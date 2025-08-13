Germania a parașutat peste 190 de tone de ajutor umanitar în Fașia Gaza

Forţele armate germane au paraşutat până acum 192 de tone de ajutoare umanitare deasupra Fâşiei Gaza pentru locuitorii din enclava palestiniană devastată de război.

Până în prezent, au avut loc 18 zboruri cu ajutoare umanitare, a declarat miercuri o purtătoare de cuvânt a Ministerului german al Apărării la Berlin. Alte două zboruri sunt planificate pentru miercuri.

Ajutoarele au fost lansate din aeronave de transport A400M şi au aterizat în zone de paraşutare desemnate. Purtătoarea de cuvânt a declarat că au fost implementate măsuri de gestionare a riscurilor pentru a preveni lovirea persoanelor aflate la sol în timpul acestor operaţiuni, relatează miercuri dpa, potrivit Agerpres.

"Sunt folosite imagini din satelit, ceea ce poate duce ca unele dintre zonele desemnate să fie respinse pentru paraşutarea ajutoarelor", a declarat purtătoarea de cuvânt. Într-un caz, paraşuta unui palet cu ajutoare nu s-a deschis, dar nu au existat răniţi la sol.

Forţele armate germane (Bundeswehr) intenţionează să continue lansările aeriene de ajutoare, organizate împreună cu alte ţări pentru cel puţin încă o săptămână. Situaţia va fi apoi reevaluată.

Organizaţiile umanitare internaţionale s-au declarat sceptice cu privire la întreaga idee a lansărilor aeriene, indicând costurile ridicate şi cantităţile mici de ajutor livrate, deşi consideră că reprezintă totuşi o soluţie pentru a ajuta populaţia înfometată.

Reprezentanţii a 26 de ţări occidentale şi ai Comisiei Europene şi-au reînnoit marţi presiunile asupra Israelului pentru a permite livrările de ajutoare pe cale terestră către Fâşia Gaza pentru a evita o "foamete generalizată".

Editor : A.R.