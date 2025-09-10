Live TV

Germania a devenit principalul susținător militar al Ucrainei, anunță Berlinul

Boris Pistorius
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Foto: Profimedia

Germania a devenit cel mai mare furnizor de ajutor militar pentru Ucraina şi trimite în prezent mai multe arme decât Statele Unite, a declarat miercuri ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Germania este "în prezent cel mai mare susţinător" al Ucrainei, a declarat Pistorius în Parlament, menţionând că aproximativ nouă miliarde de euro (10,5 miliarde de dolari) au fost alocaţi în acest scop în buget.

După invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, aliaţii europeni au furnizat cantităţi uriaşe de ajutor militar Kievului, însă Statele Unite au fost de departe cel mai mare susţinător militar al Ucrainei.

Însă Washingtonul şi-a schimbat dramatic poziţia după ce Donald Trump s-a întors la Casa Alba în ianuarie, promiţând să pună "America pe primul loc". El a suspendat temporar livrările de echipamente militare şi partajarea de informaţii către Kiev în urma unei dispute publice fără precedent cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval.

Pistorius a menţionat că SUA au început să furnizeze din nou Ucrainei arme prin intermediul iniţiativei "Lista de cerinţe prioritare pentru Ucraina" (PURL), coordonată de NATO. Deşi aceste arme sunt achiziţionate de SUA, ele sunt finanţate de alte state aliate.

Ministrul german a subliniat că cea mai mare provocare în acordarea de sprijin Ucrainei în apărarea sa împotriva atacurilor ruseşti a fost consolidarea apărării aeriene a ţării şi a industriei sale, "precum şi asigurarea că toată lumea este de acord atunci când vine vorba de sprijinirea Ucrainei"

