Armata ucraineană a primit primele vehicule blindate luptă Lynx KF41, produse de compania germană Rheinmetall. Blindatele, livrate direct din fabrică, au fost repartizate Brigăzii 21 Mecanizate, iar Corpul 18 de Armată ucrainean a publicat primele imagini video cu noile echipamente militare.

Soldații care au testat vehiculele s-au declarat impresionați în special de sistemul automatizat de armament, capabil să utilizeze muniție programabilă pentru interceptarea dronelor rusești, inclusiv a celor de tip Shahed, relatează Focus Online.

Primele cinci vehicule Lynx KF41 au intrat în dotarea armatei ucrainene, după încheierea unui contract semnat cu Rheinmetall în decembrie 2025.

Livrarea a fost finanțată de guvernul german, iar valoarea contractului se situează în intervalul zecilor de milioane de euro.

Potrivit informațiilor publicate Corpul 18 de Armată ucrainean, vehiculele au fost repartizate Brigăzii 21 Mecanizate, care a început deja să le utilizeze și să le evalueze caracteristicile.

Imaginile publicate de militarii ucraineni arată blindatele germane și primele impresii ale echipajelor.

„Au venit direct din fabrică. Unele aveau doar 25 de kilometri la bord”

Unul dintre militarii ucraineni care au primit vehiculele a explicat că acestea erau practic noi, fără să fi fost utilizate anterior în operațiuni militare.

„Vehiculele au venit din Germania, direct din fabrică. Unele aveau doar 25 de kilometri la bord. Nu fuseseră niciodată folosite. Sunt primele noastre vehicule de acest tip”, a declarat soldatul, citat de Focus Online.

Înainte de livrare, echipajele ucrainene au urmat un program de pregătire de aproximativ o lună și jumătate în Germania.

Instruirea a inclus conducerea blindatelor, exerciții de tragere și misiuni desfășurate pe timp de noapte.

Programul a urmărit familiarizarea militarilor cu sistemele electronice, armamentul și caracteristicile de mobilitate ale noilor vehicule.

Arma care i-a impresionat pe ucraineni: proiectile care explodează la o distanță prestabilită

Una dintre principalele caracteristici ale Lynx KF41 este sistemul automatizat al turelei, care permite utilizarea muniției cu detonare programabilă.

Vehiculul este echipat cu un tun automat de 30 de milimetri, iar anumite proiectile pot fi configurate să explodeze la o distanță stabilită înainte de tragere.

Astfel, muniția poate detona în fața, deasupra sau în spatele unei ținte, generând un nor de fragmente metalice.

Acest sistem poate fi utilizat inclusiv pentru combaterea dronelor, deoarece nu necesită neapărat lovirea directă a aparatului de zbor.

Fragmentele produse de explozie pot avaria sau distruge o dronă care traversează zona afectată.

Militarii ucraineni consideră că această caracteristică ar putea transforma Lynx într-un mijloc util de apărare împotriva dronelor rusești de tip Shahed.

Totuși, eficiența sistemului în condiții reale de luptă împotriva acestor drone nu a fost demonstrată prin rezultate operaționale prezentate public.

Lynx KF41 cântărește aproximativ 44 de tone și poate transporta opt militari

Vehiculul dezvoltat de Rheinmetall este conceput pentru transportul și sprijinirea infanteriei pe câmpul de luptă.

Lynx KF41 are o masă de aproximativ 44 de tone și poate transporta trei membri ai echipajului, alături de până la opt militari.

Blindatul dispune de protecție împotriva focului inamic și de sisteme moderne de observare și conducere a armamentului.

Turela automată și compartimentul destinat infanteriei sunt printre principalele avantaje evidențiate de militarii ucraineni.

Spre deosebire de un tanc de luptă, precum Leopard 2, Lynx KF41 este un vehicul de luptă al infanteriei, proiectat atât pentru transportul soldaților, cât și pentru sprijinirea acestora cu foc direct.

Germania a finanțat primele cinci blindate. Rheinmetall pregătește noi livrări

Contractul pentru primul lot de Lynx KF41 a fost încheiat în decembrie 2025, iar Rheinmetall a anunțat oficial livrarea în ianuarie 2026.

Cele cinci vehicule au fost finanțate de guvernul federal german, valoarea comenzii fiind estimată la câteva zeci de milioane de euro.

Compania germană intenționează să continue livrările către Ucraina, iar planurile pe termen lung includ și producerea blindatelor pe teritoriul ucrainean.

Această posibilitate ar permite Kievului să își dezvolte capacitățile industriale de apărare și să reducă dependența de importurile de echipamente militare.

Cooperarea cu Rheinmetall face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a forțelor terestre ucrainene, care utilizează deja echipamente occidentale precum tancurile Leopard și vehiculele de luptă CV90.

Primele imagini nu confirmă încă eficiența blindatelor în luptele cu Rusia

Publicarea imaginilor cu vehiculele Lynx KF41 reprezintă o etapă importantă pentru introducerea acestui model în dotarea armatei ucrainene.

Totuși, materialul video nu oferă suficiente informații pentru a stabili amploarea participării blindatelor la operațiuni de luptă sau rezultatele obținute împotriva forțelor ruse.

Nu sunt precizate nici locurile exacte în care vehiculele au fost desfășurate.

Pentru Rheinmetall, utilizarea blindatelor în Ucraina oferă posibilitatea evaluării lor într-un mediu militar caracterizat de folosirea intensă a dronelor, artileriei și sistemelor antitanc.

Experiența acumulată ar putea contribui la îmbunătățirea viitoarelor versiuni Lynx KF41, un model promovat de compania germană și pe piața internațională a echipamentelor militare.

Primele cinci blindate livrate Ucrainei reprezintă, deocamdată, un lot limitat, destinat introducerii și evaluării platformei în condiții operaționale.

Editor : Sebastian Eduard