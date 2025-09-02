Live TV

Gérard Depardieu riscă 20 de ani de închisoare pentru că ar fi violat o actriță. Reacția victimei

Data publicării:
Gerard Depardieu Trial For Sexual Assault
Foto: Actorul francez Gerard Depardieu / Sursa foto: Profimedia Images

Actorul Gérard Depardieu va fi judecat pentru violul asupra actriţei Charlotte Arnould în faţa Curţii Penale Departamentale din Paris, a aflat BFMTV marţi de la o sursă apropiată dosarului, confirmând o informaţie difuzată de franceinfo. Actorul riscă până la 20 de ani de închisoare, potrivit news.ro.

„Este extraordinar. Sunt uşurată”, a declarat actriţa pe Instagram, care a depus plângere în 2018, la câteva zile după faptele pe care le denunţă.

„Şapte ani mai târziu, şapte ani de coşmar şi iad... (...) Ordonanţa restabileşte o formă de adevăr judiciar. Cred că îmi este greu să realizez cât de important este acest lucru. Sunt uşurată”, a scris actriţa pe Instagram, care a depus plângere la câteva zile după faptele din 2018 pe care le denunţă.

„Ordonanţa judecătorului de instrucţie dispune trimiterea lui Gérard Depardieu în faţa Curţii penale pentru agresiuni sexuale şi violuri prin penetrare digitală în două date, 7 şi 13 august 2018”, la domiciliul parizian al actorului, a salutat Carine Durrieu-Diebolt, avocata reclamantei.

„Eu şi clienta mea suntem uşurate şi încrezătoare. Este o formă de adevăr judiciar pentru Charlotte în aşteptarea procesului penal. Această ordonanţă este, de asemenea, un răspuns la acuzaţiile mincinoase aduse împotriva ei în anumite publicaţii”, a adăugat ea.

Actorul, care invocă o relaţie consimţită, este anchetat din 16 decembrie 2020 în cadrul acestei anchete.

Avocatul său, contactat de AFP, nu a făcut niciun comentariu.

Într-o scrisoare publicată în Le Figaro în octombrie 2023, actorul a contestat acuzaţiile. „Niciodată, absolut niciodată, nu am abuzat de o femeie”, a afirmat el, referindu-se la acuzaţiile lui Charlotte Arnould.

„O femeie a venit la mine pentru prima dată, cu paşi uşori, urcând de bunăvoie în camera mea. Astăzi, ea spune că a fost violată”, a scris el. „Între noi nu a existat niciodată constrângere, violenţă sau protest”.

Charlotte Arnould a depus iniţial o plângere în august 2018 la o jandarmerie din sudul Franţei, apoi Parchetul din Aix-en-Provence a renunţat la caz în favoarea celui din capitală.

După o primă clasare fără urmări pentru „infracţiune insuficient caracterizată”, actriţa a depus o plângere cu constituire de parte civilă, care a dus, în vara anului 2020, la deschiderea unei anchete judiciare.

Premiat cu César pentru cel mai bun actor în 1981 pentru rolul său din „Le dernier métro” (1980) de François Truffaut şi în 1991 pentru „Cyrano de Bergerac” (1990) de Jean-Paul Rappeneau, Gérard Depardieu a fost considerat timp de mai multe decenii un monstru sacru al cinematografiei franceze, cunoscut în întreaga lume, înainte de a fi ajuns din urmă de excesele sale verbale şi acuzaţiile de violenţă sexuală.

La mijlocul lunii mai, el a fost condamnat la 18 luni de închisoare cu suspendare pentru agresiunea sexuală asupra a două femei pe platoul de filmare al peliculei „Les Volets verts” a lui Jean Becker, în 2021, condamnare împotriva căreia a făcut apel.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

