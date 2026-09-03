Germania a testat cu succes o rachetă balistică israeliană în Atlanticul de Nord în cursul nopții de marți spre miercuri, au declarat miercuri oficiali militari, în contextul în care puterile occidentale se grăbesc să achiziționeze arme cu rază lungă de acțiune pentru a contracara ceea ce consideră a fi o amenințare crescută din partea Rusiei, relatează TVPWorld.

Testul, despre care oficialii au afirmat că a fost o rachetă LORA construită de Israel Aerospace Industries, a avut loc la câteva ore după ce Berlinul a acuzat public Rusia pentru o tentativă de atac cu drone la Aeroportul Leipzig/Halle luna trecută și a dispus măsuri ca răspuns.

În prezent, Germania nu dispune de rachete balistice, care zboară cu viteze mult mai mari decât rachetele de croazieră din arsenalul său. Sistemul de fabricație israeliană are o rază de acțiune de până la 500 km (310 mile), a declarat Ministerul Apărării din Germania.

Berlinul este implicat într-o serie de colaborări multinaționale menite să dezvolte rachete cu rază lungă de acțiune și analizează, de asemenea, opțiuni pentru achiziționarea unor astfel de arme.

Șeful Marinei, Jan Christian Kaack, a declarat că testul a fost un succes.

„Unitățile noastre pot desfășura cu succes sistemul, iar raza sa potențială de acțiune depășește orice am văzut până acum”, a afirmat el într-o declarație. „În ceea ce privește protejarea Germaniei și a aliaților noștri, acest test marchează un nou capitol în domeniul descurajării și al pregătirii pentru apărarea maritimă.”

Modernizarea rachetei Taurus

Germania lucrează, de asemenea, la o versiune modernizată a rachetei de croazieră Taurus, care este în prezent singura sa armă cu o rază de acțiune de câteva sute de kilometri, producția acesteia urmând să înceapă în 2029.

Racheta Taurus NEO modernizată va avea o rază de acțiune extinsă, o protecție îmbunătățită împotriva interferențelor și progrese în tehnologia de navigație și a capului de căutare, potrivit unui document bugetar.

Forțele armate germane dispun în dotare de aproximativ 600 de rachete Taurus cu o rază de acțiune oficială de peste 500 km (310 mile), care pot fi lansate de pe avioane de vânătoare precum Tornado, F-15 sau F-18.

Arma, construită de compania europeană de apărare MBDA, este concepută pentru a distruge ținte aflate în spatele liniilor inamice, precum buncărele de comandă, depozitele de muniție și combustibil, aerodromurile și podurile.

Editor : M.C