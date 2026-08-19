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Germania a decis prelungirea controalelor la frontierele externe, în urma crizei migratorii din Ceuta

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European asylum reform (Geas) enters into force
Control la frontiera germană. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Germania va prelungi controalele la frontierele sale externe cu şase luni, până la 15 martie 2027, a anunţat marţi o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne german, care a precizat că ministrul Alexander Dobrindt a trimis o notificare oficială Comisiei Europene în această privinţă, relatează apa.az.

Reprezentanta Ministerului de Interne german a confirmat astfel o informaţie difuzată iniţial de tabloidul Bild.

„Evenimentele de la graniţele externe ale Europei arată că lupta contra migraţiei ilegale încă are nevoie de controale frontaliere”, a declarat Dobrindt pentru publicaţia citată.

El anunţase această intenţie la finalul lunii iulie, când zeci de mii de migranţi au trecut temporar frontiera dinspre Maroc către exclava spaniolă Ceuta.

Deşi în general se presupune că frontierele din interiorul Uniunii Europene sunt deschise în virtutea acordului Schengen, la frontierele externe ale Germaniei au fost reintroduse controale începând din septembrie 2024.

În pofida criticilor tot mai vehemente, aceste controale au fost deja extinse de trei ori, cel mai recent până la jumătatea lui septembrie 2026. În cazul în care Comisia Europeană nu va avea obiecţii, controalele la frontierele Germaniei vor fi prelungite până la 15 martie anul viitor.

Editor : M.C

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