Germania acuză un atac hibrid după incidentul cu dronă de pe aeroportul Leipzig: „E un nou nivel de pericol”

Ministrul de interne german, Alexander Dobrindt, a descris incidentul cu dronă de pe aeroportul din Leipzig drept un „scenariu de atac hibrid”, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Trebuie să spunem că acesta este un incident de securitate foarte grav”, a declarat Dobrindt miercuri seara, la o conferinţă de presă pe aeroportul din acest oraş din estul Germaniei.

Zborurile au fost suspendate temporar peste noapte pe Aeroportul Leipzig/Halle, în urma descoperirii unei drone care transporta un dispozitiv exploziv. Potrivit unor surse din domeniul securităţii, drona a fost descoperită în apropierea unui avion de transport ucrainean Antonov AN-124 Condor.

Specialiştii poliţiei au confiscat drona şi au dezamorsat dispozitivul după ce l-au examinat cu un aparat cu raze X.

Deşi depistarea de drone nu este o noutate, o dronă echipată cu explozibili pe terenul aeroportului reprezintă un nou nivel de pericol, a spus Dobrindt.

El a afirmat că sunt în desfăşurare anchete cu privire la tipul de explozibil, designul dronei, originea şi întrebarea legată de cine este responsabil pentru incident.

El nu a numit niciun suspect, dar a spus că incidentul a făcut parte dintr-o competiţie care ar putea „implica şi puteri străine” ce încearcă să creeze o incertitudine considerabilă în Germania.

Atacurile hibride se referă, în general, la operaţiuni sub acoperire care nu vizează confruntarea directă, ci sunt concepute pentru a crea incertitudine. Acestea pot implica o combinaţie de diverse tactici, cum ar fi sabotajul, presiunea economică sau dezinformarea.

Un al doilea obiect zburător neidentificat s-ar fi ciocnit cu o aeronavă de marfă după ce avionul a renunţat la aterizare din cauza închiderii pistei, a precizat Biroul de Criminalistică din Saxonia (LKA). Au fost găsite daune minore la aeronavă după ce aceasta a aterizat la Hanovra.

O astfel de ameninţare hibridă ar fi necesitat o pregătire şi o execuţie extrem de profesioniste, a spus Dobrindt.

Autorii ar fi avut nevoie de o expertiză tehnică semnificativă, precum şi de experienţă în manipularea explozibililor, a adăugat el.

„Nimic din toate acestea nu indică o abordare amatoristică. Vorbim aici despre un scenariu de ameninţare hibridă profesionistă pe care trebuie să continuăm să-l abordăm”, a spus Dobrindt.

El a precizat că autorităţile se pregătesc pentru „posibile scenarii de ameninţare suplimentare”.

Ministrul de interne din Saxonia, Armin Schuster, a declarat pentru postul public de televiziune ZDF că „nu este vorba despre un caz în care s-a cumpărat o dronă dintr-un magazin de bricolaj, de opera unor amatori, ci este posibil să fi fost implicate puteri străine”.

Continuă ancheta

Procuratura din Dresda şi Centrul de Poliţie pentru Combaterea Terorismului şi Extremismului (PTAZ), cu sediul la LKA, au preluat ancheta. Autorităţile nu au exclus un motiv politic, motiv pentru care este implicat PTAZ.

„Având în vedere potenţialele implicaţii pentru securitatea infrastructurii critice, ancheta este condusă cu cea mai mare prioritate”, a declarat procurorul-şef din Saxonia, Wolfgang Schwurzer.

Sunt examinate toate posibilele antecedente penale, „inclusiv un motiv extremist sau terorist”, a spus el.

Cu toate acestea, Schwurzer a subliniat că ar fi iresponsabil să se stabilească un motiv specific în această etapă.

Dobrindt a declarat că tipul de explozibil, designul şi originea dronei, precum şi identitatea celor din spatele incidentului fac parte din anchetă.

„Nu toate speculaţiile care circulă pe această temă se îndreaptă neapărat în direcţia corectă. Ar putea fi pur şi simplu complet greşite”, a spus el, adăugând că anchetatorii trebuie să examineze fiecare posibilitate.

Schuster a declarat că se caută în continuare părţi ale unei posibile a doua drone.

Potrivit acestuia, este primul incident major în care se poate spune că „ameninţarea nu mai este abstractă, ci una ridicată”.

Dobrindt a vorbit, de asemenea, despre un nivel ridicat de ameninţare.

Compania ucraineană de aviaţie Antonov construieşte în prezent un nou hangar de întreţinere la Aeroportul Leipzig/Halle. Construcţia urmează să fie finalizată în prima jumătate a anului 2027.

Compania operează o bază de mentenanţă pe aeroport din 2006 şi şi-a mutat întreaga flotă acolo în urma invaziei ruse la scară largă din Ucraina. Şase aeronave sunt staţionate în prezent pe aeroport.

În iulie 2024, avusese loc deja un incident semnificativ pe aeroportul din Leipzig, când un accident de avion a fost evitat la limită. Printr-un noroc, un colet care conţinea un dispozitiv incendiar a luat foc în timp ce se afla încă la sol la centrul logistic DHL din Leipzig, în loc ca acest lucru să se întâmple în timpul zborului.

Ca şi pe alte aeroporturi, traficul aerian din Leipzig a trebuit să fie suspendat de mai multe ori în ultimii ani în urma depistării unor drone. La sfârşitul anului trecut, operaţiunile de pe aeroportul din Munchen au fost suspendate în mod repetat din cauza dronelor care zburau deasupra aerodromului.

Ulterior, în cadrul Poliţiei Federale a fost înfiinţat un Centru Comun de Apărare împotriva Dronelor pentru a îmbunătăţi coordonarea dintre guvernul federal şi cele ale landurilor. Dobrindt a declarat că centrul este implicat şi în ancheta din cazul actual.

Cu toate acestea, aeroporturile din Berlin, Munchen, Dusseldorf, Stuttgart, Hamburg, Leipzig/Halle şi Koln/Bonn încă aşteaptă sistemele de detectare şi contracarare a dronelor promise de Ministerul de Interne, aşa cum a explicat Ralph Beisel, directorul executiv al Asociaţiei Aeroporturilor Germane (ADV).

Ambasadorul Ucrainei în Germania, Oleksii Makeiev, suspectează că Rusia se află în spatele incidentului cu drone.

„Sper că toate autorităţile din Germania vor stabili acum faptele. Dar cine altcineva ar putea fi în afară de Rusia?”, a declarat el pentru postul de televiziune Welt TV.

Makeiev a subliniat că Ucraina a acumulat o vastă experienţă cu dronele în timpul războiului său de apărare împotriva Rusiei.

„Experienţa noastră este unică. Şi oferim această expertiză - de la armată, pompieri şi medici noştri - partenerului nostru strategic, Germania”, a spus el.

Editor : C.L.B.