Germania a recepționat o dronă subacvatică Blue Whale fabricată în Israel. Aparatul a fost testat în Marea Baltică

Germania a anunţat miercuri că a recepţionat o dronă subacvatică Blue Whale de fabricaţie israeliană, destinată recunoaşterii şi detectării ameninţărilor hibride pe mare, notează AFP.

Acest vehicul subacvatic autonom, dezvoltat de compania israeliană IAI în colaborare cu producătorul german de submarine şi nave de război TKMS, a fost recepţionat în portul Eckernfrörde (nord), a informat Marina germană într-un comunicat.

Aparatul a fost testat în Marea Baltică, zonă de tensiuni între Rusia şi NATO de la începutul invaziei Moscovei în Ucraina în 2022, a adăugat la rândul său armata germană, notează AFP, citată de Agerpres.

Experţi militari şi lideri europeni spun că Rusia şi-a intensificat „războiul hibrid” în această regiune strategică - acum mărginită de membrii NATO, cu excepţia Rusiei - prin incursiuni în spaţiul său aerian şi presupuse sabotaje ale cablurilor submarine.

TKMS a făcut cunoscut că Blue Whale este capabilă să „desfăşoare operaţiuni de recunoaştere, să detecteze ţinte la suprafaţă şi sub apă, să colecteze informaţii acustice şi să localizeze mine subacvatice pe fundul mării”.

Israelul şi Germania şi-au întărit cooperarea în domeniul apărării în ultimele luni şi au semnat un pact de securitate în ianuarie, menit să dezvolte colaborarea lor în domeniile luptei împotriva terorismului şi apărării cibernetice.

În decembrie, Germania a aprobat o prelungire a contractului de 3,1 miliarde de dolari pentru sistemul de apărare antirachetă Arrow 3, fabricat în Israel şi dezvoltat cu sprijinul Statelor Unite.

