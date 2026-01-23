Georgia Meloni: Dacă Donald Trump oprește războiul din Ucraina, îl vom nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat, vineri, că speră ca președintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să-l poată nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace, potrivit News.ro.

„Sper că într-o zi vom putea acorda Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump. Am încredere că, dacă va face o diferență în realizarea unei păci juste și durabile pentru Ucraina, în cele din urmă și noi l-am putea nominaliza pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat Meloni într-o conferință de presă susținută după o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz, potrivit The Guardian.

Joi, Trump a prezentat „Consiliul pentru Pace”, conceput inițial pentru a superviza armistițiul din Gaza și reconstrucția teritoriului. Inițiativa s-a transformat ulterior într-un mecanism care vizează rezolvarea mai multor tipuri de conflicte internaționale.

Italia a fost invitată să se alăture „Consiliului”, însă Meloni a declarat că i-a spus lui Trump că Italia se confruntă cu „probleme constituționale”.

Vineri, serviciul de politică externă al Uniunii Europene a ridicat semne de întrebare cu privire la prerogativele lui Trump în cadrul „Consiliului pentru Pace”.

Într-o analiză confidențială, văzută de Reuters, datată 19 ianuarie și transmisă statelor membre ale UE, Serviciul European de Acțiune Externă și-a exprimat îngrijorarea cu privire la concentrarea puterii în mâinile lui Trump. Carta Consiliului Păcii „ridică îngrijorări în ceea ce privește principiile constituționale ale UE”, iar „autonomia ordinii juridice a UE se opune, de asemenea, concentrării puterilor în mâinile președintelui”, se arată în document.

Pe de altă parte, Politico a relatat că Giorgia Meloni l-a apărat în privat pe Donald Trump în fața liderilor UE, săptămâna aceasta, cerând prudență în relațiile cu președintele SUA. Potrivit sursei, Meloni i-ar fi îndemnat pe liderii europeni să nu-l eticheteze pe Trump drept „nebun sau imprevizibil” și ar fi spus că „Europa are totul de pierdut dintr-un conflict cu America”.

Giorgia Meloni l-a primit vineri, la Roma, pe cancelarul german Friedrich Merz, care a declarat jurnaliștilor că ar fi dispus să se alăture inițiativei „Board of Peace” (Consiliul Păcii) a președintelui SUA pentru binele Gazei, dar că nu poate accepta planul în forma sa actuală.

Tot Politico a scris că, pe măsură ce motorul tradițional franco-german al Europei se gripează, Friedrich Merz caută din ce în ce mai mult să colaboreze cu Giorgia Meloni, lider al dreptei radicale italiene, pentru a juca un rol-cheie în conducerea Uniunii Europene.

