, pe măsură ce motorul tradițional franco-german al Europei se gripează, Friedrich Merz caută din ce în ce mai mult să colaboreze cu Giorgia Meloni, lider al dreptei radicale italiene, pentru a juca un rol-cheie în conducerea Uniunii Europene.

Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
